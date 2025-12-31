Graf dňa: striebro (31.12.2025)

Striebro po včerajšom krátkom odraze opäť klesá. Cena je aktuálne nižšie o 5,30 % na 72,130 USD a testuje tak 23,6 % Fibonacci retracement posledného rastového pohybu, ako aj 50-periodický SMA na intervale H4. Tento pullback nadväzuje na pondelkový výpredaj spojený s vyššími maržovými požiadavkami; zvýšenie udržiavacej marže na COMEX vyvolalo rýchly pokles až o 15 % od vrcholu k minimu. Napriek zvýšenej volatilite zostáva špekulatívne pozicovanie relatívne obmedzené, zatiaľ čo ponuka aj dopyt naďalej vykazujú vysokú neelasticitu. Štrukturálny dopyt zo strany fotovoltiky a elektroniky, vrátane aplikácií súvisiacich s AI, zostáva silný. Odhady naznačujú, že výraznejšia „deštrukcia dopytu“ v solárnom sektore by sa objavila až pri cenách nad približne 130 USD za uncu. Na strane ponuky je rast produkcie obmedzený, keďže striebro sa prevažne ťaží ako vedľajší produkt pri ťažbe iných kovov a recyklácia rastie len postupne.
Z širšieho trhového pohľadu zostávajú dlhodobé fundamenty podporné, avšak posledná rastová vlna bola mimoriadne strmá, čo vytvára priestor pre hlbšiu krátkodobú korekciu a opätovné otestovanie kľúčových technických úrovní. Rozhodnutie Číny sprísniť exportné kontroly, ktoré de facto povýšilo striebro na strategickú komoditu, zvýšilo záujem o fyzický trh a prispelo k predchádzajúcim rastom cien, pričom kupujúci v Ázii platili prémie nad spot. Na aktuálnych úrovniach pri kľúčovom supporte by obnovenie býčieho momenta vyžadovalo denné uzavretie nad úrovňou 23,6 % retracement. Neudržanie tejto oblasti, najmä v kombinácii s testom 50-SMA na H4, môže signalizovať krátkodobý obrat trendu.
