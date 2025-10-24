Graf dňa: Zlato (24.10.2025)

- Drahé kovy predlžujú svoju najhlbšiu korekciu za posledné mesiace.
- Na mesačnej báze je zlato stále vyššie o 5,8 %.
- Historicky najbližšia paralela k súčasnej situácii bola v júli až auguste 2011.
- Fondy ETF pokračujú v akumulácii.
Drahé kovy predlžujú svoju najhlbšiu korekciu za posledné mesiace. V čase dnešného zverejnenia kleslo zlato o ďalších 1,00 % na 4 085 USD, striebro o 1,26 % na 48,20 USD, platina o 0,55 % na 1 609 USD a paládium kleslo najviac - o 2,10 % na 1 411 USD. Počas súčasnej korekcie stratilo zlato celkovo 6,50 %, zatiaľ čo striebro kleslo o 11,60 %. Napriek tomu boli nedávne zisky také výrazné, že na mesačnej báze zlato zostáva vyššie o 5,8 %. Pred začiatkom korekcie zaznamenalo zlato dva po sebe nasledujúce mesiace dvojciferných ziskov, čo je za posledných 15 rokov údajov zriedkavý jav.
Historicky najbližšou paralelou k súčasnej situácii bol júl - august 2011, keď zlato medzimesačne vzrástlo o 8,3 % a následne o 12,1 %. V nasledujúcom mesiaci - septembri - zlato kleslo o 10,9 %. Súčasné nastavenie je ešte extrémnejšie, keďže zlato v posledných dvoch mesiacoch nielen prudko rástlo, ale zaznamenalo aj výrazné zisky od začiatku roka. Makroekonomické a geopolitické prostredie je však teraz podstatne odlišné.
Napriek tomu sme na úrovniach nad 4 300 USD za uncu zaznamenali nárast maloobchodných nákupov, čo môže pôsobiť ako opačný signál. Zatiaľ čo dlhodobé fundamenty zostávajú podporné, sezónnosť a technická analýza poukazujú na možný lokálny vrchol a vyrovnanú výkonnosť na konci roka. Fondy ETF medzitým pokračujú v akumulácii, ale na šanghajskej burze došlo k prudkému zníženiu dlhých pozícií a poklesu zásob striebra, čo môže naznačovať vyberanie ziskov.
