Hormuz opäť uzavretý: neistota sa vracia a trhy budú reagovať

Rád by som Vám ponúkol na využitie komentár k ďalšiemu uzavretiu Hormuzského prielivu. Tento víkend bude kľúčový, pretože budú prebiehať ďalšie rokovania. Nemožno vylúčiť opätovné otvorenie ani ďalšiu eskaláciu. Pre komoditné a akciové trhy tak prichádza ďalšia vlna volatility a neistoty. Premietne sa to aj do cien pohonných hmôt a celkovej inflácie.
Pri rokovaniach o prímerí a súvisiacom otvorení Hormuzu došlo ani nie za 24 hodín k ďalšiemu obratu. Blokáda USA naďalej pokračuje a Irán v reakcii na to opäť „uzavrel“ prieliv. Obe strany tak, zdá sa, konajú nevyspytateľne, a preto nemožno vylúčiť ešte niekoľko zmien do pondelkového začiatku obchodovania na energetických a akciových burzách.
Ak by aj v pondelok zostal prieliv uzavretý, dá sa predpokladať zásadný rast cien ropy, ktorý by prišiel spolu s výrazným poklesom optimizmu v otázke rýchleho ukončenia konfliktu. Ropa Brent by mohla prekročiť 100 dolárov za barel.
Veľkoobchodné ceny palív však nebudú čakať na otvorenie burzy a vo všeobecnosti aj mimoburzové kontrakty a obchodovanie môžu odrážať rast neistoty vo vyšších cenách ešte pred pondelkom. To môže tlačiť ceny palív nahor. Zdražovať tak môžu čerpacie stanice, ktoré sa doteraz nachádzali pod stanoveným cenovým stropom.
Nemožno vylúčiť ani scenár, že ešte počas víkendu bude Hormuz opäť priechodný. Časté zmeny režimu však vytvoria zmätok a komplikujú plánovanie dodávok. Trhy aj prepravcovia budú nabudúce popri sľuboch potrebovať aj záruky, aby ropa začala opäť prúdiť. To ďalej spomalí upokojenie cien palív v Európe.
