Analýza spoločnosti Hermès: Nesporný majster luxusu

Ústretové oznámenia Čínskej ľudovej banky (PBOC) a čínska vláda pôvodne poskytla francúzskemu luxusnému sektoru významné výhody, len preto, aby boli zmiernené realitou podnikovej výkonnosti. V skutočnosti, LVMH a Kering zaťažili celý sektor tým, že oznámili výsledky hlboko pod svojimi štandardmi z posledných rokov. Príjmy spoločnosti LVMH sa v treťom štvrťroku znížili o 3 %, ovplyvnenýstránkou China, zatiaľ čo Kering dosiahol ešte horšie výsledky, so 16 % poklesom tržieb, vrátane 25 % poklesu jej vlajkovej značky Gucci. Moncler nebol voči tomuto trendu imúnny a zaznamenal 3 % pokles tržieb. Uprostred tohto prívalu zlých správ je však jedna spoločnosť stále odolná: Hermès.

Hermès: Takmer dve storočia dokonalosti

Založené v roku 1837 ako výrobca luxusného jazdeckého tovaru, Hermès sa odvtedy diverzifikoval svoje portfólio na kabelky, oblečenie, a vône. Značka je známa výnimočnou kvalitou svojich výrobkov, ktoré sú navrhnuté tak, aby vydržali, a často sa vyrábajú v obmedzenom množstve, čo zvyšuje ichexkluzivitu .

Ako štvrtýnajväčšia francúzska luxusná skupina podľatržieb , za LVMH, Chanel, a Kering, Hermès vygenerované 13 EUR.43 miliárd v tržbách a zisk vo výške 4 €.31 miliárd v roku 2023. Hodnota spoločnosti na parížskej burze cenných papierov je približne210 miliárd eur, skupina je 66.6 % rodinných podnikov, s Hermès , ktorá tiež vlastní 75.9 % hlasovacích práv. Arnault vlastní 1.87 % akcií, a žiadny inštitucionálny investor nevlastní viac ako 1.5 %. Táto štruktúra riadenia robí vedúcu rodinu prakticky neohroziteľnou, najmä preto, že Hermès nie je štandardnou akciovou spoločnosťou, ale komanditnou spoločnosťou s akciami, čo dáva generálnemu riaditeľovi právo veta pri každom rozhodnutí, ktoré by mohlo zmeniť jej stanovy.

Napriek tomu investori zriedkavo presadzujú zmeny, pretože vedenie spoločnosti Hermès neustále vytvára hodnotu pre akcionárov. Cena jehoakcií vzrástla o viac ako 700%. za desať rokov a o 180% od obdobia predCOVID.

Za hranicami luxusu: Hermès a ultra-luxus

Hermès sa odlišuje svojím jedinečným postavením na ultra-, prekonáva tradičné luxusné ponuky domov ako LVMH, Chanel, alebo Gucci. Výrobky Hermès- drahšie, vzácnejšie, a niekedy exkluzívne pre konkrétne butiky - ospravedlňujú svoju cenu prostredníctvom jedinečného príbehu , ktorý sa viaže ku každému tovaru a je zdieľaný s každým zákazníkom. Každá z294 predajní značky starostlivo vytvára svoju kolekciu tak, aby vyhovovala miestnej klientele, Vďaka tomu sičínsky zákazník môže v Šanghaji kúpiť jedinečný tovar a počas návštevy Paríža objaviť iný, doma nedostupný.

Táto filozofia vysvetľuje, prečo Hermès odmieta akvizície konkurentov, na rozdiel od LVMH alebo Kering, uprednostňuje zachovanie svojejexkluzivity . a prestíž. Odôvodňuje to aj odmietnutie spoločnosti rozdeliť svoje akcie, aby boli dostupnejšie pre menších investorov. Pri cene takmer2 000 EUR za akciu, Akcie Hermès sú rovnakoluxusným produktom ako ako jej ikonickétašky Birkin.

Táto stratégia vytvára pre Hermès jedinečnú auru, umožňuje jej zvyšovať ceny bez toho, aby to ovplyvnilo predaj - cenová sila, ktorá nemá v tomto odvetví obdobu. Je pozoruhodné, že vyššie ceny často vedú k zvýšeniu predaja.

Výnimočné výsledky

Rast spoločnosti Hermès, ktorý sa udržal aj napriek zvyšovaniu cien, je najsilnejší v tomto odvetví a dosiahol hodnotu 47.4 % nárast tržieb medzi 2021 a 2023. Pre porovnanie, LVMH vzrástol o 34.1%, Chanel podľa 25.9%, a Kering podľa 10.9 % za rovnaké obdobie. V prvom polroku 2024 dosiahla spoločnosť Hermès 15 % rast, čím výrazne prekonal LVMH (-1 %) a Kering (-11 %). Tento rast bol čiastočne podporenýzdvojnásobením počtu čínskych milionárov v rokoch 2010 až 2022.

