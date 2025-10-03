🍫 Trh s kakaom kapituloval na začiatku sezóny

Pád cien kakaa
📉 Komodita je tento týždeň nižšia o viac než 10 % a za posledné tri mesiace stratila takmer 30 %, čím sa ceny vrátili na úrovne z začiatku roku 2024.
Zlepšený výhľad ponuky
📦 Prudká korekcia je spôsobená vyššími než očakávanými dodávkami do prístavov a plánmi producentov zvýšiť ceny pre farmárov, čo signalizuje vyššiu budúcu produkciu.
Zploštenie forwardovej krivky
📊 Takmer plochá forwardová krivka ukazuje na rastúcu dôveru trhu v kontinuitu dodávok, aj keď cena sa technicky javí ako podhodnotená.
Pád cien kakaa
📉 Komodita je tento týždeň nižšia o viac než 10 % a za posledné tri mesiace stratila takmer 30 %, čím sa ceny vrátili na úrovne z začiatku roku 2024.
Zlepšený výhľad ponuky
📦 Prudká korekcia je spôsobená vyššími než očakávanými dodávkami do prístavov a plánmi producentov zvýšiť ceny pre farmárov, čo signalizuje vyššiu budúcu produkciu.
Zploštenie forwardovej krivky
📊 Takmer plochá forwardová krivka ukazuje na rastúcu dôveru trhu v kontinuitu dodávok, aj keď cena sa technicky javí ako podhodnotená.
Ceny kakaa dnes klesajú o viac než 4 %, čo predstavuje tretí deň poklesu v tomto mesiaci a zároveň tretí deň oficiálnej hlavnej sezóny 2025/2026. Od začiatku tohto týždňa dosiahol prepad už viac než 10 %. Za posledné tri mesiace (bez započítania nákladov na rolovanie) sa ceny prepadli takmer o 30 %, čím sa kakao stalo najhoršie performujúcou komoditou na svete v poslednom období. Ceny sa vrátili na úrovne naposledy zaznamenané na začiatku roku 2024 a forwardová krivka je takmer plochá, čo signalizuje rastúcu istotu trhu ohľadom dodávok.
Prvé kľúčové dáta o dodávkach do prístavov z Pobrežia Slonoviny sa očakávajú v pondelok a predbežné správy naznačujú, že čísla budú výrazne lepšie, než sa pôvodne predpokladalo. Navyše dodávky v posledných týždňoch boli niekoľkonásobne vyššie než pred rokom, čo podčiarkuje výrazné zlepšenie dynamiky ponuky na trhu s kakaom.
Očakáva sa tiež, že Ghana aj Pobrežie Slonoviny zvýšia ceny vyplácané farmárom. To nielen zlepší výhľady budúcej produkcie vďaka možným investíciám, ale môže tiež povzbudiť pestovateľov, aby uprednostnili oficiálne predajné kanály pred nelegálnymi, aby si zabezpečili vyššie ceny.
Sezónnosť naznačuje, že ceny kakaa zvyčajne klesali v septembri a októbri, avšak následne bol často pozorovaný odraz smerom nahor. Ak však bude zberná sezóna robustná, ceny nemusia nevyhnutne rásť v súlade s historickými priemermi.
Forwardová krivka kakaa je takmer plochá v porovnaní s jejím tvarom ešte pred mesiacom. To naznačuje výraznú dôveru investorov v kontinuitu dodávok. Súčasne však likvidita na trhu s futures zostáva mimoriadne nízka.
Ceny kakaa na začiatku týždňa testovali úroveň 7 000 USD za tonu, teraz sa však približujú k hranici 6 000 USD.
Denné zhrnutie: US100 rastie takmer o 1 % 📈 Kryptomeny a drahé kovy posilňujú
EURUSD bez zmeny po vystúpení Lagardeovej 💶 📌
NATGAS rastie vďaka chladnejším predpovediam počasia📈 Ropa blízko rezistenčnej zóny
COCOA rastie o 2 % z 20-mesačného minima 🍫
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.