Kalendár tržieb: Inflácia CPI v USA ako kľúčové zverejnenie 🔎

Investori budú dnes pozorne sledovať niekoľko kľúčových makroekonomických udalostí. Deň sa začne zverejnením tržieb spoločnosti Rheinmetall pred európskou seansou, čo by mohlo ovplyvniť sentiment v európskom obrannom sektore po jeho nedávnom silnom raste, ktorý bol podporený rastúcimi očakávaniami vyšších vojenských výdavkov.
O 08:00 Nemecko zverejní infláciu CPI, pričom odhady sa pohybujú okolo 1,9–2,1 % medziročne. To naznačuje, že inflácia zostáva blízko cieľa Európskej centrálnej banky, hoci základné cenové tlaky sú stále relatívne silné.
Hlavnou globálnou udalosťou dňa však bude americká správa CPI o 13:30. Ekonómovia očakávajú, že inflácia vzrastie približne o 0,2–0,3 % medzimesačne a približne o 2,4 % medziročne.
Streda 11. marca
- Pred európskou seansou — tržby Rheinmetallu
- 08:00 — nemecká inflácia CPI
- 13:30 — americká inflácia CPI
- 15:30 — americké zásoby ropy DoE
