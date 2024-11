Investičný výhľad: Tesla, AI, Bitcoin a budúcnosť technológií

Rok 2024 prináša investorom výnimočné príležitosti aj výzvy – akcie Tesly a technologických gigantov ako Microsoft a Nvidia pokračujú v raste, Bitcoin dosahuje historické maximá vďaka novým ETF fondom, ktoré podporili aj americké voľby a znovuzvolenie Donalda Trumpa. Zistite, ako tieto trhové trendy ovplyvňujú dlhodobé investície, prečo sa oplatí sledovať inovácie v oblasti AI, a ako strategicky pristúpiť k diverzifikácii portfólia.

Volatilita akciového trhu: Čo to znamená pre dlhodobých investorov?

Volatilita je prirodzenou súčasťou finančných trhov a často sa objavuje v obdobiach politických zmien alebo ekonomických neistôt. Rok 2024 priniesol nielen prezidentské voľby v USA, ktoré ovplyvnili sentiment investorov, ale aj makroekonomické faktory ako znižujúce sa úrokové sadzby a boj s infláciou, čo prispieva k výkyvom akciových indexov a hodnôt jednotlivých akcií.

Význam volatility pre dlhodobých investorov

Pre dlhodobých investorov môže volatilita predstavovať príležitosť. Poklesy trhov môžu byť vhodným momentom na nákup kvalitných akcií za nižšie ceny. Experti na konferencii ponúknu stratégie, ako využiť obdobie volatility na výhodné doplnenie portfólia a ako si udržať dlhodobú víziu aj v dynamických podmienkach trhu.

Ako sa pripraviť na volatilitu?

Diverzifikácia a postupná alokácia kapitálu sú kľúčovými nástrojmi pre dlhodobých investorov. Pre konzervatívny prístup môže byť vhodné kombinovať rôzne sektory a triedy aktív, čo pomáha stabilizovať portfólio aj počas trhových výkyvov. Odborníci na konferencii ponúknu rôzne prístupy a odporúčania na riadenie rizík, ktoré sa dajú prispôsobiť individuálnym investičným cieľom.

Rast technologických spoločností a nové investičné príležitosti

Tesla ako príklad rastu v technologickom sektore

Tesla naďalej prekvapuje investorov svojim úspešným rozširovaním produktového portfólia v elektromobilite, čo podporuje jej rast na burze. Nejde však len o autá – Tesla investuje aj do inovácií v oblasti batériových technológií a solárnych energetických systémov, čím láka investorov zameraných na udržateľné technológie. Jej aktivity a rastúca trhová hodnota sú ukážkou potenciálu, ktorý technológie ponúkajú v rôznych odvetviach, od elektromobility po energetiku.

Microsoft a Alphabet: Rast umelej inteligencie (AI)

Minulá výkonnosť nemusí nutne vypovedať o budúcich výsledkoch a každá osoba, ktorá na základe týchto informácií koná, tak robí úplne na vlastné riziko. Zdroj: xStation5​​​​​​

Minulá výkonnosť nemusí nutne vypovedať o budúcich výsledkoch a každá osoba, ktorá na základe týchto informácií koná, tak robí úplne na vlastné riziko. Zdroj: xStation5​​​​​​

Technologickí giganti ako Microsoft a Alphabet (materská spoločnosť Google) sa v posledných mesiacoch stali lídrami na poli umelej inteligencie. Microsoft, ktorý nedávno rozšíril svoju investíciu do OpenAI, vnáša pokročilé AI modely priamo do aplikácií, ako je Microsoft 365. Alphabet zase významne investuje do svojho vlastného AI projektu Bard a prepája ho so službami ako Google Cloud. posilňujú svoju pozíciu na rastúcom trhu s AI, čo priťahuje záujem investorov, ktorí veria v potenciál umelej inteligencie ako hnacej sily pre zvýšenie produktivity a pokroku v zdravotníctve, marketingu či priemyselnej automatizácii.

