Kakao rastie o 4 % a snaží sa odraziť od dvojtýždňového minima 📈

Ceny kakaa sa pokúšajú o odraz a rastú takmer o 4 % po prudkej korekcii, ktorá nasledovala po silnej rally z minulého týždňa. Futures na kakao obchodované na burze ICE sa nedávno prepadli na najnižšie úrovne za približne dva týždne, keďže trh agresívne korigoval predchádzajúce zisky po náznakoch zlepšujúcich sa podmienok ponuky z Pobrežia Slonoviny.
Trh znižuje rizikovú prémiu na strane ponuky
Ešte pred týždňom sa ceny kakaa obchodovali na najvyšších úrovniach za približne 3,5 mesiaca. Nedávny tlak sa objavil po tom, čo správy naznačili, že úroda kakaa na Pobreží Slonoviny by mohla dosiahnuť 2,1 až 2,2 milióna ton oproti predchádzajúcim očakávaniam okolo 1,8 milióna ton.
Ponuka z Pobrežia Slonoviny rastie
Exportéri uvádzajú, že príchody kakaa do prístavov na Pobreží Slonoviny od začiatku sezóny vzrástli o 1,3 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. To naznačuje, že podmienky na strane ponuky môžu byť menej napäté, než trh predtým predpokladal. Zároveň pretrvávajú obavy z nepredaných zásob kakaa v krajine.
Rastúce napätie medzi farmármi
Minulý týždeň vyslal regulátor trhu s kakaom na Pobreží Slonoviny svojich predstaviteľov do stredo-východných regiónov krajiny po protestoch farmárov súvisiacich s rastúcimi zásobami nepredaného kakaa. Trh to interpretuje ako signál, že časť dostupnej ponuky môže mať pri súčasných cenových úrovniach problém nájsť kupcov.
Dopyt zostáva relatívne odolný
Časť poklesu bola obmedzená dátami o spracovaní. Spracovanie kakaa na Pobreží Slonoviny podľa údajov GEPEX v apríli medziročne vzrástlo o 22 %. To naznačuje, že napriek nedávnej korekcii zostáva globálny dopyt po kakau a čokoládových produktoch relatívne odolný.
Trh s kakaom zostáva po historickej rally z posledných mesiacov veľmi volatilný, pričom investori silno reagujú na každý nový vývoj na strane ponuky prichádzajúci zo západnej Afriky. V poslednom období navyše slabosť amerického dolára vyvolala agresívne zatváranie short pozícií hedgeovými fondmi, čo bolo viditeľné v najnovších dátach COT. Ako však ukazuje súčasné ochladenie trendu, odraz je ďaleko od priamočiareho vývoja a akákoľvek širšia cenová stabilizácia si môže stále vyžadovať značný čas.
Zdroj: xStation5
