Graf dňa - USDJPY (07.02.2025)

Japonský jen voči doláru posilnil na 151,8 bodu a zaznamenal štvrtý týždenný nárast za sebou, keďže silné hospodárske údaje a jastrabie signály BOJ podporujú očakávania zvýšenia sadzieb. Menový pár sa v úvode obchodovania dotkol úrovne 150,96, čo je jeho najsilnejšia úroveň od 10. decembra, pri pozoruhodnom týždennom zhodnotení o 2 %, ktoré je najvýraznejšie od novembra.

Známky hospodárskeho oživenia

Decembrové výdavky domácností medziročne vzrástli o 2,7 %, čím výrazne prekročili očakávaný nárast o 0,5 % a znamenali prvú expanziu za posledných päť mesiacov. Silné údaje o výdavkoch spolu s decembrovým nárastom reálnych miezd o 0,6 % prispievajú k dôkazom, že japonské hospodárske oživenie naberá na sile, hoci úradníci sú naďalej opatrní pri vyhlasovaní definitívneho obratu trendu spotreby.

Trajektória menovej politiky

Trhy v súčasnosti oceňujú 80 % pravdepodobnosť ďalšieho zvýšenia sadzieb BOJ do júla, s istotou do septembra, po jastrabích signáloch člena Rady guvernérov BOJ Naokiho Tamuru, ktorý naznačil, že sadzby by mali do marca 2026 dosiahnuť minimálne 1 %. To predstavuje výrazný posun oproti januárovému historickému posunu na 0,50 %, čo je najvyššia sadzba za posledných 17 rokov.

Varovanie MMF

Medzinárodný menový fond vyzval k ostražitosti v súvislosti s možnými vedľajšími účinkami rastúcej volatility na trhu na podmienky likvidity japonských finančných inštitúcií. Obzvlášť znepokojujúci je vplyv zvýšenia úrokových sadzieb na náklady na obsluhu štátneho dlhu, ktoré by sa mali do roku 2030 zdvojnásobiť, a možný nárast bankrotov podnikov.

Výhľad stratéga

Hoci je dynamika posilňovania jenu výrazná, analytici Barclays naznačujú obmedzený potenciál pre trvalý veľký pokles USDJPY, pričom ako pretrvávajúce prekážky uvádzajú pokračujúci odlev japonského kapitálu a záporné reálne sadzby. Nadchádzajúce jarné rokovania o mzdách, ktoré by mali priniesť ďalšie zvýšenie o 5 %, by však mohli zachovať jastrabiu trajektóriu BOJ a podporiť ďalšie zhodnocovanie jenu.

USDJPY (D1 interval)

USDJPY sa obchoduje nad úrovňou 38,2 % Fibonacciho retracementu, ktorá bude pôsobiť ako podpora a v minulosti sa osvedčila. Táto úroveň sa zároveň zhoduje s 200-dňovým SMA na úrovni 152. Na opätovné získanie rastového impulzu bude kľúčová úroveň 23,6 % Fibonacciho retracementu, ktorá sa zhoduje so 100-dňovým SMA. Pokračovanie klesajúceho trendu by mohlo viesť k opätovnému otestovaniu úrovne 50 % Fibonacciho retracementu, ktorá v minulosti spustila zvraty. Ukazovateľ RSI sa nachádza v medvedej divergencii a v súčasnosti sa blíži k prepredanej zóne, zatiaľ čo MACD sa v klesajúcom trende naďalej rozširuje.