Nvidia a AMD: Populárne investície v čase AI a cloudu

Minulá výkonnosť nemusí nutne vypovedať o budúcich výsledkoch a každá osoba, ktorá na základe týchto informácií koná, tak robí úplne na vlastné riziko. Zdroj: xStation5​​​​​​

Rastúci dopyt po výpočtovom výkone, ktorý umelá inteligencia vyžaduje, tiež podporil rast spoločností ako Nvidia a AMD. Nvidia, najväčším návrhárom grafických procesorov (GPU), zažíva extrémny nárast trhovej hodnoty vďaka rastúcemu dopytu po svojich čipoch. Nvidia sa stala jedným z kľúčových dodávateľov pre dátové centrá a poskytovateľov cloudových služieb, čím ťaží z rastu digitálnej infraštruktúry. Výrobu čipov Nvidie zaisťuje TSMC, popredný výrobca polovodičov. Spoločnosť AMD taktiež posilňuje svoje postavenie na trhu s výkonnými procesormi pre dátové centrá, ktoré sú kľúčové pre rozvoj AI a cloudových služieb, a tým získava väčší záujem investorov.

Minulá výkonnosť nemusí nutne vypovedať o budúcich výsledkoch a každá osoba, ktorá na základe týchto informácií koná, tak robí úplne na vlastné riziko. Zdroj: xStation5​​​​​​

Meta Platforms: Virtuálna realita a metaverse

Minulá výkonnosť nemusí nutne vypovedať o budúcich výsledkoch a každá osoba, ktorá na základe týchto informácií koná, tak robí úplne na vlastné riziko. Zdroj: xStation5​​​​​​

Meta Platforms (predtým Facebook) zameriava investície na rozvoj technológií virtuálnej reality (VR) a metaverza, hoci metaverse čelí výzvam a zatiaľ nedosiahlo masovú adopciu. Spoločnosť naďalej inovuje svoju VR platformu Oculus a rozvíja ekosystém, ktorý zahŕňa ako herné, tak vzdelávacie a pracovné prostredie. Meta tak priťahuje investorov, ktorí chcú podchytiť nové formy sociálnej interakcie a budúcej generácie digitálneho obsahu.

Apple a Amazon: Ekosystémy technológií a služieb

Minulá výkonnosť nemusí nutne vypovedať o budúcich výsledkoch a každá osoba, ktorá na základe týchto informácií koná, tak robí úplne na vlastné riziko. Zdroj: xStation5​​​​​​

Apple a Amazon so svojimi pevne zavedenými ekosystémami technológií a služieb zostávajú ťahúňmi rastu v sektore. Apple nedávno predstavil nový produkt Vision Pro zameraný na rozšírenú realitu (AR), čím vstúpil do nového segmentu. Amazon pokračuje v rozširovaní svojho cloudového gigantu Amazon Web Services (AWS) a zároveň investuje do logistiky a udržateľnej energie. Oboje má potenciál podporiť dlhodobý rast a inovácie v rámci technologického sektora.

Ako môže tento technologický rast inšpirovať investorov?

Technologický sektor ponúka diverzifikované investičné možnosti s potenciálom rastu v oblastiach ako AI, cloudové služby, 5G infraštruktúra, a VR. Na Online investičnej konferencii XTB 2024 budú odborníci diskutovať o príležitostiach a rizikách spojených s investovaním do technologických gigantov. Investori sa tu dozvedia, aký prístup môžu zvoliť pre vybudovanie technologicky zameraného portfólia s ohľadom na dlhodobé investičné ciele a na to, ako je možné jednotlivé sektory optimálne kombinovať pre dosiahnutie rastu a stability v meniacom sa trhovom prostredí.

Bitcoin na historickom maxime a význam Bitcoin ETF

Minulá výkonnosť nemusí nutne vypovedať o budúcich výsledkoch a každá osoba, ktorá na základe týchto informácií koná, tak robí úplne na vlastné riziko. Zdroj: xStation5​​​​​​

Bitcoin, najznámejšia kryptomena, nedávno dosiahol nové historické maximum. Tento rast bol podporený niekoľkými kľúčovými faktormi: od zlepšenia sentimentu na trhu cez geopolitické vplyvy až po makroekonomické zmeny. Jedným z hlavných dôvodov je odštartovanie znižovania úrokových sadzieb v Spojených štátoch, čo obvykle podporuje dopyt po rizikovejších aktívach, kam kryptomeny patria. Tiež pozitívny postoj novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa ku kryptomenám zvýšil dôveru v Bitcoin ako investíciu.

