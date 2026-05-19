Denné zhrnutie: Nasdaq sa snaží zvrátiť pokles, EURUSD stráca 0,4 %

- Európske akcie uzavreli utorkovú seansu so zmiešaným sentimentom. FTSE, DAX a CAC40 zaznamenali mierne zisky. Začiatok americkej seansy bol nervózny, keď futures na Nasdaq 100 klesali takmer o 1,5 % pre slabosť polovodičových akcií a poklesy naprieč spoločnosťami Big Tech. Počas druhej polovice seansy sa však futures na americké indexy postupne zotavili a výrobcovia čipov sa odrazili. Nvidia sa dostala takmer o 1 % do plusu po tom, čo na začiatku seansy strácala takmer 2 %, pred zajtrajšou kvartálnou správou, ktorá bude zverejnená po uzavretí Wall Street. Apple takisto vymazal významnú časť predchádzajúcich strát, zatiaľ čo akcie Intelu sa presunuli do kladného teritória a teraz rastú takmer o 4 %.
- Sentiment na kryptomenovom trhu zostáva slabý. Bitcoin ustúpil na 76 tis. USD, čo predstavuje najnižšiu úroveň od začiatku mája. Pod tlakom sú aj drahé kovy, keď striebro stráca takmer 4 % a zlato klesá skoro o 1,4 %. Pri prudko posilňujúcom americkom dolári zostáva sentiment na EUR/USD zreteľne slabší, pričom pár testuje úroveň 1,16 a dnes stráca viac než 0,4 %, zatiaľ čo výnosy 30-ročných amerických štátnych dlhopisov vzrástli na 5,2 % — najvyššie od roku 2007.
- Ešte pred týždňom sa trh s kakaom obchodoval na najvyšších úrovniach za približne 3,5 mesiaca, no nasledovala prudká korekcia. Dnes sa futures snažia časť poklesu zvrátiť odrazom o takmer 4 %. Nedávny tlak smerom nadol vyvolali správy naznačujúce, že úroda kakaa na Pobreží Slonoviny by mohla dosiahnuť 2,1 až 2,2 milióna ton oproti predchádzajúcim očakávaniam okolo 1,8 milióna ton.
- Intel opäť upozorňuje na obmedzenú dostupnosť procesorov a zároveň vyzýva výrobcov počítačov k vyššiemu využívaniu svojich najnovších čipov založených na technologickom uzle 18A. Spoločnosť poukazuje na rastúci dopyt ťahaný umelou inteligenciou, ktorý postupne sprísňuje ponuku CPU naprieč trhom. AI boom sa už neobmedzuje iba na grafické karty a čoraz viac začína dopadať aj na tradičný segment procesorov pre osobné počítače a servery.
- Podľa správ agentúry Bloomberg NATO zvažuje podporu lodiam prechádzajúcim zablokovaným Hormuzským prielivom, ak nebude trasa znovu otvorená do začiatku júla. Pre trhy ide o dôležitý signál, pretože Hormuz zostáva jedným z kľúčových tranzitných bodov pre ropu a LNG. Akékoľvek dlhšie narušenie zvyšuje geopolitickú rizikovú prémiu v cenách energií, zatiaľ čo vyhliadka na zapojenie NATO môže signalizovať širšiu eskaláciu konfliktu.
- Návrh má podľa všetkého podporu viacerých členov NATO, hoci zatiaľ neexistuje jednomyseľná zhoda, čo znamená, že v tejto fáze ešte nebolo prijaté žiadne operačné rozhodnutie. Stretnutie lídrov NATO v Ankare v dňoch 7.–8. júla sa môže stať dôležitou udalosťou najmä pre ropný trh, prepravné spoločnosti a meny ekonomík závislých od dovozu energií. Ropa sa dnes naďalej obchoduje blízko 110 USD za barel a na tieto správy zatiaľ výraznejšie nereagovala.
- Americký index rozpracovaných predajov domov medzitým vzrástol na 74,8 z predchádzajúcich 73,7, čo signalizuje mierne zlepšenie aktivity na trhu bývania. Rozpracované predaje domov vzrástli medzimesačne o 1,4 %, nad očakávaním 1,0 %, hoci mierne pod predchádzajúcou hodnotou 1,5 %. Tieto dáta môžu byť pre americkú ekonomiku vnímané pozitívne, pretože naznačujú pokračujúcu odolnosť trhu bývania napriek zvýšeným nákladom na financovanie.
- Nedávne americké dáta takisto naznačujú, že inflačné tlaky môžu opäť silnieť, čiastočne pre vyššie ceny ropy po eskalácii napätia okolo Iránu. Ed Yardeni z Yardeni Research sa domnieva, že Fed môže byť v boji s infláciou „pozadu za krivkou“. Podľa neho by júlové zvýšenie sadzieb mohlo pomôcť infláciu skrotiť, ale pravdepodobne by zároveň zvýšilo tlak na akciové trhy.
