📆 Tri trhy na sledovanie budúci týždeň (29.05.2026)

Globálne trhy vstupujú do nového týždňa na pozadí kľúčového makroekonomického vývoja a slabnúceho, no stále citeľného geopolitického napätia. Investori naprieč trhmi dúfajú, že prímerie medzi USA a Iránom bude trvalé. To už čiastočne upokojilo trhový sentiment. Predchádzajúci týždeň priniesol konsolidáciu úrovní na amerických indexoch. Tento týždeň však tento optimizmus otestujú kľúčové údaje z amerického trhu práce (NFP), údaje o inflácii v eurozóne a firemné výsledky technologických lídrov. Vzhľadom na tieto udalosti by investori mali venovať zvýšenú pozornosť EURUSD, US500 a zlatu (GOLD).
EURUSD
Tento týždeň prinesie fundamentálne údaje, ktoré budú kľúčové pre Európsku centrálnu banku aj Fed. Makroekonomický kalendár pre USA aj európske ekonomiky je na začiatku nového mesiaca tradične veľmi nabitý. V utorok získame predbežný odhad inflácie CPI v eurozóne za máj. Odhady očakávajú zrýchlenie ukazovateľa HICP na 3,2 % y/y z aprílových 3,0 % a rast jadrovej inflácie na 2,3 %. Stojí však za zmienku, že predbežné údaje z jednotlivých ekonomík vyšli výrazne pod očakávaniami, čo súviselo s výrazným neskorým poklesom cien ropy v máji. Ak inflácia v eurozóne nečakane klesne, trh začne spochybňovať takmer isté zvýšenie sadzieb v eurozóne, ktoré je aktuálne plne započítané v cenách.
Na druhej strane Atlantiku bude kľúčová séria údajov: pondelkový výrobný ISM s očakávaným rastom na 53,0, utorkový report JOLTS a piatková mesačná správa z trhu práce (NFP). Odhady počítajú so solídnym rastom zamestnanosti o 95 tis. miest a stabilnou mierou nezamestnanosti na 4,3 %. Ak americký trh práce potvrdí svoju štrukturálnu odolnosť a európska inflácia prekvapí ktorýmkoľvek smerom, volatilita na EURUSD môže prudko vzrásť. Hlavným cenovým faktorom pre tento pár však nakoniec zostáva situácia na Blízkom východe.
US500
Široký americký akciový index takmer každý deň dosahuje nové historické maximá, a to aj napriek skrátenému predchádzajúcemu týždňu na Wall Street. Zdá sa, že investori vyhodnotili geopolitické riziká spojené s blokádou Hormuzského prielivu ako prakticky vyriešené. Plne sa tak sústreďujú na tvrdé ekonomické údaje, vývoj okolo kľúčových technologických spoločností a nadchádzajúce najväčšie IPO v histórii, teda SpaceX Elona Muska.
Z pohľadu makroekonomického kalendára budú dôležité údaje z trhu práce a indexy ekonomickej aktivity. Výrobný ISM v pondelok a ISM v službách v stredu ukážu, či si americká ekonomika skutočne udržiava silné momentum, ktoré podporuje vysoké valuácie akcií.
Tým sa to však nekončí, pretože nás čaká pokračovanie výsledkovej sezóny. Dôležitejšie je, že svoje výsledky predstavia kľúčové technologické spoločnosti. Tento týždeň zverejnia finančné výsledky technologickí giganti s veľkým významom pre index: Broadcom, CrowdStrike, Hewlett Packard Enterprise (HPE) a Palo Alto Networks. Technologický sektor, ťahaný revolúciou v oblasti AI a výdavkami na sieťovú infraštruktúru, určuje podmienky na trhu. Historicky aj menšie sklamania vo výhľade firiem naviazaných na čipový sektor vyvolali masívne korekcie. Keďže US500 je aktuálne na rekordných úrovniach, priestor na chybu pri reportujúcich spoločnostiach je minimálny.
Zlato (GOLD)
Zlato vstupuje do nového mesiaca z mierne slabšej pozície. Videli sme tri po sebe idúce mesiace poklesu, hoci investorom sa podarilo odraziť cenu od viac než dvojmesačných miním. Zlato je aktuálne opäť veľmi citlivé na očakávania týkajúce sa amerických úrokových sadzieb. Podobne ako dolár tak bude reagovať na údaje o ekonomickej aktivite a trhu práce. Ak bude rast pracovných miest solídny, môže to signalizovať pripravenosť americkej ekonomiky na zvýšenie sadzieb. Naopak slabosť trhu práce by mohla naznačiť priestor na zníženie sadzieb, ak sa situácia na Blízkom východe rýchlo vyrieši.
Stojí však za zmienku, že veľkou neznámou zostáva komunikácia Kevina Warshe, ktorý svoju prvú tlačovú konferenciu ako predseda Fedu usporiada až v druhej polovici júna. Trh aktuálne oceňuje 60% pravdepodobnosť jedného zvýšenia sadzieb do konca tohto roka, ale takmer jedno plné zvýšenie do polovice budúceho roka. Absencia inflačných problémov by znamenala nulové vyhliadky na zvýšenie sadzieb a podporu pre trh drahých kovov.
Drahý kov vstupuje do tohto týždňa v stave zvýšenej citlivosti na americké úrokové sadzby a výnosy štátnych dlhopisov. Zároveň reaguje na upokojenie politického sentimentu.