Viac do hĺbky sme sa pozreli na Bitcoin v aktualizovanom e-booku: TOP 5 Kryptomien v XTB.

Ďalšou formou analýzy môže byť pohľad na likviditu Bitcoinu na jednotlivých cenách, ktorý odhalí čakajúce objednávky jednotlivých obchodníkov. Nižšie uvedený graf pekne ukazuje, že mäsa obchodníkov je ochotná nakupovať za ceny medzi 32 000 a 47 000 USD (modro-fialová zóna). Naopak krátke obchody, ktoré môžu znamenať aj opustenie už ziskových dlhých pozícií, sú pripravené predovšetkým na úrovni 95 000 USD (žlto-oranžová zóna), čo je tesne pod magickou cenou 100 000 USD.

Zdroj: decentrader.com, Úrovne likvidity Bitcoinu na jednotlivých cenách

Bitcoin ETF ako cesta pre tradičných investorov

Kľúčovým momentom pre rast Bitcoinu bolo aj schválenie spotových bitcoinových ETF (fondov obchodovaných na burze), ktoré umožňujú investorom investovať do Bitcoinu jednoducho prostredníctvom akciových trhov. Spotové ETF kopírujú reálnu cenu Bitcoinu, čo otvára dvere väčšiemu množstvu inštitucionálnych aj individuálnych investorov, ktorí doteraz nemali praktickú možnosť, ako do kryptomien investovať bezpečne a legálne. Táto nová forma investičného nástroja teda umožňuje doplniť portfólio o kryptomenu bez nutnosti priameho držania a správy digitálnych aktív, čo mnohí investori považujú za kľúčový prínos.

V rámci XTB nájdete aj ETN na kryptomeny, napríklad BTCE.DE a VBTC.DE zamerané na Bitcoin či VETH.DE na Ethereum, ktoré poskytujú podobnú expozíciu voči kryptomenám a umožňujú tak ďalšiu diverzifikáciu investičného portfólia.

Výhody diverzifikácie pomocou Bitcoin ETF

Minulá výkonnosť nemusí nutne vypovedať o budúcich výsledkoch a každá osoba, ktorá na základe týchto informácií koná, tak robí úplne na vlastné riziko. Zdroj: xStation5​​​​​​

Vďaka jednoduchšiemu prístupu k Bitcoinu prostredníctvom ETF rastie záujem o tento nástroj ako o nový prostriedok na diverzifikáciu investičných portfólií. Podľa odborníkov na investičnej konferencii XTB môže Bitcoin ETF v portfóliu pomôcť rozložiť riziko a zároveň využiť rastúci dopyt po kryptomenách, ktorých hodnoty sú čiastočne nezávislé na tradičných akciových a dlhopisových trhoch. Tým sa kryptomeny stávajú atraktívne pre investorov, ktorí sa zaujímajú o ochranu proti inflácii alebo o vyššiu mieru finančnej nezávislosti.

Halving a obmedzená ponuka Bitcoinu ako faktor rastu

Ďalším faktorom podporujúcim rast Bitcoinu je tzv. halving – pravidelná udalosť, kedy sa odmena pre ťažiarov za každý vyťažený blok znižuje na polovicu. Tento deflačný mechanizmus, ktorý znižuje prírastky Bitcoinu do obehu, prispieva k rastu jeho hodnoty tým, že sa jeho dostupné množstvo znižuje. Historicky viedol každý halving k zvýšeniu ceny, pretože s nižšou dostupnosťou rastie vnímaná vzácnosť Bitcoinu, čo ovplyvňuje aj budúci rast jeho hodnoty ako uchovávateľa hodnoty.

Pozvánka na Online investičnú konferenciu XTB 2024

Online investičná konferencia XTB 2024 je jedinečnou príležitosťou pre všetkých, ktorí chcú lepšie pochopiť trhové pohyby a plánovať svoje investičné kroky na nasledujúci rok. V rámci akcie vystúpia ekonómovia, investiční analytici a finanční influenci, ktorí poskytnú vhľad do aktuálnych trendov a odporúčaní, ako strategicky reagovať na vývoj trhov.

