- Oracle plánuje prepustiť až 30 000 zamestnancov
- Akcie spoločnosti Oracle sú o 50 % nižšie ako ich historické maximum
Spoločnosť Oracle plánuje prepustiť tisíce zamestnancov v rôznych divíziách, konkrétne až 30 000 pracovných miest. Spoločnosť sa snaží vyrovnať s tlakom na cash flow, ktorý vyplýva z masívnych investícií do výstavby dátových centier zameraných na umelú inteligenciu. Prvá fáza prepúšťania by mohla prebehnúť už tento mesiac. Niektoré prepúšťania sa dotknú aj pozícií, ktoré spoločnosť v budúcnosti očakáva, že bude potrebovať menej vďaka širšiemu využívaniu umelej inteligencie.
V posledných rokoch sa Oracle snaží výrazne posilniť svoju cloudovú divíziu a stať sa silnejším konkurentom technologických gigantov, ako sú Amazon a Microsoft. Preto buduje rozsiahlu infraštruktúru dátových centier, aby mohla spracovávať výpočtovo náročné úlohy umelej inteligencie pre zákazníkov, vrátane OpenAI. Analytici však varujú, že vysoké kapitálové výdavky by mohli v najbližších rokoch zaťažiť financie spoločnosti a dočasne posunúť jej cash flow do záporných čísel, kým sa investície začnú výraznejšie vyplácať okolo roku 2030. Oracle tiež plánuje v tomto roku získať až 50 miliárd dolárov kombináciou dlhového financovania a emisie nových akcií. Okrem plánovaného prepúšťania spoločnosť tiež spomaľuje nábor nových zamestnancov a prehodnocuje voľné pozície vo svojej divízii cloudových služieb.
Akcie spoločnosti Oracle v minulosti výrazne profitovali z optimizmu v súvislosti s rozvojom umelej inteligencie a v roku 2024 vzrástli o viac ako 60 %. Vzhľadom na rastúce náklady na infraštruktúru sa však nálada investorov zhoršila a akcie od svojho vrcholu v septembri 2025 stratili 50 % svojej hodnoty. Podobné opatrenia nie sú v technologickom sektore nezvyčajné – napríklad spoločnosť Microsoft vlani prepustila približne 15 000 zamestnancov, aby kompenzovala rastúce investície do dátových centier a vývoja technológií umelej inteligencie.
GRAF ORCL.US (H1)
Zdroj: xStation05
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.