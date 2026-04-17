Je ďalší strategický obchodný uzol v ohrození? 🚢

- Malacký prieliv zabezpečuje asi 40 % svetového obchodu a patrí k najdôležitejším námorným trasám sveta.
- Kríza v Hormuzskom prielive zvýšila obavy z možného zneužitia ďalších strategických úžin.
- Singapur, Malajzia a Indonézia majú na riešenie bezpečnosti v regióne odlišné postoje.
- Indonézia zdôrazňuje suverenitu a nechce byť vtiahnutá do súperenia veľmocí.
Napätie okolo Hormuzského prielivu znovu otvorilo otázku bezpečnosti ďalšej kľúčovej námornej tepny, ktorou je Malacký prieliv medzi Indonéziou, Malajziou a Singapurom. Práve tadiaľ prúdi približne 40 % svetového obchodu a väčšina dodávok ropy z Blízkeho východu do ázijských ekonomík, ako sú Čína, Japonsko alebo Južná Kórea. V najužšom mieste má prieliv šírku len 2,7 kilometra, čo z neho robí mimoriadne citlivý strategický bod.
Obavy zosilneli po tom, čo sa v súvislosti s blokádou Hormuzu zvýšilo geopolitické napätie v celej oblasti. Pre Čínu predstavuje Malacký prieliv dlhodobú zraniteľnosť v prípade konfliktu, známu ako „Malacká dilema“. Situáciu navyše komplikuje rastúci vojenský vplyv Číny, súperenie veľmocí aj tvrdší prístup administratívy prezidenta Donalda Trumpa.
Rozdielny prístup vidno aj medzi štátmi juhovýchodnej Ázie. Kým Singapur v súvislosti s krízou v Hormuzskom prielive odmieta predstavu, že by sa za bezpečný priechod malo vyjednávať alebo platiť, Malajzia považuje dialóg s Iránom za pragmatickú cestu, ako chrániť svoje obchodné záujmy. Práve tieto odlišné postoje ukazujú, že región nemá jednotný pohľad na to, ako brániť bezpečnosť strategických námorných trás, medzi ktoré patrí aj Malacký prieliv.
Výraznejšie sa do debaty zapája aj Indonézia. Prezident Prabowo Subianto zdôraznil, že poloha krajiny v blízkosti Malackého prielivu jej dáva zásadný geopolitický význam. Krátko nato sa objavili informácie, že Indonézia zvažuje americký návrh na povolenie vojenských preletov cez svoj vzdušný priestor. To však vyvolalo odpor časti tamojšieho vojenského establishmentu, ktorý varuje pred rizikom zatiahnutia krajiny do širšieho regionálneho konfliktu.
Indonézska vláda sa preto snaží situáciu upokojiť a zdôrazňuje, že akákoľvek spolupráca s USA bude prebiehať výhradne v rámci národných záujmov, pri rešpektovaní suverenity a tradične nezávislej zahraničnej politiky. Práve stabilita Malackého prielivu je pre Jakartu kľúčová, pretože akékoľvek narušenie by mohlo mať dosah nielen na región, ale aj na celý globálny obchod.
Celá situácia tak ukazuje, že popri Hormuze sa do centra pozornosti dostáva aj ďalší kritický dopravný uzol. Malacký prieliv zatiaľ bezprostrednou krízou neprechádza, no rastúce napätie potvrdzuje, že podobné námorné chokepointy sa môžu stať jedným z hlavných geopolitických rizík nasledujúcich rokov.