Možnosť interakcie a otázok

Konferencia ponúka unikátnu príležitosť položiť otázky priamo odborníkom, čo môže pomôcť v rozvoji individuálnych investičných plánov. Investori budú mať možnosť pýtať sa na konkrétne oblasti a získať rady šité na mieru ich cieľom a finančnú situáciu.

Záver

Rok 2024 sľubuje množstvo nových investičných príležitostí aj výziev. S rastúcimi akciami spoločnosti Tesla, historickým maximom Bitcoinu a trhovou volatilitou je pre investorov dôležité pristupovať k svojim rozhodnutiam strategicky. Online investičná konferencia XTB 2024 prinesie cenné informácie a odborné názory, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť aktuálne trhové trendy a pripraviť sa na nasledujúce obdobie. Pripojte sa k nám a získajte výhody, ktoré vám účasť na tejto akcii môže priniesť.

Rok 2024 prináša investorom výnimočné príležitosti aj výzvy – akcie Tesly a technologických gigantov ako Microsoft a Nvidia pokračujú v raste, Bitcoin dosahuje historické maximá vďaka novým ETF fondom, ktoré podporili aj americké voľby a znovuzvolenie Donalda Trumpa. Zistite, ako tieto trhové trendy ovplyvňujú dlhodobé investície, prečo sa oplatí sledovať inovácie v oblasti AI, a ako strategicky pristúpiť k diverzifikácii portfólia.

Volatilita akciového trhu: Čo to znamená pre dlhodobých investorov?

Volatilita je prirodzenou súčasťou finančných trhov a často sa objavuje v obdobiach politických zmien alebo ekonomických neistôt. Rok 2024 priniesol nielen prezidentské voľby v USA, ktoré ovplyvnili sentiment investorov, ale aj makroekonomické faktory ako znižujúce sa úrokové sadzby a boj s infláciou, čo prispieva k výkyvom akciových indexov a hodnôt jednotlivých akcií.

Význam volatility pre dlhodobých investorov

Pre dlhodobých investorov môže volatilita predstavovať príležitosť. Poklesy trhov môžu byť vhodným momentom na nákup kvalitných akcií za nižšie ceny. Experti na konferencii ponúknu stratégie, ako využiť obdobie volatility na výhodné doplnenie portfólia a ako si udržať dlhodobú víziu aj v dynamických podmienkach trhu.

Ako sa pripraviť na volatilitu?

Diverzifikácia a postupná alokácia kapitálu sú kľúčovými nástrojmi pre dlhodobých investorov. Pre konzervatívny prístup môže byť vhodné kombinovať rôzne sektory a triedy aktív, čo pomáha stabilizovať portfólio aj počas trhových výkyvov. Odborníci na konferencii ponúknu rôzne prístupy a odporúčania na riadenie rizík, ktoré sa dajú prispôsobiť individuálnym investičným cieľom.

Rast technologických spoločností a nové investičné príležitosti

Tesla ako príklad rastu v technologickom sektore

(graf rastu tesly)

Tesla naďalej prekvapuje investorov svojim úspešným rozširovaním produktového portfólia v elektromobilite, čo podporuje jej rast na burze. Nejde však len o autá – Tesla investuje aj do inovácií v oblasti batériových technológií a solárnych energetických systémov, čím láka investorov zameraných na udržateľné technológie. Jej aktivity a rastúca trhová hodnota sú ukážkou potenciálu, ktorý technológie ponúkajú v rôznych odvetviach, od elektromobility po energetiku.

Microsoft a Alphabet: Rast umelej inteligencie (AI)

Technologickí giganti ako Microsoft a Alphabet (materská spoločnosť Google) sa v posledných mesiacoch stali lídrami na poli umelej inteligencie. Microsoft, ktorý nedávno rozšíril svoju investíciu do OpenAI, vnáša pokročilé AI modely priamo do aplikácií, ako je Microsoft 365. Alphabet zase významne investuje do svojho vlastného AI projektu Bard a prepája ho so službami ako Google Cloud. posilňujú svoju pozíciu na rastúcom trhu s AI, čo priťahuje záujem investorov, ktorí veria v potenciál umelej inteligencie ako hnacej sily pre zvýšenie produktivity a pokroku v zdravotníctve, marketingu či priemyselnej automatizácii.

