Denné zhrnutie: Trhy kapitulujú pod vplyvom Perzského zálivu

- Konflikt v Perzskom zálive sa stupňuje. Izrael spolu so Spojenými štátmi pokračuje v raketových úderoch na Irán v rámci operácie „Epic Fury“. Irán v reakcii ostreľuje americké vojenské základne na Blízkom východe a hrozí útokmi na ropné zariadenia v krajinách Perzského zálivu.
- Prezident Donald Trump označil priebeh operácie za uspokojivý a uviedol, že vojenské akcie môžu trvať štyri až päť týždňov. Zároveň dodal, že najväčšie údery sú ešte len pred nimi.
- Irán oznámil uzavretie Hormuzského prielivu. Formálne prieliv zostáva otvorený a Spojené štáty zdôrazňujú, že Irán nemá reálnu schopnosť ho zablokovať. Napriek tomu sa plavidlá vstupu do Hormuzu vyhýbajú, čo zvyšuje napätie na ropných trhoch a narúša logistiku prepravy ropy.
- Dopady konfliktu v Perzskom zálive sa preniesli aj na Wall Street. Hlavné americké indexy zaznamenali výrazné straty. V čase písania je S&P 500 nižšie o 1,1 %, Nasdaq o 1,2 % a Dow Jones približne o 1 %. Skôr počas seansy straty presahovali 2 %, časť výpredaja sa však neskôr zmazala.
- Európske trhy zasiahla vlna averzie k riziku takisto. Všetky hlavné indexy uzavreli výrazne nižšie. Britský FTSE 100 klesol o viac než 2,7 %, francúzsky CAC 40 spadol takmer o 3,5 %, nemecký DAX oslabil o 3,6 % a španielsky IBEX 35 stratil vyše 4,5 %.
- Podľa najnovších správ Španielsko odmietlo umožniť Spojeným štátom využívať svoje vojenské základne na operácie proti Iránu. V reakcii na to americký prezident oznámil pozastavenie obchodných vzťahov so Španielskom.
- Na devízovom trhu americký dolár naďalej posilňuje voči ostatným hlavným menám. Ako bezpečný prístav priťahuje kapitál v prostredí rastúcej neistoty. V takýchto chvíľach je jasne viditeľný sentiment „cash is king“, keď trhy hľadajú bezpečie a likviditu v dolári.
- Podľa najnovších dát sa medziročná inflácia v eurozóne vo februári zrýchlila na 1,9 %, čím prekonala trhové očakávania 1,7 %. Jadrová inflácia HICP tiež vzrástla na 2,4 % medziročne (vs. odhad 2,2 %), čo poukazuje na pretrvávajúce cenové tlaky v ekonomike. V medzimesačnom vyjadrení HICP vzrástol o 0,7 % a jadrový HICP o 0,8 %, pričom trhy očakávali poklesy.
- Drahé kovy sú pod silným tlakom. V čase písania zlato klesá takmer o 4 % a testuje úroveň 5 100 USD za uncu. Striebro stráca takmer 7 % a obchoduje sa okolo 83 USD za uncu. Paládium je nižšie o 6,2 % na 1 650 USD za uncu, zatiaľ čo platina klesá o viac než 8,5 % a drží sa pri 2 100 USD za uncu.
- Ropa naopak v reakcii na eskaláciu konfliktu posilňuje. Kontrakty na Brent sú vyššie približne o 4 % a testujú úroveň 80 USD za barel, zatiaľ čo WTI rastie asi o 4,5 % na 74 USD za barel. Na vrchole dnešnej seansy zisky presiahli 5 %.
- Ak sa konflikt prehĺbi a povedie k reálnemu narušeniu dodávok v regióne, ceny ropy by mohli prekonať psychologickú hranicu 100 USD za barel, čo by ďalej zosilnilo inflačné tlaky a zvýšilo riziká pre globálny ekonomický rast.
- Pod tlakom sú aj kryptomeny. Bitcoin klesá približne o 1 % a obchoduje sa pod 69 000 USD. Ethereum je na tom ešte horšie, stráca viac než 2,8 % a prepadá sa pod úroveň 2 000 USD.
Denné zhrnutie: Indexy a kryptomeny klesajú pre rastúce ceny ropy 🚩 Zlato a americký dolár posilňujú
Ropa rastie o 11 % pre eskalujúci konflikt na Blízkom východe 📈Rast VIXu poháňa strach na Wall Street
BREAKING: Irán naznačuje, že Európa bude „legitímnym cieľom“, ak sa EÚ zapojí do vojny.
Bitcoin opäť stráca momentum 📉Ethereum klesá o 5 %
