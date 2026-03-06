Wall Street sa snaží zastaviť hlbší pokles 🗽Marvell Technology rastie o 10 %

Futures na S&P 500 (US500) sa po prudkých poklesoch pokúšajú o mierne oživenie. Slabé dáta NFP spolu s rastom cien ropy zvýšili obavy zo spomalenia americkej ekonomiky, zatiaľ čo Federálny rezervný systém má zrejme len obmedzený priestor na znižovanie sadzieb. Donald Trump sa dnes pokúsil trhy „upokojiť“ tým, že očakáva dopad vojny v Iráne „podobný ako vo Venezuele“. Futures na Dow Jones (US30) strácajú viac ako 1,1 %, zatiaľ čo US100 klesá o viac ako 0,5 %. Výrazné straty zaznamenáva finančný sektor, pričom akcie BlackRock oslabujú po pozastavení výberov z fondu private credit, ktorý spravuje takmer 30 miliárd USD.
US500 (interval H1)
Kontrakt futures na S&P 500 zostáva v rámci klesajúceho cenového kanála a aktuálne sa obchoduje výrazne bližšie k jeho spodnej hranici. Kľúčový support sa dnes nachádza pri úrovni 6 700 bodov, zatiaľ čo významná rezistencia leží v oblasti okolo 6 845 bodov.
Zdroj: xStation5
Volatilita amerických akcií
- Akcie megacap technologických spoločností sú dnes pod tlakom, hoci rozsah pohybov zatiaľ pôsobí skôr ako ochladenie sentimentu než ako panický výpredaj. Microsoft (MSFT) stráca 0,7 %, Apple (AAPL) 0,8 %, Meta (META) a Tesla (TSLA) 1,1 %, Alphabet (GOOGL) 1,2 %, Amazon (AMZN) 1,3 % a Nvidia (NVDA) 1,4 %.
- Na opačnej strane vyčnieva Dow Inc. (DOW), ktorá rastie o 4 % po tom, čo JPMorgan zvýšila odporúčanie na titul z „neutral“ na „overweight“. Trh to vníma ako stávku na zlepšujúce sa cenové podmienky v chemickom sektore, podporené napätím okolo Iránu a sprísňovaním ponuky.
- Intuit (INTU) klesá napriek tomu, že Northcoast Research zvýšila odporúčanie z „neutral“ na „buy“. To často naznačuje, že hoci je zmena odporúčania pozitívna, nie je dostatočne silná na to, aby okamžite vyvolala výraznejšiu reakciu trhu.
- Marvell Technology (MRVL) patrí medzi najsilnejšie tituly dnešnej seansy, pričom akcie rastú o viac ako 10 % po veľmi optimistickej aktualizácii ohľadom rastu tržieb. Spoločnosť uviedla, že tempo medziročného rastu tržieb sa zrýchli v každom štvrťroku fiškálneho roka 2027, čo trh vníma ako potvrdenie silného dopytu spojeného s dátovými centrami.
- Okta (OKTA) posilňuje o 1,6 % po tom, čo BMO Capital Markets zvýšila odporúčanie z „market perform“ na „outperform“. Pohyb nie je dramatický, ale trh zjavne odmeňuje zlepšený pohľad analytikov na túto softvérovú spoločnosť.
- Samsara (IOT) rastie o 10 % po oznámení zrýchlenia rastu nových opakovaných tržieb. To pomáha zmierniť obavy investorov, že rýchly rozvoj AI by mohol narušiť obchodný model spoločnosti rýchlejšie, než sa predtým očakávalo.
- Trade Desk (TTD) klesá o 3 % po tom, čo Wedbush znížila odporúčanie z „neutral“ na „underperform“. Hlavným argumentom je, že trh mohol nadhodnotiť potenciálny dosah partnerstva spoločnosti s OpenAI.
- Na sektorovej úrovni trh ukazuje klasickú reakciu na rast cien ropy a geopolitické napätie. Energetické akcie rastú — Chevron (CVX) aj Exxon (XOM) pridávajú približne 1,4 % — zatiaľ čo akcie leteckých spoločností sú pod tlakom: Delta (DAL) stráca 2 %, United (UAL) 2,7 % a American Airlines (AAL) 2,5 %.
Zdroj: xStation5
Firemné správy
Costco Wholesale (COST)
- Costco mierne zvýšilo svoj výhlaď zisku pre sviatočný štvrťrok s predpokladom, že rozhodnutie Najvyššieho súdu USA by mohlo urýchliť vracanie ciel zavedených počas administratívy Donalda Trumpa. Trhy to vnímajú ako potenciálnu jednorazovú podporu marží a čistého zisku.
- Spoločnosť zdôraznila, že tieto vratky ciel predtým neboli zahrnuté do odhadov EPS, takže by akýkoľvek prínos predstavoval dodatočný pozitívny faktor, a nie naplnenie skorších projekcií.