Nvidia a AMD: Populárne investície v čase AI a cloudu

Rastúci dopyt po výpočtovom výkone, ktorý umelá inteligencia vyžaduje, tiež podporil rast spoločností ako Nvidia a AMD. Nvidia, najväčším návrhárom grafických procesorov (GPU), zažíva extrémny nárast trhovej hodnoty vďaka rastúcemu dopytu po svojich čipoch. Nvidia sa stala jedným z kľúčových dodávateľov pre dátové centrá a poskytovateľov cloudových služieb, čím ťaží z rastu digitálnej infraštruktúry. Výrobu čipov Nvidie zaisťuje TSMC, popredný výrobca polovodičov. Spoločnosť AMD taktiež posilňuje svoje postavenie na trhu s výkonnými procesormi pre dátové centrá, ktoré sú kľúčové pre rozvoj AI a cloudových služieb, a tým získava väčší záujem investorov.

Meta Platforms: Virtuálna realita a metaverse

Meta Platforms (predtým Facebook) zameriava investície na rozvoj technológií virtuálnej reality (VR) a metaverza, hoci metaverse čelí výzvam a zatiaľ nedosiahlo masovú adopciu. Spoločnosť naďalej inovuje svoju VR platformu Oculus a rozvíja ekosystém, ktorý zahŕňa ako herné, tak vzdelávacie a pracovné prostredie. Meta tak priťahuje investorov, ktorí chcú podchytiť nové formy sociálnej interakcie a budúcej generácie digitálneho obsahu.

Apple a Amazon: Ekosystémy technológií a služieb

Apple a Amazon so svojimi pevne zavedenými ekosystémami technológií a služieb zostávajú ťahúňmi rastu v sektore. Apple nedávno predstavil nový produkt Vision Pro zameraný na rozšírenú realitu (AR), čím vstúpil do nového segmentu. Amazon pokračuje v rozširovaní svojho cloudového gigantu Amazon Web Services (AWS) a zároveň investuje do logistiky a udržateľnej energie. Oboje má potenciál podporiť dlhodobý rast a inovácie v rámci technologického sektora.

Ako môže tento technologický rast inšpirovať investorov?

Technologický sektor ponúka diverzifikované investičné možnosti s potenciálom rastu v oblastiach ako AI, cloudové služby, 5G infraštruktúra, a VR. Na Online investičnej konferencii XTB 2024 budú odborníci diskutovať o príležitostiach a rizikách spojených s investovaním do technologických gigantov. Investori sa tu dozvedia, aký prístup môžu zvoliť pre vybudovanie technologicky zameraného portfólia s ohľadom na dlhodobé investičné ciele a na to, ako je možné jednotlivé sektory optimálne kombinovať pre dosiahnutie rastu a stability v meniacom sa trhovom prostredí.

Bitcoin na historickom maxime a význam Bitcoin ETF

Minulá výkonnosť nemusí nutne vypovedať o budúcich výsledkoch a každá osoba, ktorá na základe týchto informácií koná, tak robí úplne na vlastné riziko. Zdroj: xStation5

Bitcoin, najznámejšia kryptomena, nedávno dosiahol nové historické maximum. Tento rast bol podporený niekoľkými kľúčovými faktormi: od zlepšenia sentimentu na trhu cez geopolitické vplyvy až po makroekonomické zmeny. Jedným z hlavných dôvodov je odštartovanie znižovania úrokových sadzieb v Spojených štátoch, čo obvykle podporuje dopyt po rizikovejších aktívach, kam kryptomeny patria. Tiež pozitívny postoj novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa ku kryptomenám zvýšil dôveru v Bitcoin ako investíciu.

Viac do hĺbky sme sa pozreli na Bitcoin v aktualizovanom e-booku: TOP 5 Kryptomien v XTB.

Ďalšou formou analýzy môže byť pohľad na likviditu Bitcoinu na jednotlivých cenách, ktorý odhalí čakajúce objednávky jednotlivých obchodníkov. Nižšie uvedený graf pekne ukazuje, že mäsa obchodníkov je ochotná nakupovať za ceny medzi 32 000 a 47 000 USD (modro-fialová zóna). Naopak krátke obchody, ktoré môžu znamenať aj opustenie už ziskových dlhých pozícií, sú pripravené predovšetkým na úrovni 95 000 USD (žlto-oranžová zóna), čo je tesne pod magickou cenou 100 000 USD.

