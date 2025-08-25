Ceny ropy mierne rastú: Trh sleduje riziká ruských výpadkov a geopolitického napätia

Ceny ropy sa v pondelok mierne zvýšili, keď obchodníci zvažujú riziká výpadkov dodávok z Ruska v súvislosti s novými hrozbami amerických sankcií a ukrajinskými útokmi na ruskú energetickú infraštruktúru.
Futures na Brent vzrástli o 0,6 % na 68,13 USD za barel, zatiaľ čo americká WTI si pripísala 0,7 % a dosiahla 64,10 USD. Trh reaguje na rastúce geopolitické napätie, najmä pre stagnujúce mierové rokovania a ďalšie výhražky zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, že ak nedôjde k pokroku v rokovaniach s Ruskom, USA zavedú ďalšie sankcie.
Okrem toho Trump zvažuje aj tvrdé clá na Indiu kvôli nákupom ruskej ropy. Táto rétorika prichádza v čase, keď Ukrajina zintenzívnila útoky na ruskú infraštruktúru – napríklad víkendový útok dronom na exportný terminál Ust-Luga spôsobil masívny požiar a ďalší požiar stále zúri v rafinérii Novošachtinsk, ktorá má kapacitu približne 100 000 barelov denne a zameriava sa prevažne na vývoz.
Obavy z výpadkov však čiastočne zmierňuje OPEC+, ktorý zvrátil niektoré predchádzajúce obmedzenia ťažby. Osem členov ropného kartelu by sa malo stretnúť 7. septembra a očakáva sa, že schvália ďalšie zvýšenie produkcie, čím by na trh pridali milióny barelov ropy.
Zároveň došlo k zlepšeniu investorskej nálady po tom, čo predseda Fedu Jerome Powell naznačil možnosť zníženia úrokových sadzieb už na septembrovom zasadnutí americkej centrálnej banky. Napriek tomu však ropné trhy zostávajú bez silnejšieho smerovania. Podľa analytikov totiž prevláda presvedčenie, že Trumpova obchodná politika by mohla negatívne zasiahnuť globálny ekonomický rast a tým utlmiť dopyt po rope.
V krátkodobom horizonte tak ropa čelí tlaku dvoch protichodných síl – obáv z narušenia dodávok na jednej strane a rastových rizík kvôli obchodným bariéram na strane druhej.
Graf OIL.WTI (H4)
Cena americkej ropy WTI sa na štvorminútovom grafe dostala do pozitívneho technického nastavenia, keď prekonala predchádzajúcu klesajúcu trendovú líniu a aktuálne sa obchoduje na úrovni 64,44 USD. Rast je podporený tým, že cena prekonala kĺzavé priemery EMA 50 (63,26 USD) a SMA 100 (63,95 USD), čím sa vytvoril býčí technický signál. Momentum sa nachádza vysoko na hodnote 103,65, čo svedčí o zrýchľujúcom raste, a tiež CCI (156,6) potvrdzuje prekúpený stav trhu, čo však v rámci silného trendu nemusí nevyhnutne znamenať blížiaci sa obrat.
Objem obchodov pri prielome vzrástol, čo potvrdzuje silu kupcov. Ak by cena prekonala aj Fibonacciho úroveň 64,9 USD (38,2 %), mohla by smerovať k ďalšej Fibonacciho úrovni – 65,97 USD (50 %). Naopak, najbližšia podpora sa teraz nachádza okolo 63,57 USD, teda na úrovni 23,6 % retracementu, ktorej udržanie je kľúčové pre zachovanie rastového scenára.
Zdroj: xStation5
