Južná Kórea pod stanným právom: Politická kríza otriasa trhmi aj stabilitou regiónu

Prezident Južnej Kórey, Jun Sok-jol, vyhlásil 3. decembra 2024 stanné právo počas mimoriadneho televízneho prejavu. Tento krok odôvodnil potrebou eliminovať proseverokórejské aktivity, ktoré podľa neho ohrozujú ústavný poriadok krajiny. V dôsledku toho bola mobilizovaná armáda a pozastavené aktivity Národného zhromaždenia.

Prezident Jun obvinil opozičnú Demokratickú stranu z paralýzy vlády a podpory Severnej Kórey. Jeho rozhodnutie vyvolalo násilné strety pred budovou parlamentu v Soule, kde sa demonštranti stretli s bezpečnostnými zložkami. Lídra opozície, I Če-mjonga, vyzval verejnosť k protestom a vyhlásil, že sa pokúsi stanné právo zrušiť.

Tento vývoj prichádza v čase zvýšeného napätia medzi Južnou a Severnou Kóreou, keď obe strany dlhoročného konfliktu podnikajú vojenské manévre. Severná Kórea nedávno označila prezidenta Juna za „zákerného hlavného vinníka“ zhoršujúcej sa situácie na polostrove. Vyhlásenie stanného práva vyvolalo medzinárodné obavy o stabilitu v regióne.

Analytici vyjadrujú obavy z politickej nestability a jej vplyvu na ekonomiku krajiny, ktorá je významným hráčom tak z pohľadu ázijského trhu, ako aj technologického sektora. Vyhlásenie stanného práva v Južnej Kórei malo okamžitý a výrazný dopad na finančné trhy. Hlavný akciový index KOSPI zaznamenal pokles. Fond iShares MSCI South Korea ETF utrpel výrazné straty. Juhokórejský won obratom oslabil o niekoľko percent voči americkému doláru, čo odráža obavy investorov z politickej nestability v krajine.

V nasledujúcich dňoch možno očakávať pokračujúcu volatilitu na finančných trhoch, so zvýšeným dopadom na ázijské trhy, kým sa situácia nevyjasní. Investori by mali pozorne sledovať politický vývoj v Južnej Kórei a byť pripravení na možné ďalšie výkyvy trhov. Odporúča sa opatrnosť pri investíciách do juhokórejských aktív a zváženie diverzifikácie portfólia, aby sa minimalizovali riziká spojené s aktuálnymi udalosťami.