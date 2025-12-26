Graf dňa - Striebro (26.12.25)

- Rekordný rast striebra: Ceny dosiahli 75 USD za uncu a výnos od začiatku roka sa vyšplhal na 160 %, čím striebro prekonalo zlato aj takmer všetky ostatné triedy aktív.
- Štrukturálny deficit: Pretrváva napätie na strane ponuky, keďže ťažba v baniach nestíha držať krok s dopytom z oblasti AI, EV a fotovoltiky, pričom otvorenie nových baní si vyžaduje 15-20 rokov.
- Zužovanie pomeru: Pomer zlata k striebru sa zúžil na 60 bodov; návrat k historickému priemeru 53 by pri súčasnom ocenení zlata implikoval cenu striebra 85 USD za uncu.
Striebro ďalej posúva absolútne rekordy, keď testuje hranicu 75 USD za uncu a potvrdzuje svoju dominanciu nielen v rámci komoditného trhu v tomto roku, ale naprieč globálnymi triedami aktív. Výnos od začiatku roka 2025 sa už blíži k 160 %. V seanse charakterizovanej slabou sviatočnou likviditou kov pridáva takmer 4 %, hoci platina a paládium vykazujú ešte agresívnejší rast.
Hoci súčasná rally čoraz viac nesie špekulatívne znaky, z fundamentálneho hľadiska zostáva ukotvená v prudko rastúcom dopyte a v rastúcom uvedomení investorov, že fyzická ponuka je nedostatočná. Kým investičný dopyt zostával utlmený a ETF v posledných rokoch striebro prevažne odpredávali, štrukturálny deficit trhu, ktorý pretrváva od roku 2020, bol zvládnuteľný. Keď však teraz investori v snahe zabezpečiť dodávky „berú“ dostupný kov, cena prešla prudkým zotavením.
Výhľad pre rok 2026 naznačuje ďalší rok deficitu, hoci potenciálne užšieho. Očakáva sa, že dopyt zo sektora fotovoltiky zostane robustný, aj keď rast nemusí mať dynamiku ako v predchádzajúcich rokoch. Zatiaľ čo recyklácia striebra sa pravdepodobne zrýchli, ťažba zostáva úzkym hrdlom, čo zhoršujú problémy s produkciou vo veľkých medených baniach. Keďže uvedenie novej bane do prevádzky zvyčajne vyžaduje 15 až 20 rokov a investíciu najmenej 500 miliónov USD, ponuka sa nemôže rýchlo prispôsobiť dopytu. Aktuálne môže úľavu priniesť iba „deštrukcia dopytu“; pri raste cien striebra na pozadí klesajúcich nákladov na solárne panely je takýto scenár čoraz pravdepodobnejší. Napriek tomu zostáva striebro v rastúcich objemoch nevyhnutné pre sektor elektrických vozidiel aj pre elektroniku spojenú s AI.
Zotavenie ďalej podporili obnovené prílevy do ETF, slabnúci dolár a klesajúce úrokové sadzby v Európe aj v USA. Kľúčovú úlohu zohrali aj geopolitické faktory. Zatiaľ čo zlato dosiahlo historické maximá ako bezpečný prístav, striebro nielen kopírovalo vývoj svojho „protivníka“, ale takmer zdvojnásobilo jeho percentuálny výnos.
V dôsledku toho sa pomer zlata k striebru stlačil smerom k 60 bodom po tom, čo sa začiatkom roka obchodoval nad 100. Pri dlhodobom priemere 53 bodov by súčasná cena zlata 4 500 USD implikovala ocenenie striebra takmer 85 USD za uncu. Striebro teraz zaznamenáva piatu ziskovú seansu v rade, pričom rastový trend sa v posledných troch dňoch zrýchlil po tom, čo ceny prerazili hornú hranicu rastúceho trendového kanála.
