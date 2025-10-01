Graf dňa: USDJPY (01.10.2025)

Jen je najsilnejšou menou skupiny G10 už tretí deň po sebe – voči doláru posilnil o 0,5 % a voči euru o 0,35 %. Japonská mena je podporovaná jednak jastrabími signálmi zo strany BOJ, jednak globálnou slabosťou dolára spôsobenou americkým „government shutdown“.
USDJPY dnes prudko klesol pod 100-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA100, tmavo fialová), pričom sa zastavil tesne nad psychologickou úrovňou 147.000, ktorá sa zhoduje s 38,2 % Fibonacciho retracementom konsolidácie od augusta. Pohyb pod 146.600 by mohol otvoriť cestu k novému zostupnému trendu, v súlade s črtajúcou sa menovou divergenciou medzi Japonskom a USA. Zdroj: xStation5
Čo dnes hýbe USDJPY?
Americký „government shutdown“ opäť zvyšuje atraktivitu jenu ako bezpečného prístavu. Kongres nedokázal do polnoci schváliť rozpočtový zákon, čo nechalo federálnu vládu bez rozpočtu na nový fiškálny rok.
Nedostatok dohody viedol k prvému shutdownu od roku 2018 – pozastavenie činnosti väčšiny federálnych úradov, blokovanie verejných služieb a hroziace prepúšťania (dočasné alebo trvalé). Trhy to na jednej strane vnímajú ako súčasť politických hier pred voľbami do Kongresu 2026, no súčasná paralýza sa môže natiahnuť kvôli hlbokým sporom medzi demokratmi a republikánmi ohľadom výdavkov na zdravotníctvo.
Japonský výrobný PMI skončil mierne nad očakávaniami (48,5 vs. konsenzus Bloomberg 48,4; predchádzajúci 49,7), stále však ukazuje na najprudší pokles produkcie za šesť mesiacov.
Medzitým prieskum „Tankan“ od Bank of Japan ukázal zlepšený sentiment medzi výrobcami už druhý kvartál po sebe – najmä v keramickom a lodiarenskom sektore. Väčší optimizmus by mohol znamenať začiatok oživenia, ak sa stabilizuje globálny obchod, a dáta boli interpretované ako ďalší argument pre zvýšenie sadzieb v Japonsku.
Okrem toho, zápisnica zo včerajšieho zasadnutia BOJ odhalila čoraz jastrabejšie tóny medzi tvorcami politiky. Návrat k zvyšovaniu sadzieb sa na septembrovom stretnutí intenzívne diskutoval a celkový odkaz naznačuje, že je bližšie než ďalej. Tieto minúty, v kombinácii s nedávnymi dátami, viedli trhy k zvýšeniu implikovanej pravdepodobnosti 25bodového zvýšenia sadzieb v októbri na 62 %.
