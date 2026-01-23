Intel: Solídne výsledky, no trh hovorí „nestačí“

- Štvrtý kvartál 2025 ukázal, že Intel má silné fundamenty a rastové oblasti, najmä v segmentoch dátových centier a AI, no trh zostal sklamaný pre slabý výhľad na prvý kvartál, tlak na marže, obmedzenú ponuku čipov a dodatočné riziká realizácie, vrátane nedostatku pamätí.
- Intel čelí významným výzvam, ako sú škálovanie pokročilých výrobných procesov, obnova PC segmentu, zlepšovanie marží a kontrola nákladov, a predovšetkým konzistentné plnenie stratégie v prostredí oslabenej dopytu. Spoločnosť má ešte veľa práce pred sebou, kým investori pretransformujú očakávania trhu na reálny rast ceny akcie a vyššie fundamentálne ocenenie.
Intel zverejnil výsledky za štvrtý kvartál 2025, ktoré na prvý pohľad pôsobia solídne. Tržby spoločnosti dosiahli 13,7 miliardy USD, čím prekročili analytický konsenzus o 2,2 %. Upravený zisk na akciu (EPS) predstavoval 0,15 USD, teda takmer dvojnásobok očakávaných 0,08 USD. Segment dátových centier a umelej inteligencie medziročne vzrástol o 9 % na 4,7 miliardy USD, čo odráža rastúci dopyt po procesoroch v ére umelej inteligencie.
Napriek týmto pozitívnym číslam trh reagoval prudkým výpredajom, keďže sa investori zamerali najmä na slabý výhľad na prvý kvartál, tlak na náklady a riziká v exekúcii, a nie na historické údaje o EPS a tržbách.
Finančné výsledky:
-
EPS: 0,15 USD (vs. očakávanie 0,08 USD)
-
Tržby: 13,7 miliardy USD (vs. očakávanie 13,4 miliardy USD), medziročne pokles o 4 %
-
Hrubé marže: pod výrazným tlakom kvôli vyšším výrobným nákladom a obmedzenej ponuke čipov
-
Dátové centrá a AI segment: +9 % medziročne, 4,7 miliardy USD
-
Klientsky segment (PC): pokles tržieb o 7 % medziročne, 8,2 miliardy USD
-
Výrobné procesy 18A a 14A: postupné zavádzanie, no výťažnosť zostáva pod očakávaniami
-
Napätie v pamäťovom segmente: sprísňujúca sa globálna ponuka DRAM a NAND môže obmedziť objemy a marže v PC segmente
Technologický pokrok a riziká realizácie
Vedenie spoločnosti zdôraznilo pokrok vo vývoji výrobných procesov 18A a 14A, najpokročilejších litografických technológií vyrábaných v USA. Riziko spojené s realizáciou však rastie a výťažnosť výroby zostáva pod stanovenými cieľmi, čo zvyšuje neistotu na trhu a ovplyvňuje reakcie investorov.
Akcie Intelu vzrástli o 11 % pred zverejnením výsledkov v očakávaní pozitívneho prekvapenia, no po ich zverejnení prevládli obavy zo slabého výhľadu na prvý kvartál, tlaku na náklady, klesajúcich marží a sklamania v PC segmente. To poukazuje na to, že v súčasnom trhovom cykle sa investori zameriavajú predovšetkým na budúcnosť a kvalitu implementácie stratégie, nie len na výsledky za uplynulé štvrťroky.
Výhľad na 1. kvartál 2026:
-
Očakávané tržby: 11,7–12,7 miliardy USD (o 2,4 % pod konsenzom)
-
Upravený EPS: približne 0,00 USD (vs. očakávanie 0,05 USD)
Hlavné dôvody:
-
vyčerpanie zásob
-
presun výroby waferov do serverového segmentu, pričom výrobky budú odoslané až ku koncu kvartálu
Dopad na rast a marže:
-
Obmedzená ponuka čipov naďalej brzdí rast tržieb a potenciál rozšírenia marží, aj napriek rastúcemu dopytu v oblasti AI
Nové štrukturálne riziká
Nad rámec krátkodobého výhľadu sa objavujú nové štrukturálne riziká, ktoré môžu v nasledujúcich kvartáloch zvýšiť tlak na výsledky Intelu. Ako hlavná slabina sa spomína riziko exekúcie, teda nedostatočná konzistentnosť pri implementácii stratégie, čo je obzvlášť dôležité vzhľadom na vysoké očakávania trhu.
Zároveň by sprísňujúca sa ponuka pamätí mohla oslabiť dopyt po PC, čo ohrozuje segment klientskych zariadení. Slabosť v tomto segmente môže negatívne ovplyvniť návratnosť investícií do Foundry a výrobného procesu 18A, ktorý sa vo veľkej miere spolieha na interné objemy.
Dlhodobý výhľad
Intel predpovedá v 1. kvartáli 2026 tržby vo výške 11,7–12,7 miliardy USD a upravený EPS blízko nuly, čo zdôrazňuje opatrný prístup spoločnosti. Obmedzená ponuka čipov – napriek rastúcemu dopytu v oblasti AI – naďalej brzdí potenciál rastu tržieb a zlepšenia marží. PC segment ostáva jasným rizikovým faktorom, zatiaľ čo dátové centrá, AI a Foundry predstavujú rastové príležitosti, za predpokladu efektívnej realizácie stratégie a obnovy ziskovosti.
Zmeny v manažmente a reštrukturalizácia podnikania sú súčasťou širšieho úsilia Intelu o obrat, no pokiaľ spoločnosť nepreukáže konzistentné plnenie svojich plánov, trh zostane skeptický voči dlhodobej obnove.
Vyššie trhové očakávania po spektakulárnom raste: Za posledných 12 mesiacov akcie Intelu vzrástli takmer o 150 %. Trh už väčšinu informácií premietol do cien a aktuálne očakáva pozitívne výsledky. Štvrtý kvartál ukázal solídne fundamenty, no vzhľadom na vysoké očakávania investorov neboli aktuálne výsledky dostatočne presvedčivé, čo vysvetľuje prudký výpredaj.
