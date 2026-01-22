Inflácia a príjmy v USA môžu dnes zamiešať trhy

Dnes vo štvrtok o 16:00 budú zverejnené dáta o PCE inflácii a vývoji príjmov a výdavkov amerických domácností za október a november. Živý komentár našich analytikov k zverejneniu dát a trhovej reakcii možno sledovať tu: https://youtube.com/live/gNj2rjyPT-Y?feature=share
Tieto dáta sú veľmi dôležité a majú veľký potenciál pohnúť s trhmi. Dôvodov je niekoľko. Prvým je nedostatok kvalitných dát, ktorý bol spôsobený vládnym shutdownom v USA. Dáta síce boli následne zverejňované, ale kvôli shutdownu bol zber dát obmedzený. Štatistické úrady tak pracovali s odhadmi a dopočtami, ktoré mohli výsledky ovplyvniť.
Druhým dôvodom je možné pokračovanie trendu ochladzovania jadrovej PCE inflácie, ktorú bedlivo sleduje americká centrálna banka pri nastavovaní úrokových sadzieb. Posledné čísla CPI inflácie vyšli mierne pod očakávania. Trhy preto netrpezlivo vyhliadajú výsledky PCE inflácie, pretože môžu napovedať o ďalšom smerovaní úrokových sadzieb v USA. Ochladenie inflácie aj napriek priesaku colných sadzieb do cien by otvorilo dvere k skoršiemu prípadne razantnejšiemu znižovaniu úrokových sadzieb v tomto roku.
Pár pozitívnych meraní inflácie samo o sebe smerovanie menovej politiky nezmení. Zvýši ale pravdepodobnosť vyššieho počtu znížení sadzieb. Nižšie sadzby sú všeobecne dobrým signálom pre akciové trhy. Obzvlášť v súčasnej dobe, keď najväčší hráči na trhu masívne investujú. Nižšie sadzby respektíve aj očakávanie nižších sadzieb môže zlacniť financovanie týchto investícií a pozitívne ovplyvniť hospodárske výsledky s dopadom na valuácie a záujem investorov.
Tretím dôvodom je dokreslenie situácie okolo amerického spotrebiteľa, ktorý je kľúčový pre ďalšie smerovanie tamojšej ekonomiky. Spotreba je dominantnou zložkou HDP. Sentiment a vnímanie vlastnej ekonomickej situácie ale bolo v poslednom roku ako na hojdačke. Pokiaľ dáta ukážu, že sa spotrebiteľ nebojí míňať a nad očakávania rastú jeho príjmy, tak je to pozitívna správa pre ekonomický rast, ktorý by opäť mohol tlačiť na rast cien akcií. V opačnom prípade by sa mohol stupňovať tlak na pokles.
Akcie Life360 stúpajú takmer o 30 % vďaka rekordnému rastu užívateľov a pozitívnemu výhľadu
UK regulátor Ofcom spúšťa vyšetrovanie dodržiavania pravidiel WhatsApp spoločnosťou Meta
Akcie Intelu prudko klesajú po slabom výhľade aj napriek prekonaniu očakávaní za Q4
TikTok uzavrel dohodu o predaji v USA a zabezpečil si tak svoje pôsobenie na americkom trhu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.