Intel prudko rastie vďaka špekuláciám o čipoch pre Apple

Počas dnešnej obchodnej seansy akcie spoločnosti Intel rastú o viac než 7 % po správach, že by firma mohla vyrábať niektoré čipy zo série M pre Apple. Trh túto možnú spoluprácu vníma ako príležitosť na posilnenie pozície Intelu v polovodičovom sektore a obnovenie jeho výrobných kapacít, čo je významný faktor v aktuálnom geopolitickom kontexte.
V tejto fáze sú rokovania medzi spoločnosťami stále vo veľmi počiatočnom štádiu a nie je isté, či povedú k uzavretiu finálnej dohody. Podľa dostupných správ by Intel začal vyrábať menej výkonné čipy pre Apple od roku 2027, pričom pokročilé a vysoko výkonné čipy by naďalej dodával súčasný partner – TSMC. Zapojenie Intelu ako ďalšieho dodávateľa by Applu umožnilo diverzifikovať dodávateľský reťazec a zároveň by to podporilo stratégiu presadzovania domácej výroby v Spojených štátoch.
Aktuálny rast ceny akcií Intelu odráža reakciu trhu na správy o možnej spolupráci s Applom a o potenciálnej úlohe spoločnosti pri výrobe čipov série M. V súlade so zásadou „nakupuj na základe špekulácie, predávaj pri oznámení“ trh reaguje na nepotvrdené informácie, pričom ďalší vývoj situácie zostáva neistý a môže kedykoľvek ovplyvniť hodnotu spoločnosti.
