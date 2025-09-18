Deutsche Bank očakáva silnejší výkon v oblasti dlhopisov a mien, varuje však pri sektore retailu

Najväčšia nemecká banka, Deutsche Bank, poskytla predbežný náhľad na svoje výsledky za tretí štvrťrok, v ktorom očakáva nadpriemerný rast výnosov v oblasti obchodovania s dlhopismi a menami (FIC). Naopak pri retailovej divízii upozorňuje, že očakávania trhu môžu byť príliš optimistické.
Podľa finančného riaditeľa Jamese von Moltkeho by segment dlhopisov a mien mal zaznamenať medziročný rast výnosov vo „vyšších jednotkách percent“, čím prekoná konsenzuálny odhad trhu, ktorý predpokladal rast o 4 %. Táto oblasť je jednou z najväčších a najziskovejších divízií banky a jej lepší než očakávaný výkon môže výrazne prispieť k naplneniu celoročných cieľov v oblasti ziskovosti a znižovania nákladov.
Naopak v oblasti retailového bankovníctva, kde analytici predikujú rast výnosov o 4,5 %, von Moltke poznamenal, že „konsenzus môže byť mierne nadhodnotený“. To naznačuje, že dynamika v oblasti služieb pre fyzické osoby môže byť slabšia, než trh očakával.
Celkovo sa Deutsche Bank podľa Moltkeho „dobré približuje dosiahnutiu celoročných cieľov“, ktoré zahŕňajú zlepšenie ziskovosti aj pokračujúcu disciplínu pri nákladoch. Investori a analytici tak budú bedlivo sledovať oficiálne výsledky za tretí štvrťrok, aby overili, či sa banke darí napĺňať svoje strategické plány.
Akcie Deutsche Bank sa aktuálne obchodujú na cene 30,45 EUR. Kĺzavé priemery naznačujú pokračujúci býčí trend – EMA 50 sa nachádza na 29,43 EUR a SMA 100 na 27,05 EUR, čo znamená, že akcie majú stále dostatočný priestor na udržanie rastového scenára, aj ak dôjde k menšej korekcii. RSI na úrovni 53,6 signalizuje neutrálnu zónu, teda ani prekúpenosť, ani prepredanosť. To naznačuje, že na trhu aktuálne neprevláda extrémny nákupný ani predajný tlak.
Celkovo možno povedať, že akcie Deutsche Bank zostávajú v býčom trende, podporenom rastúcimi kĺzavými priemermi. Kľúčovú podporu možno sledovať okolo 29 EUR (EMA 50) a následne pri 27 EUR (SMA 100). Naopak, najbližšia rezistencia leží v oblasti nedávnych maxím nad 31 EUR. Ak sa cena udrží nad EMA 50, výhľad zostáva pozitívny s možnosťou ďalšieho rastu.
