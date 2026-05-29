Denné zhrnutie: Kupci naďalej dominujú trhom napriek geopolitickým turbulenciám ⏰

Hlavný faktor volatility
Hlavným faktorom, ktorý dnes hýbal trhmi, bol technologický sektor, konkrétne mimoriadne výsledky Dellu. Spoločnosť zvýšila celoročný výhľad tržieb na 165–169 mld. USD a tržby zo serverov pre AI medziročne vzrástli takmer 9-násobne. Boom okolo AI podporil celý segment počítačového hardvéru (Dell +35 %, HPE +17 %, NetApp +19 %) a zároveň oslabil naratív o „SaaS apokalypse“. Výsledky spoločností ako Salesforce (+8,3 %), Palantir (+9,3 %), SAP (+4 %) a Oracle (+8 %) ukázali, že firmy agresívne investujú do softvéru poháňaného AI. Revízia amerického HDP smerom nadol mala jeden pozitívny aspekt: silný rast firemných technologických výdavkov o 17,2 %.
Geopolitika
Hlavnou geopolitickou témou bola chaotická komunikácia okolo dohody medzi USA a Iránom týkajúcej sa Hormuzského prielivu. Trump prostredníctvom Truth Social oznámil, že námorná blokáda Iránu bude zrušená, okrem iného pod podmienkou, že sa Irán vzdá jadrových zbraní a odstráni námorné míny. Iránska agentúra Fars News však tieto tvrdenia spochybnila. Označila ich za „zmes pravdy a klamstiev“ a poprela, že by Irán súhlasil s likvidáciou svojich jadrových materiálov. Diplomatické upokojenie na konci piatkovej seansy zlepšilo náladu a umožnilo indexom zmazať straty. Trump zároveň uviedol, že konečné rozhodnutie padne po rokovaní v Situačnej miestnosti. Súčasne sa objavili správy o americkom návrhu v rámci renegociácie USMCA, podľa ktorého by 50 % hodnoty komponentov v každom aute predávanom za preferenčných colných podmienok muselo pochádzať výlučne z USA. To vyvolalo volatilitu pri automobilových akciách.
Makroekonomické údaje
Na makroekonomickom fronte pritiahli pozornosť tri kľúčové údaje. Po prvé, predbežná inflácia HICP v Nemecku dosiahla 2,7 % medziročne oproti odhadu 2,8 %, zatiaľ čo CPI klesol na 2,6 % oproti očakávaným 2,9 %. To vysiela jasne holubičí signál pred ďalším zasadnutím ECB. Po druhé, poľská inflácia CPI v máji výrazne prekvapila smerom nadol. Klesla na 3,1 % oproti konsenzu 3,6 % a medzimesačne ceny spadli o 0,3 %, čo je najprudší pokles od septembra 2023. Po tretie, kanadský HDP v 1. štvrťroku 2026 klesol o 0,1 %, zatiaľ čo trh očakával rast o 1,5 %. Údaje potvrdili rastúce dopady obchodných vojen a otvorili cestu k ďalšiemu znižovaniu sadzieb zo strany Bank of Canada.
Indexy
Na Wall Street viedol seansu Dow Jones Industrial Average so ziskom 0,8 %. Prekonal tak S&P 500 (+0,35 %) aj Nasdaq (+0,3 %). Akcie menších firiem z indexu Russell 2000 (-0,9 %), ktoré sú najcitlivejšie na rast výnosov dlhopisov, naopak zakončili deň v červených číslach. Európsky Stoxx Europe 600 vzrástol o 0,5 % a index EU50 pridal zhruba 0,4 %. V kladnom teritóriu sa obchodovalo 71 % spoločností v indexe, ktorý zostáva len 1,5 % pod historickými maximami. V Maďarsku hlavný index BUX vzrástol o 2,4 % po správe, že Európska komisia uvoľnila 16,4 mld. EUR z fondov EÚ po dohode s novým premiérom Péterom Magyarom.
