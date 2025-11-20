Graf dňa: US100 (20.11.2025)

Spoločnosť Nvidia predložila ďalšiu vynikajúcu správu, v ktorej prekonala očakávania s tržbami za 3. štvrťrok vo výške 57 miliárd USD (+62 % r/r) a vydala mimoriadne silnú prognózu na 4. štvrťrok vo výške 65 miliárd USD. Vedenie spoločnosti sa zaoberalo všetkými hlavnými medvedími argumentmi - od obmedzení ponuky až po trvanlivosť dopytu - a zdôraznilo, že do roku 2026 je možné dosiahnuť kombinované príjmy Blackwell + Rubin vo výške 500 miliárd USD. Optimistický tón a rekordné tržby dátových centier vyvolali silnú pozitívnu reakciu na globálnych akciových trhoch spojenú s umelou inteligenciou.
Výsledky okamžite zlepšili náladu na trhu. US100 (Nasdaq 100) sa odrazil približne o 2,00 %, čím zvrátil časť nedávnych poklesov, keďže akcie AI a polovodičov rástli v tandeme. Samotné akcie spoločnosti Nvidia v predburzovom obchodovaní poskočili o 5 až 5,5 % na úroveň 196 USD za akciu. Zisk zaznamenali aj spoločnosti AMD, Broadcom a Intel; ázijskí výrobcovia čipov ako Samsung a Foxconn zaznamenali výrazný nárast už skôr počas dňa. Zlepšený rizikový apetít sa preniesol aj do krátkodobého oživenia na trhu s kryptomenami.
Hlavným katalyzátorom trhov bola spoločnosť Nvidia, ale krátkodobá pozornosť investorov sa teraz presúva na nadchádzajúce makrodáta. Trh dnes očakáva zverejnenie správy o NFP, ktorá by mohla ovplyvniť decembrové rozhodnutie Fed-u o sadzbách. Zatiaľ však výsledky spoločnosti Nvidia jednoznačne zlepšili náladu, zmiernili obavy z „bubliny umelej inteligencie“ a podporili zotavenie na širokej báze.
MicroStrategy v problémoch? Akcie klesli o 67 % z maxima ✂
Eli Lilly sa stáva prvou farmaceutickou firmou s trhovou hodnotou cez 1 bilión USD
Netflix, Comcast a Paramount predložili ponuky na kúpu Warner Bros. Discovery
Nokia investuje 4 miliardy dolárov do AI‑infraštruktúry v USA
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.