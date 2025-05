iPhony budou ZDRAŽOVAT? Apple má problém - Trump hrozí 25% clem!

Akcie spoločnosti Apple zatiaľ nemajú za sebou moc dobrý štart do tohto roka, keďže oslabujú od maxím o približne 25 %. Hlavným dôvodom je obchodná vojna rozpútaná americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorá by mohla výrazne predražiť produkty Apple predávané v USA.

Pred pár dňami Donald Trump prišiel s tým, že na všetky smartfóny vyrobené mimo USA, napríklad aj na tie vyrobené v Indii, uvalí minimálne 25 % clo, čo by bol pre Apple ďalší problém. O koľko by takéto clo mohlo predražiť predávané smartfóny a je vôbec šanca, že by sa iPhone začal vyrábať v USA? Odpovede nájdete v našom videu.