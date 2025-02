KKR zvyšuje prognózu zisku z dlhodobých investícií do súkromného kapitálu

Spoločnosť KKR & Co. zvýšila svoju prognózu zisku pre dlhodobé investície súkromného kapitálu a plánuje rozšíriť svoje vlastnícke podiely v troch kľúčových podnikoch. Spoločnosť v utorok v súvislosti s výsledkami za štvrtý štvrťrok oznámila, že investuje ďalších 1,1 miliardy USD do spoločností USI Insurance Services, 1-800 Contacts a Heartland Dental.

Očakáva sa, že tento krok zvýši prevádzkový zisk v divízii strategických holdingov v budúcom roku o 50 miliónov USD, čím sa celková suma zvýši na minimálne 350 miliónov USD. Do roku 2030 firma predpokladá, že ročný zisk z tohto segmentu sa zvýši minimálne o 100 miliónov USD a dosiahne 1,1 miliardy USD.

„Pri vstupe do roku 2025 naďalej kladieme dôraz na náš obchodný model, ktorý integruje správu aktív, poisťovníctvo a strategické holdingy,“ uviedli v oznámení spoločnosti KKR jej spoluhlavní výkonní riaditelia Joe Bae a Scott Nuttall.

Podľa prieskumu agentúry Bloomberg upravený čistý zisk KKR vzrástol o 33 % na 1,2 miliardy USD, čo predstavuje 1,32 USD na akciu, a prekonal tak priemerný odhad analytikov na úrovni 1,28 USD. Zisk z poplatkov sa zvýšil o 25 % na 843 mil. USD, zatiaľ čo celkový objem spravovaných aktív sa zvýšil o 15 % na 638 mld.

Spoločnosť KKR, ktorú v roku 1976 založili Henry Kravis, Jerome Kohlberg a George Roberts, sa vyvinula nad rámec svojho súkromného kapitálu na diverzifikovanú alternatívnu spoločnosť na správu aktív. Jej investičné stratégie v súčasnosti zahŕňajú výkupy, úvery, infraštruktúru, nehnuteľnosti a poistenie.

Strategické podiely a obchodný model

Spoločnosť KKR, inšpirovaná spoločnosťou Berkshire Hathaway Inc Warrena Buffetta, spustila koncom roka 2023 divíziu strategických holdingov, ktorá spravuje dlhodobé investície do súkromného kapitálu, ktoré generujú príjem z dividend. V prvom štvrťroku minulého roka začala firma vykazovať samostatné finančné výsledky tejto jednotky.

Kapitálové trhy a výkonnosť investícií

Divízia KKR pre kapitálové trhy, ktorá sprostredkúva dlhové a kapitálové financovanie pre spoločnosti, vygenerovala za rok 2023 rekordné poplatky vo výške 1 miliardy USD, čo predstavuje výrazný nárast oproti roku 2023, keď dosiahla 577,6 milióna USD. Zisky z investícií za štvrtý štvrťrok, ktoré zahŕňajú príjmy z predaja aktív, vzrástli o 52 % na 399,4 milióna USD.

Za rok 2024 priniesli investície do súkromného kapitálu a infraštruktúry investorom po 14 % výnos, zatiaľ čo oportunistické portfólio nehnuteľností firmy zaznamenalo mierny 4 % zisk. Úvery s pákovým efektom zaznamenali 10 % nárast a alternatívne úvery vzrástli o 12 %.

Akcie spoločnosti KKR, s ktorými sa obchoduje v New Yorku, dosiahli za posledný rok do pondelka výnos 83 %, čím prekonali hlavných konkurentov, ako sú Apollo Global Management Inc, Blackstone Inc a Carlyle Group Inc.