Je čas investovať do pevných výnosov?

Trhy naďalej prekonávajú svoje historické maximá v čase, keď centrálne banky začínajú agresívnejšie programy znižovania sadzieb, než sa ešte pred niekoľkými týždňami očakávalo. V tomto scenári je pochopenie stavu pevného výnosu kľúčom k rozhodnutiu, do čoho chceme investovať. Čo sa však deje na trhoch v Spojených štátoch a v Európe? A aká je pre investorov najvhodnejšia možnosť pevného príjmu?

Pevný výnos v Spojených štátoch

V Spojených štátoch sa Federálny rezervný systém, ktorému predsedá Jerome Powell, na poslednom zasadnutí 18. septembra rozhodol znížiť úrokové sadzby o 50 bázických bodov. Odvtedy, a napriek tomu, že trh diskontoval nové zníženie sadzieb, 10-ročné dlhopisy, typ dlhopisov s pevným výnosom, neprestali rásť. Ako je to možné?

Červená čiara je výnos dlhopisov pred 18. septembrom a modrá čiara je v súčasnosti. Zdroj: www.ustreasuryyieldcurve.com

Ako vidieť na obrázku, 1- až 6-mesačné americké dlhopisy ponúkajú nižší výnos ako pred znížením sadzieb. Počnúc jednoročným dlhopisom je však výnos vyšší ako pred znížením sadzieb. Je to preto, že krátkodobé tranže s pevným výnosom sú oveľa viac závislé od rozhodnutí menovej politiky ako dlhodobé tranže, ktoré však závisia od iných faktorov.

Ak analyzujeme konkrétnu situáciu v Spojených štátoch, vidíme, že rast HDP je vyšší ako 3 %, miera nezamestnanosti sa opäť blíži k historickému minimu a že výroba a služby neustále rastú. Okrem toho je produktivita na najlepšej úrovni a spoločnosti vykazujú veľmi pozitívne podnikové výsledky.

Okrem toho inflačné očakávania na 5 a 10 rokov v najnovšie zverejnených údajoch prekonali prognózy analytikov, čo ponúka historický impulz na rast. Vzhľadom na tieto okolnosti je normálne, že cenné papiere s pevným výnosom, ako sú dlhodobejšie dlhopisy, zvyšujú svoju ziskovosť, čo následne zaťažuje ich cenu.

V tomto scenári investori dôverujú trhom, čo dokazujú štatistiky alokácie aktív, v ktorých možno vidieť, že americkí investori dôverujú aktuálnym príležitostiam, ktoré ponúkajú sektory ako technológie, polovodiče, verejné služby alebo nehnuteľnosti.

Ďalšími dôvodmi, ktoré pozorujeme s väčším vzťahom k výkonnosti dlhopisov, je pravdepodobnosť víťazstva Donalda Trumpa v nasledujúcich prezidentských voľbách. Zníženie daní, protekcionistická politika a navrhované fiškálne stimuly zvyšujú ich ziskovosť.

Zdroj: James Bianco

Podnikové dlhopisy

Podnikové dlhopisy sú cenné papiere s pevným výnosom, ktoré emitujú spoločnosti na získanie finančných prostriedkov. Tieto cenné papiere sa vyznačujú tým, že ponúkajú vyššie rozpätie alebo prémiu k výnosu, ako ponúkajú štátne dlhopisy: keďže majú vyššie riziko, musia vyplácať vyšší výnos, aby to kompenzovali a prilákali investorov. Napriek teórii sa tieto cenné papiere s pevným výnosom obchodujú na najnižšej úrovni za posledných 25 rokov. V ekonomických situáciách, keď sa dostávame do recesie alebo nestability, tieto spready rastú, ako to bolo vidieť v rokoch 2000, 2008 alebo 2020, zatiaľ čo v čase rastu alebo v čase, keď sa diskontuje scenár mäkkého pristátia, klesajú.

Zdroj: Federal Reserve Bank of St Louis.

V tomto scenári, ktorý sa vyznačuje zložitou geopolitickou situáciou, vysokou úrovňou dlhu, globálnou fragmentáciou a rastúcimi inflačnými rizikami, sa podľa nášho názoru neoplatí investovať do podnikových dlhopisov, keďže ich výnosnosť je len o niečo vyššia ako výnosnosť vládnych dlhopisov.

Európsky pevný výnos

V tomto scenári je Európa bezpochyby najlepšou príležitosťou, ktorú na trhu s pevným výnosom nachádzame. Zatiaľ čo v Spojených štátoch makroekonomické údaje diskontujú silný rast krajiny, v Európe vidíme úplne inú situáciu.

V tomto kontexte vyniká najmä Nemecko, ktoré by sa v tomto štvrťroku mohlo dostať do technickej recesie. Údaje PMI v oblasti výroby a služieb vykazujú klesajúci trend a inflácia rastie pod cieľovou úrovňou 2 %. Obchodné výsledky zanechávajú veľa nežiaduceho a niektoré z najdôležitejších ukazovateľov vykazujú údaje podobné ako v roku 2008, napríklad zamestnanosť. Demografické ukazovatele klesajú a rast produktivity je obmedzený. Preto sa domnievame, že dlhodobé európske štátne dlhopisy stoja pred historickým momentom, ktorý môžu investori využiť.

V prípade Spojených štátov nie sú dlhodobé tranže až tak závislé od zníženia sadzieb, ale v Európe sme zaznamenali väčšiu koreláciu. Hoci sa domnievame, že fiškálny impulz nebude v celej eurozóne taký negatívny, ako bol v tomto roku, očakávame, že bude aj naďalej pôsobiť na rast eurozóny určitým brzdiacim účinkom, a to najmä v dôsledku úsilia o fiškálnu konsolidáciu vo Francúzsku, Taliansku a Nemecku. To znamená, že zodpovednosť za stimuláciu rastu nesie takmer výlučne politika ECB, ktorá musí byť vo svojich programoch znižovania sadzieb agresívna.

Ako investovať do európskych dlhopisov s pevným výnosom?

CFD

V rámci ponuky XTB môžeme investovať do CFD, ktoré nám umožňujú kopírovať cenu dlhopisov. V tomto prípade by sme mohli investovať aj nahor alebo nadol.

Ak sa ziskovosť dlhopisov v Európe, ako sme si už vysvetlili, vyvíja smerom nahor, mohli by sme investovať do bund (nemecký 10-ročný dlhopis ) a čakať na pokles výnosu dlhopisu, ktorý by zvýšil jeho cenu, zatiaľ čo v prípade, že by americké štátne dlhopisy postupne rástli na vyššie úrovne, ako sú tie súčasné, mohli by sme investovať nadol do TNOTE.

Zdroj: Xstation

Akcie a ETF

Ak chceme investovať do štátnych dlhopisov s pevným výnosom a byť schopní dosiahnuť zhodnotenie prostredníctvom ceny, keď výnosy dlhopisov klesajú, veríme, že je to efektívnejšie ako s akýmkoľvek iným produktom vďaka ich likvidite a nízkym nákladom, ktoré nám umožnia kedykoľvek predať našu pozíciu jednoduchým spôsobom a bez poplatkov.

V rámci ponuky XTB máme širokú škálu ETF, ktoré nám umožnia replikovať výkonnosť európskych vládnych fondov s pevným výnosom. ETF na vládne dlhopisy eurozóny pod skratkou XGLE.DE, sa nám však javí ako najlepšia alternatíva zo všetkých, a to vďaka nízkym nákladom a vlastnostiam vzhľadom na to, že má modifikovanú duráciu o niečo viac ako 7 rokov.

Zdroj: Xstation