Silný rast sám o sebe nestačí - solídny je nevyhnutný na prekonanie ekonomickej neistoty. V tomto smere Hermès prekonáva svojich konkurentov. Nielenže má najsilnejšiu bilanciu v odvetví, ale je aj najsilnejšia v rámci CAC 40 a možno aj na celej Parížskej burze. Hermès .pomer vlastného kapitálu je len 13 %, v porovnaní s 64 % pre LVMH a 113 % v prípade spoločnosti Kering. Ešte pôsobivejšie je, že Hermès má dvakrát viac hotovosti ako dlhu, čím prakticky eliminuje riziko bankrotu - na rozdiel od Kering.

Čína: Dvojsečný meč

Hermès však čelí významnej zraniteľnosti: Jej veľká závislosť načínskom trhu . Zatiaľ čo 31 % LVMH a 35%. príjmov spoločnosti Kering pochádza zÁzia-Tichomoria, 43 % pre Hermès, pričom väčšina z nich pochádza z China. Táto vysoká expozícia prispela k spomaleniu tohto sektora na 2023. a prvej polovici 2024. Príjmy v Ázii za LVMH klesli o 13 %, a Kering klesli o20 % v 1. polroku 2024. Toto spomalenie sa pripisujehospodárskemu poklesu Číny od roku 2023, rastúcejnezamestnanosti mladých , a začiatokdemografického poklesu .

Napriek tomu, Príjmy spoločnosti Hermès vzrástli o 11 % v treťom štvrťroku, vrátane 4.6 % nárast v ázijsko-tichomorskom regióne. Tento výsledok sa pripisujeklientele spoločnosti Hermès , ktorá jenajbohatšia . Ako taká je menej citlivá na hospodárske cykly v porovnaní sozameraním vyššej strednej triedy svojich konkurentov. Táto výhoda sa ukazuje ako kľúčová počas spomalenia hospodárskeho rastu, ale môže obmedziť potenciál rastu, keď sa hospodárstvo zrýchli, ako je to v súčasnosti v prípade rozsiahlych stimulov . , ktoré oznámila čínska a . Bank of China (PBOC).

Tieto opatrenia zahŕňajú 0.10% zníženie úrokových sadzieb, za ktoré si komerčné banky požičiavajú od centrálnej banky, a 0.50 % zníženie sadzby povinných minimálnych rezerv (RRR) pre banky, čím sa uvoľnilo viac ako 100 miliárd USD na nové úvery. Okrem toho PBOC naznačila, že ešte v tomto roku môže ďalej znížiť RRR. Zároveň čínska vláda predstavila ďalšie stimulačné iniciatívy, vrátane rekapitalizácie hlavných štátnych podnikov .vlastnených bánk s 142 miliárd dolárov, EUR, čím sa posilnila ich schopnosť podporovať domácu ekonomiku.

Čísla Hermès LVMH L'Oréal Kering Zmena tržieb v 3. štvrťroku +11% -3% +3,4% -16% Zmena podielu na trhu +11,7% -2,11% +6,24% -12,12% P/S 19,95 5,21 5,91 2,3

Zdroj: XTB Research

Akcie Hermès: Čo je vzácne, je cenné

Hermès (RMS) je nepochybne zásoba výnimočnej kvality. Jejrast tržieb , pôsobivé marže, a solídna súvaha ju robia veľmi žiadanou medzi investormi. Nízka likvidita akcií, v dôsledku jej vysokej ceny a obmedzeného počtu 31.85 % akcií na trhu, ďalej posilňuje svoj statuselitnej investície . Tieto faktory prispievajú k vysokému oceneniu: Hermès" .(P/E) je na úrovni 49, v porovnaní s 23 pre LVMH. a 19 pre Kering. Medzitým, jej dividendy je 0.79 %, nižší ako 1.99 % pre LVMH a 3.27 % pre spoločnosť Kering.

Ocenenie spoločnosti Hermès výrazne prevyšuje ocenenie jej konkurentov, odôvodnenéexcelentnosťou značky . Hoci sa táto prémia za ocenenie mohla pred niekoľkými týždňami zdať ťažko udržateľná vzhľadom na vysokú expozíciu značky Hermès voči spomaľujúcemu sa čínskemu trhu, nedávnych ekonomických stimulačných opatrení a odolnosť jej obchodného modelu by mohli slúžiť ako základné katalyzátory výkonnosti akcií.

Z technického hľadiska, RMS sa obchoduje v rámci od marca 2022. Nedávno akcie prelomili horizontálnu podporu na úrovni 2 000 €, čo by mohlo viesť k poklesu smerom k dolnej hranici zeleného poľa na 1 500 €. Takýto pokles by predstavoval významnúpríležitosť na nákup , s cieľovým zotavením na úrovni -23.6 % Fibonacciho úrovni z 2 €,785 do konca 2025 (červená cesta).

Naopak, ak RMS podarí rýchlo získať späť 2 €,000, potenciálne podporené novými oznámeniami čínskych ekonomických stimulov, akcie by sa mohli odraziť a dosiahnuť 2 340 € (zelená cesta).

Matéis Mouflet, analytik trhov XTB France