3 trhy, ktoré sa oplatí budúci týždeň (14. 11. 2025) sledovať

Obnovenie činnosti vlády znamená návrat k zverejňovaniu makroekonomických údajov. Podľa členov Trumpovej administratívy môžu byť niektoré oneskorené správy zverejnené už v priebehu budúceho týždňa. Zároveň však opätovné spustenie vládnych inštitúcií neznížilo neistotu na trhoch – tá naďalej tlačí Bitcoin nadol a podporuje rast cien zlata. Aj preto sa oplatí v najbližších dňoch sledovať index US100, zlato a Bitcoin.
US100
V stredu 12. novembra sa oficiálne skončil najdlhší shutdown v histórii USA. Podľa Kevina Hassetta, riaditeľa Národnej ekonomickej rady, plánuje štatistický úrad (BLS) zverejniť oneskorené údaje z trhu práce – hoci len v obmedzenom rozsahu. Správa za september je už pripravená a môže byť publikovaná v priebehu tohto týždňa. Zverejnenie údajov prichádza v čase, keď indexy a technologické akcie prechádzajú prvou hlbšou korekciou od apríla. Jedným z dôvodov je klesajúca pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb na decembrovom zasadnutí Fedu. Práve pracovné dáta môžu tento výhľad zmeniť, preto sa oplatí v nasledujúcich dňoch sledovať vývoj indexu US100.
ZLATO
Cena zlata sa nenápadne blíži späť k historickému maximu pri hladine 4 360 USD za uncu. Neistota na globálnych trhoch zostáva zvýšená a dopyt po zlate neutícha. Zaujímavosťou je, že záujem drobných investorov mierne ochabol, čo vidieť napríklad na poklese počtu vyhľadávaní na Googli.
Bitcoin
Kryptomeny prechádzajú krátkodobou krízou, spôsobenou výpredajom na americkom akciovom trhu a znižovaním expozície zo strany dlhodobých investorov. Za posledný mesiac predali investori, ktorí držali Bitcoin viac ako pol roka, spolu vyše 850 000 mincí. Cena BTC klesla na najnižšiu úroveň od začiatku mája 2025 a trh aktuálne zažíva extrémny strach – porovnateľný s predchádzajúcimi medvedími trhmi. Na druhej strane však existuje viacero potenciálne pozitívnych faktorov. Opätovné spustenie vlády znamená aj pokračovanie legislatívnych prác na regulácii kryptotrhu. Volatilita v najbližších dňoch určite neklesne, preto sa oplatí sledovať Bitcoin aj ďalšie kryptomeny.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.