Graf dňa – USDJPY (24.09.2024

Najnovšie hospodárske údaje z Japonska poskytujú zmiešaný obraz, pričom PMI vo výrobe sa ďalej znižuje, zatiaľ čo PMI v službách sa zvyšuje. Táto hospodárska divergencia spolu s opatrným postojom Bank of Japan vytvára zložité prostredie pre pár USDJPY, najmä keď rastú očakávania rýchlejšieho znižovania sadzieb Fedu v nadchádzajúcom roku.

Pár USDJPY v posledných obchodných seansách vykazoval zraniteľnosť, keďže divergencia medzi politikami Fedu a BoJ je čoraz výraznejšia. Nedávne zníženie sadzieb zo strany Fedu o 50 bázických bodov spolu s rastúcimi očakávaniami ďalšieho uvoľňovania vyvíjajú výrazný tlak na americký dolár. Neochota Bank of Japan upustiť od svojej mimoriadne uvoľnenej menovej politiky medzitým vytvára jedinečnú dynamiku pre jen, ktorý sa ocitol v zajatí domácich hospodárskych obáv.

Investori by sa mali pripraviť na potenciálnu volatilitu v nasledujúcich týždňoch, keď budú trhy spracovávať rozdielne ekonomické údaje a prispôsobovať sa vyvíjajúcim sa očakávaniam politiky centrálnej banky. Budúce usmernenia a ekonomické projekcie BoJ budú mať kľúčový význam pri formovaní nálady trhu voči jenu. Japonskí vývozcovia, najmä tí z výrobného sektora, budú pravdepodobne veľmi citlivo reagovať na pohyby USDJPY a komentáre BoJ. Obzvlášť znepokojujúci je pokračujúci pokles výrobného sektora, ktorého index PMI v septembri klesol na 49,6, čo predstavuje tretí mesiac po sebe v pásme poklesu. Tento pokles je v ostrom kontraste so sektorom služieb, ktorý naďalej vykazuje odolnosť s PMI na úrovni 53,9.

Vzhľadom na tieto zmiešané ekonomické ukazovatele sa pravdepodobne zintenzívni prebiehajúca diskusia o hospodárskom oživení Japonska a inflačných cieľoch. Napriek problémom vo výrobe existuje záblesk nádeje, že silná súkromná spotreba podporovaná zvyšovaním miezd by mohla pomôcť udržať hospodársky rast a potenciálne ovplyvniť politické rozhodnutia BoJ v nasledujúcich mesiacoch.

Potenciál rýchlejšieho znižovania sadzieb Fedu by mohol zabezpečiť ďalší tlak na pokles páru USDJPY, z čoho by mohli profitovať japonskí dovozcovia a spoločnosti so značnými dlhmi denominovanými v USD. Slabší jen by však mohol podporiť aj japonský vývoz a zisky spoločností pri ich repatriácii, čo by mohlo podporiť index Nikkei. Napriek tomu môže pretrvávajúca hospodárska slabosť, najmä vo výrobnom sektore, naďalej vytvárať prekážky pre niektoré segmenty japonskej ekonomiky.

USDJPY (interval D1)

USDJPY sa v súčasnosti blíži ku kľúčovej rezistencii v rámci klesajúceho trendu. Táto úroveň už dvakrát pôsobila ako silná rezistencia, čo viedlo k pokračovaniu klesajúceho trendu. Od začiatku augusta boli pozorované nižšie maximá a nižšie minimá. Rezistencia sa tiež zhoduje s úrovňou 50 % Fibonacciho retracementu, ktorá koncom augusta slúžila ako silná rezistencia. RSI má stúpajúci trend a vykazuje býčiu divergenciu, zatiaľ čo MACD dosahuje vyššie maximá a vyššie minimá, pričom nedávny crossover naznačuje nákupný signál.