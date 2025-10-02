Denné zhrnutie: Indexy bez zmien, shutdown pokračuje, dolár posilňuje, Bitcoin okolo 120 tis. (02.10.2025)

- Americká vláda zostáva druhý deň v shutdowne a prehlbujúca sa patová situácia bráni investorom vo vstupe na akciový trh. Dnešná hotovostná seansa skončila prakticky bez zmien. Indexy zaznamenali len minimálne pohyby +/-0,05 %, s výnimkou US100, ktorý vzrástol o 0,30 %.
- Administratíva Donalda Trumpa zmrazila 26 miliárd USD určených pre štáty naklonené Demokratom (vrátane infraštruktúrnych projektov v New Yorku a investícií do zelenej energie) a zároveň naznačila možnosť federálneho prepúšťania. Kapitol je paralyzovaný po neúspešných hlasovaniach v Senáte. Demokrati obviňujú Biely dom z využívania shutdownu ako nástroja nátlaku, zatiaľ čo Republikáni tvrdia, že Demokrati blokujú rutinné financovanie. Trump označil súčasnú situáciu za príležitosť na škrty v „demokratických agentúrach,“ čo naznačuje možnosť dlhšieho stretu.
- Kvôli shutdownu neboli zverejnené týždenné údaje o žiadostiach o podporu v nezamestnanosti. V septembri dosiahol počet prepustených v USA 54 064 oproti 85 979 v predchádzajúcom období (pokles o viac než 25 %), no čísla zostávajú vysoké. Trh neočakával, že zajtrajší report NFP bude publikovaný, čo viedlo investorov k väčšej pozornosti voči dnešnej správe Challenger. Bureau of Labor Statistics však práve potvrdil pripravenosť zverejniť údaje NFP podľa plánu.
- Európske akcie väčšinou uzavreli v zelenom (EU50: +0,8 %), ťahané najmä nemeckým indexom DAX a francúzskym CAC40 (DE40, FRA40: +0,9 %). Slabší vývoj bol zaznamenaný v Miláne (ITA40: -0,1 %), Londýne (UK100: -0,35 %) a Madride (SPA35: -0,5 %).
- Dolárový index prerušil štvordňovú sériu poklesov a posilnil o 0,15 %, aj napriek počiatočnej slabosti počas seansy. Najslabšie meny G10 boli severské (USDNOK: +0,8 %, USDSEK: +0,45 %), oslabené poklesom cien ropy. Austrálsky dolár (AUDUSD) stratil 0,3 % v dôsledku slabosti exportných komodít (železná ruda, uhlie). Eurodolár (EURUSD) oslabil o 0,1 % na 1,1712.
- Nezamestnanosť v eurozóne dosiahla 6,3 %, nad očakávaniami 6,2 % aj predchádzajúcou hodnotou 6,2 %.
- Brent a WTI klesli štvrtý deň po sebe a stratili ďalších 1,9 %. Zemný plyn vzrástol po menšom než očakávanom prírastku zásob (53 mld. kubických stôp vs. 64 mld. očakávaných), no zisky boli rýchlo zredukované na +0,5 %.
- Bitcoin dnes testuje rezistenciu okolo 120 000 USD. V čase publikácie digitálna mena rástla o 1,00 % na 119 700 USD, pričom denné maximum už dosiahlo 120 300 USD (+1,50 %). Ethereum má rovnako silný deň s rastom o 2,25 % na 4 447 USD, zatiaľ čo trhová kapitalizácia ostatných altcoinov vzrástla o 1,70 % na 1,13 bilióna USD.
