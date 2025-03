Graf dňa - Ropa (04.03.2025)

Ceny ropy sa prepadli na trojmesačné minimum, pričom cena ropy Brent klesla na 71,26 USD za barel, keďže tlak na trhu sa stupňuje z viacerých strán. Od polovice januára tento benchmark ustúpil o viac ako 10 %, pričom WTI sa obchoduje na úrovni takmer 68 USD, keďže viaceré kľúčové faktory sa zbiehajú a vytvárajú medvedí sentiment.

OPEC+ prekvapil trhy zvýšením produkcie

V nečakanom kroku, ktorý spôsobil pád ropy, OPEC+ oznámil, že od apríla bude pokračovať v plánoch na zvýšenie produkcie o 138 000 barelov denne. Ide o prvé zo série mesačných zvýšení, ktoré postupne obnovia celkovú ťažbu na úrovni 2,2 milióna barelov denne do roku 2026. Hoci koalícia uviedla, že toto „postupné zvyšovanie môže byť pozastavené alebo zrušené v závislosti od trhových podmienok“, rozhodnutie prekvapilo obchodníkov, ktorí všeobecne očakávali ďalší odklad vzhľadom na to, že súčasné úrovne cien sú pre mnohých členov príliš nízke na to, aby pokryli vládne výdavky.

Trumpove clá vyvolávajú volatilitu na trhu

Zavedenie nových ciel prezidentom Trumpom zvýšilo ďalší tlak na ropné trhy. S účinnosťou od utorka administratíva zaviedla 25 % clá na väčšinu dovozov z Kanady a Mexika, pričom 10 % clo sa vzťahuje konkrétne na kanadské energetické produkty vrátane ropy. Čína okamžite odpovedala protiopatreniami voči americkému poľnohospodárskemu tovaru, čo vyvolalo obavy zo širšej obchodnej vojny, ktorá by mohla utlmiť globálny hospodársky rast a dopyt po rope.

Hrozí prebytok ponuky

Ešte pred rozhodnutím OPEC+ zvýšiť ťažbu Medzinárodná energetická agentúra predpovedala na tento rok globálny prebytok ponuky ropy vo výške 450 000 barelov denne. Tento scenár prebytku ponuky pretrváva aj napriek predchádzajúcim zníženiam produkcie zo strany koalície, keďže rastúca produkcia zo zdrojov mimo OPEC - vrátane USA, Brazílie, Kanady a Guyany - naďalej prevyšuje rast spotreby.

Saudská Arábia čelí finančnému tlaku

K zložitému obrazu prispieva aj skutočnosť, že spoločnosť Saudi Aramco oznámila výrazné zníženie najväčšej dividendy na svete, čím znížila očakávanú celkovú výplatu na približne 85 miliárd USD v roku 2025, čo je menej ako 124 miliárd USD v minulom roku. Toto zníženie odráža napätie vo financiách spoločnosti Aramco, ktoré sa za niečo vyše roka zmenili z čistej hotovosti vo výške 27 miliárd USD na čistý dlh. Vzhľadom na to, že priemerná cena ropy Brent sa tento rok pohybuje pod 77 USD za barel, čo je ďaleko od viac ako 90 USD potrebných na vyrovnanie rozpočtu Saudskej Arábie, kráľovstvo čakajú náročné fiškálne rozhodnutia.

Výhľad trhu

Analytici sú naďalej opatrní, pokiaľ ide o krátkodobé vyhliadky ropy. Citigroup naznačuje, že zvýšenie produkcie OPEC+ je „smerovo v súlade“ s ich výzvou, aby cena ropy Brent v nasledujúcich 6 až 12 mesiacoch klesla na 60 až 65 USD za barel. Warren Patterson zo spoločnosti ING Groep poznamenal, že ropa je „pod tlakom na dvoch frontoch“, a to v dôsledku zvýšenia ponuky OPEC+ aj amerických ciel, pričom odvetné opatrenia pravdepodobne „ďalej zahmlia výhľad rastu a dopytu“. Obchodníci pozorne sledujú vývoj globálnej obchodnej politiky aj disciplíny výrobcov ako kľúčových faktorov určujúcich smerovanie cien v nasledujúcich mesiacoch.

Ropa (interval D1)

Ropa v súčasnosti opätovne testuje silnú podporu okolo úrovne 70,90 USD, ktorá od septembra minulého roka viedla k obratu. Ak sa táto podpora prelomí, medvede sa môžu zamerať na septembrové minimum na úrovni 69,60 USD. Na druhej strane býci budú čeliť silnej rezistencii okolo úrovne 74,50 USD. Ukazovateľ RSI vykazuje medvediu divergenciu s nižšími maximami, zatiaľ čo MACD sa po medveďom crossoveri naďalej rozširuje.