Zdroj: decentrader.com, Úrovne likvidity Bitcoinu na jednotlivých cenách

Bitcoin ETF ako cesta pre tradičných investorov

Kľúčovým momentom pre rast Bitcoinu bolo aj schválenie spotových bitcoinových ETF (fondov obchodovaných na burze), ktoré umožňujú investorom investovať do Bitcoinu jednoducho prostredníctvom akciových trhov. Spotové ETF kopírujú reálnu cenu Bitcoinu, čo otvára dvere väčšiemu množstvu inštitucionálnych aj individuálnych investorov, ktorí doteraz nemali praktickú možnosť, ako do kryptomien investovať bezpečne a legálne. Táto nová forma investičného nástroja teda umožňuje doplniť portfólio o kryptomenu bez nutnosti priameho držania a správy digitálnych aktív, čo mnohí investori považujú za kľúčový prínos.

V rámci XTB nájdete aj ETN na kryptomeny, napríklad BTCE.DE a VBTC.DE zamerané na Bitcoin či VETH.DE na Ethereum, ktoré poskytujú podobnú expozíciu voči kryptomenám a umožňujú tak ďalšiu diverzifikáciu investičného portfólia.

Výhody diverzifikácie pomocou Bitcoin ETF

Minulá výkonnosť nemusí nutne vypovedať o budúcich výsledkoch a každá osoba, ktorá na základe týchto informácií koná, tak robí úplne na vlastné riziko. Zdroj: xStation5

Vďaka jednoduchšiemu prístupu k Bitcoinu prostredníctvom ETF rastie záujem o tento nástroj ako o nový prostriedok na diverzifikáciu investičných portfólií. Podľa odborníkov na investičnej konferencii XTB môže Bitcoin ETF v portfóliu pomôcť rozložiť riziko a zároveň využiť rastúci dopyt po kryptomenách, ktorých hodnoty sú čiastočne nezávislé na tradičných akciových a dlhopisových trhoch. Tým sa kryptomeny stávajú atraktívne pre investorov, ktorí sa zaujímajú o ochranu proti inflácii alebo o vyššiu mieru finančnej nezávislosti.

Halving a obmedzená ponuka Bitcoinu ako faktor rastu

Ďalším faktorom podporujúcim rast Bitcoinu je tzv. halving – pravidelná udalosť, kedy sa odmena pre ťažiarov za každý vyťažený blok znižuje na polovicu. Tento deflačný mechanizmus, ktorý znižuje prírastky Bitcoinu do obehu, prispieva k rastu jeho hodnoty tým, že sa jeho dostupné množstvo znižuje. Historicky viedol každý halving k zvýšeniu ceny, pretože s nižšou dostupnosťou rastie vnímaná vzácnosť Bitcoinu, čo ovplyvňuje aj budúci rast jeho hodnoty ako uchovávateľa hodnoty.

Pozvánka na Online investičnú konferenciu XTB 2024

Online investičná konferencia XTB 2024 je jedinečnou príležitosťou pre všetkých, ktorí chcú lepšie pochopiť trhové pohyby a plánovať svoje investičné kroky na nasledujúci rok. V rámci akcie vystúpia ekonómovia, investiční analytici a finanční influenci, ktorí poskytnú vhľad do aktuálnych trendov a odporúčaní, ako strategicky reagovať na vývoj trhov.

Možnosť interakcie a otázok

Konferencia ponúka unikátnu príležitosť položiť otázky priamo odborníkom, čo môže pomôcť v rozvoji individuálnych investičných plánov. Investori budú mať možnosť pýtať sa na konkrétne oblasti a získať rady šité na mieru ich cieľom a finančnú situáciu.

Záver

Rok 2024 sľubuje množstvo nových investičných príležitostí aj výziev. S rastúcimi akciami spoločnosti Tesla, historickým maximom Bitcoinu a trhovou volatilitou je pre investorov dôležité pristupovať k svojim rozhodnutiam strategicky. Online investičná konferencia XTB 2024 prinesie cenné informácie a odborné názory, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť aktuálne trhové trendy a pripraviť sa na nasledujúce obdobie. Pripojte sa k nám a získajte výhody, ktoré vám účasť na tejto akcii môže priniesť.