- Z prevádzkového hľadiska Costco naďalej vidí nákladové tlaky, no verí, že nižšie ceny vyplývajúce z vratiek ciel by mohli podporiť objem predaja. Odhad EPS pre druhý fiškálny štvrťrok bol zvýšený zo 4,67 USD na 5,04 USD.
Ford Motor (F)
- Ford sťahuje v USA 1,74 milióna vozidiel v rámci pokračujúceho preskúmania servisnej kampane súvisiacej s chybnými palivovými vstrekovačmi pri niektorých modeloch. Rozsah tejto akcie dáva celej situácii prevádzkový aj reputačný význam.
- Problém sa týka modelov vrátane Bronco a Edge, pričom regulátori upozorňujú, že chybné vstrekovače môžu praskať a viesť k úniku paliva. Tým sa problém posúva nad rámec servisných nákladov a stáva sa aj potenciálnym bezpečnostným rizikom.
- Existuje tiež riziko prehriatia motorového priestoru a požiaru, čo zvyčajne zvyšuje regulačný dohľad a možné náklady pre výrobcu. Trhy tento typ vývoja zvyčajne neignorujú ani predtým, než je známy plný finančný dosah.
Gap (GAP)
- Gap varoval, že clá a slabší výhlaď rastu sa stávajú pre jeho podnikanie čoraz väčšou záťažou, pričom otvorene priznal rastúci tlak na výsledky. To naznačuje, že makroekonomické prostredie začína viac doliehať aj na veľkých maloobchodných predajcov.
- Spoločnosť znížila svoj upravený výhlaď EPS pre druhý štvrťrok na 0,20–0,25 USD, oproti trhovému očakávaniu okolo 0,32 USD.
- Gap zároveň očakáva, že celoročné tržby klesnú približne o 2,5 % na 24 miliárd USD, čo je výrazne pod skoršími projekciami. Firma navyše uviedla približne 550 miliónov USD v stratených tržbách oproti predchádzajúcim plánom a slabšiu ziskovosť v druhom štvrťroku.
Medtronic (MDT)
- Medtronic predáva 30,5 milióna akcií svojej jednotky MiniMed za 51 USD za akciu, čím zvyšuje ponuku z pôvodne plánovaných 25 miliónov akcií. Väčší objem ponuky naznačuje, že dopyt po transakcii bol silný.
- Celková hodnota ponuky dosahuje približne 1,55 miliardy USD na základe počtu akcií uvedených v prospekte IPO.
- Spoločnosť zároveň predala časť svojho podielu v kmeňových akciách dcérskej firmy, čo môžu trhy vnímať ako súčasť širšej snahy o monetizáciu aktíva a zjednodušenie vlastníckej štruktúry.
Nike (NKE)
- Nike sťahuje viac než 5 300 nabíjačiek k obuvi pre riziko prehriatia a požiaru, pričom problém sa týka modelu Adapt BB. Aj relatívne menšia sťahovacia akcia môže mať pre globálnu značku reputačný dosah.
- Sťahovacia akcia zahŕňa kontrolu a úpravu produktu pred obnovením predaja, čo naznačuje, že Nike sa snaží problém vyriešiť, nie túto kategóriu ukončiť.
- Spoločnosť tiež varovala pred možnými fiškálnymi sankciami v Číne až do výšky 20 miliónov USD, a to najmä v súvislosti s otázkami compliance týkajúcimi sa predajní a online predaja. Nike uviedla, že môžu nasledovať aj ďalšie sankcie, čo zvyšuje regulačnú neistotu.
Marvell Technology naberá momentum
- Marvell zvýšil svoj výhlaď tržieb pre fiškálny rok 2028 na 15,2 miliardy USD, oproti predchádzajúcim približne 14,2 miliardy USD. Ide o výraznú revíziu smerom nahor, ktorá signalizuje silnú dôveru manažmentu v budúci dopyt.
- Spoločnosť vyzdvihla silný dopyt po zákazkových AI čipoch a riešeniach v oblasti konektivity, čo je v súlade so širším rastom výdavkov na infraštruktúru dátových centier.
- Marvell tiež zvýšil svoje ciele pre hrubú maržu a zisk na akciu do roku 2028, pričom zvýšil očakávané priemerné ročné tempo rastu tržieb pre fiškálny rok 2027 na viac ako 30 % medziročne. Prakticky je odkaz jasný: rast nielen pokračuje, ale má aj zrýchľovať a byť ziskovejší.
- Akcie Marvellu sa obchodujú blízko 90 USD a v polovodičovom sektore dnes vyčnievajú, keďže tu inak prevládajú poklesy. Lepší výhlaď vyvolal takmer okamžitý nárast trhového optimizmu voči akcii. Napriek rastu sa titul stále obchoduje približne 30 % pod historickými maximami.
Zdroj: xStation5
