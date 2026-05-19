📉 Zlato stráca 1,5 %

Zlato dnes klesá o viac než 1,5 % na 4 500 USD za uncu, zatiaľ čo striebro zaznamenáva prudký pokles takmer o 5 % na 74 USD za uncu v prostredí silnejšieho amerického dolára a rastúcich výnosov dlhopisov. Aspoň v krátkodobom horizonte sa fundamenty pre dolár javia ako priaznivé. Podporujú ho solídne dáta z americkej ekonomiky, zvýšené ceny ropy a pretrvávajúca neistota okolo konfliktu na Blízkom východe a jeho inflačných dôsledkov, ktoré sa postupne začínajú materializovať.
Kľúčové správy
- Výnosy 30-ročných amerických štátnych dlhopisov dnes vzrástli na najvyššiu úroveň od roku 2007.
- Komentáre Donalda Trumpa naznačujú, že by USA mohli potenciálne opäť zaútočiť na Irán, hoci konečné rozhodnutie zatiaľ nepadlo.
- Scott Bessent uviedol, že USA nechcú unáhlene predlžovať colné prímerie s Čínou, čo môžu investori vnímať ako pretrvávajúce riziko obnovenia obchodnej vojny.
Grafy GOLD, SILVER, USDIDX (D1)
Zlato sa približuje k svojmu 200-dňovému exponenciálnemu kĺzavému priemeru EMA200 (červená línia) pri úrovni 4 330 USD za uncu. Pokles pod túto úroveň by mohol signalizovať prerazenie smerom nadol zo symetrickej trojuholníkovej formácie. Naopak odraz nad 4 750 USD by naznačoval možný návrat širšieho býčieho trendu.
Zdroj: xStation5
Pri striebre sa ako kľúčová úroveň supportu javí 70 USD za uncu, ktorá sa nachádza blízko EMA200 (červená línia).
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
