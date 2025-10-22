Graf dňa: Zlato (22.10.2025)

- Zlato rozširuje straty aj napriek nákupom na začiatku obchodovania.
- Futures klesli len za 24 hodín o viac ako 6,5 % po tom, ako dosiahli nové rekordné maximá.
- Vyberanie ziskov a zlepšujúca sa riziková nálada zosilňujú predajný tlak.
- Zlato rozširuje straty aj napriek nákupom na začiatku obchodovania.
- Futures klesli len za 24 hodín o viac ako 6,5 % po tom, ako dosiahli nové rekordné maximá.
- Vyberanie ziskov a zlepšujúca sa riziková nálada zosilňujú predajný tlak.
Futures na zlato rozšírili svoj rekordný pokles o približne 0,3 % a skĺzli na úroveň približne 4 090 - 4 110 USD/uncu, keďže dnešní kupujúci sa snažili čeliť zmene celkového rizikového sentimentu. Obavy z nadhodnotenia a nová vlna vyberania ziskov zintenzívnili odlev bezpečného prístavu v prostredí zmierňujúceho sa geopolitického napätia a zvýšenej pozornosti venovanej podnikovým ziskom.
Zlato na začiatku obchodovania predĺžilo svoj rekordný výpredaj, hoci pokles sa zastavil pred dosiahnutím 30-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA30, svetlofialová farba), keďže investori nakupovali pokles. RSI zostal prekúpený (nad 70) od začiatku septembra až do včerajšieho dňa. Zdroj: xStation5
Čo dnes formuje zlato?
- Vyberanie ziskov a prekúpené podmienky: Zlato zažívalo od polovice augusta dramatickú rally, pričom ceny od začiatku roka vzrástli o takmer 60 %. Tento rýchly vzostup zatlačil technické ukazovatele, ako napríklad 14-dňový index relatívnej sily, na dlhšie obdobie do prekúpeného teritória. V dôsledku toho sa mnohí investori rozhodli vyberať zisky, uzatvárali dlhé pozície a spúšťali stop-loss príkazy, čo zosilnilo pokles.
- Zlepšenie rizikového sentimentu: Nedávny optimizmus v súvislosti s obchodnými rokovaniami medzi USA a Čínou a USA a Indiou spolu s miernym uvoľnením geopolitického napätia znížili naliehavosť bezpečných aktív, ako je zlato. Okrem toho sa zdá, že trhy do veľkej miery neznepokojuje prebiehajúci shutdown americkej vlády, pričom mnohí investori sa spoliehajú na to, že sa čoskoro skončí, keďže sa blížia kľúčové termíny vyplácania miezd federálnym zamestnancom, čo zvyšuje politický tlak na obe strany. Keďže na finančné trhy sa vrátila chuť riskovať, investori realokovali kapitál do akcií a aktív s vyšším výnosom, čo znížilo okamžitý dopyt po zlate a prispelo k prudkej korekcii cien. To sa prejavilo aj v celkovom odleve bezpečných mien, ako sú USD, JPY a CHF.
- Likvidácia dlhých pozícií na trhoch s futures: Rekordné objemy obchodov s futures na zlato v kombinácii s klesajúcim otvoreným záujmom naznačujú, že veľká časť nedávneho poklesu cien pochádzala skôr z likvidácie existujúcich dlhých pozícií než z nových krátkych predajov. Veľkí hráči upravujúci portfóliá s cieľom uzamknúť zisky spustili kaskádové stop príkazy, čo ďalej urýchlilo krátkodobý výpredaj.
Dennie zhrnutie: Inflácia klesá, trhy rastú
Procter & Gamble: Po výsledkoch
Režim „Mad Max“ – Má Tesla problém?
Intel zaznamenáva obrat a návrat k ziskovosti
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.