Akcie
Hviezdami seansy boli predovšetkým spoločnosti z technologického a cloudového sektora: Dell (+35 %), Palantir (+9,13 %), CrowdStrike (+8,20 %), Palo Alto Networks (+7,32 %), Adobe (+6,08 %) a ARM Holdings (+5,08 %). Z európskych akcií vynikol Airbus (+1,95 %). Na strane porazených dominoval odevný sektor. Gap klesol o 15 % po znížení celoročného výhľadu. Výrazne strácala aj spoločnosť SentinelOne, ktorá odpísala 16 % po slabom výhľade a oznámení zníženia počtu zamestnancov o 8 %. Pod tlakom boli aj vesmírne spoločnosti AST SpaceMobile a Rocket Lab po explózii rakety New Glenn spoločnosti Blue Origin na štartovacej rampe. Medzi európskymi porazenými bola Deutsche Bank, ktorá napriek celkovo pozitívnej nálade klesla o 2,29 %.
Meny
Americký dolár sa dostal pod tlak po správach o možnej dohode s Iránom a zlepšení globálneho sentimentu. Dolárový index USDIDX stratil 0,11 % a pohyboval sa okolo 98,84. Pár EURUSD konsoliduje v pásme 1,1570–1,1760, pod kľúčovou rezistenciou EMA200. RSI okolo 47 ukazuje na rovnováhu síl, zatiaľ čo prerazenie nad 1,1760 by otvorilo cestu k 1,19. Maďarský forint posilnil po správach o fondoch EÚ a EURHUF klesol o 0,5 %. Kanadský dolár sa naopak dostal pod silný tlak po údajoch, ktoré ukázali pokles HDP, a pár USDCAD výrazne vzrástol. Poľský zlotý reagoval na pozitívny inflačný údaj len mierne. EURPLN vzrástol o 0,1 % na 4,23.
Komodity
Ropa bola v centre pozornosti pre protichodné signály z Blízkeho východu. Brent aj WTI klesli o viac než 2 % po tom, čo Trump oznámil dohodu s Iránom o otvorení Hormuzského prielivu, ktorým prúdi približne 20 % svetového exportu ropy. Po iránskom odmietnutí správy však časť strát zmazali a WTI sa obchodovala okolo 87 USD za barel. Zlato vzrástlo o 1,44 % a obchodovalo sa okolo 4 560 USD za uncu, čím potvrdilo svoju historickú inverznú koreláciu s USD. Zemný plyn pridal 0,42 % na 3,32 USD. Striebro zostalo prakticky bez zmeny a stratilo iba 0,07 %.
Kryptomeny
Bitcoin testoval úrovne pod 73 000 USD napriek rastu akciových trhov. Potvrdil tak sezónnu slabosť pred letnou sezónou a náročný rok 2026 pre širší kryptomenový sektor. Cena BTC sa na týždennom časovom rámci priblížila k 200-seansovému exponenciálnemu kĺzavému priemeru. Historicky podobná situácia nastala na jar 2020, uprostred medvedieho trhu v roku 2022 a vo februári 2026. On-chain dáta od CryptoQuant ukazujú výrazný pokles nákupnej aktivity veľrýb, podobne ako počas cyklickej slabosti na jar 2022. Pokles späť pod 72 000 USD by mohol otvoriť cestu k testu lokálnych miním na 60 000 USD. Ďalším negatívnym signálom pre sektor bolo pozastavenie obchodovania na blockchaine Sui spoločnosti Mysten Labs už druhý deň po sebe.
📆 Tri trhy na sledovanie budúci týždeň (29.05.2026)
Maďarsko odblokovalo prostriedky z EÚ; EUR/HUF klesá o 0,5 %
🔄 UPDATE: Irán odmieta Trumpovo vyhlásenie – ceny ropy sa odrážajú vyššie 💥
🚩 Bitcoin klesá a testuje dôležitú supportnú zónu pri cyklickej slabosti kryptotrhu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.