Ranné zhrnutie (11.03.2026)

- Americká armáda oznámila zničenie 16 iránskych plavidiel určených na kladenie mín pri Hormuzskom prielive, aby zabránila narušeniu námornej dopravy. Prezident Trump varoval Irán pred akýmkoľvek pokusom zamínovať túto trasu.
- Ropný trh zostáva voči vývoju konfliktu na Blízkom východe mimoriadne citlivý. Medzinárodná energetická agentúra (IEA) zvažuje najväčšie koordinované uvoľnenie strategických ropných rezerv v histórii. Plánovaný objem by prekonal 182 miliónov barelov, ktoré boli uvoľnené počas krízy spojenej s vojnou medzi Ruskom a Ukrajinou v roku 2022.
- Ďalšia kontajnerová loď nahlásila poškodenie spôsobené raketovým útokom pri Spojených arabských emirátoch, neďaleko Hormuzského prielivu. Incident upozorňuje na rastúcu hrozbu pre obchodné trasy.
- Ázijské akciové trhy rástli napriek geopolitickému napätiu. Japonský index Nikkei (JP225) pridal viac ako 2 % a prekonal hranicu 55 000 bodov, zatiaľ čo čínsky sektor nových energetických technológií vzrástol o viac ako 3 %. Čínsky index CH50cash posilňuje o 1,30 %.
- Jastrabie komentáre zástupcu guvernéra RBA Andrewa Hausera zvýšili očakávania ďalšieho sprísňovania menovej politiky. Viaceré veľké banky teraz očakávajú zvýšenie sadzieb v marci aj v máji. Za posunom v očakávaniach stoja obavy, že rastúce ceny ropy by mohli opäť zvýšiť infláciu.
- Jastrabie komentáre podporujú austrálsky dolár, ktorý dnes patrí medzi silnejšie meny na forexovom trhu.
- Menový pár AUDUSD rastie o 0,80 % na úrovne nevídané od polovice roka 2022. Tento pohyb podporujú rastúce očakávania zvýšenia sadzieb zo strany RBA a zlepšujúci sa makroekonomický výhlaď.
- Ekonómovia vo veľkej miere očakávajú, že Bank of Japan na nadchádzajúcom zasadnutí ponechá úrokové sadzby bez zmeny. Zároveň väčšina prognóz počíta s tým, že sadzby do polovice roka 2026 vzrastú na 1 %. Trh aktuálne započítava prvé možné zvýšenie sadzieb už v apríli alebo júni.
- Neskôr dnes bude zverejnená mesačná americká správa CPI za február. Goldman Sachs očakáva rast jadrového indexu o 0,17 % m/m, teda pod úrovňou trhového konsenzu. Banka predpokladá, že medziročná jadrová inflácia dosiahne približne 2,42 %. Pokles cien ojazdených áut a pomalší rast nákladov na bývanie môžu pomôcť obmedziť inflačné tlaky.
- Rast cien ropy sa v správe za február ešte neprejaví.
- Akcie spoločnosti Oracle posilňujú v after-markete o 8,70 % po zverejnení výsledkov za fiškálny tretí štvrťrok. Firma vďaka silnému dopytu po cloudových službách vykázala lepšie než očakávané výsledky. Tržby dosiahli 17,19 miliardy USD a prekonali odhady, pričom vyššie boli aj prevádzkové marže. Hodnota zazmluvnených kontraktov v backlogu (RPO) vzrástla na 553 miliárd USD, čo naznačuje silný budúci dopyt. Spoločnosť zároveň zvýšila svoj výhlaď tržieb na 90 miliárd USD.
Ekonomický kalendár: V centre pozornosti sú žiadosti o podporu v nezamestnanosti v USA (12.03.2025)
Ranný komentár: Brent späť nad $100, Nvidia investuje do Nebiusu a výsledky Rheinmetallu
BREAKING: EURUSD po stabilnej správe o americkej inflácii CPI bez výraznejšej reakcie 🇺🇸 📌
Zhrnutie trhov: Trh čaká na upokojenie situácie na Blízkom východe a na americkú infláciu CPI 🕞
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.