Klarna podpísala dohodu o predaji úverov za 6,5 miliardy USD s cieľom posilniť expanziu v USA

-
Klarna predá až 6,5 miliardy USD nových úverov fondom spravovaným Elliottem.
-
Zároveň si ponechá kontrolu nad schvaľovaním, správou a vzťahmi so zákazníkmi.
-
Dohoda zahŕňa výhody v oblasti kapitálovej efektivity, no nesie so sebou riziká spojené s kvalitou úverov a reguláciou.
-
Úspech závisí od schopnosti konvertovať rast do zisku pri zachovaní prísneho dohľadu nad kreditným rizikom.
-
Klarna predá až 6,5 miliardy USD nových úverov fondom spravovaným Elliottem.
-
Zároveň si ponechá kontrolu nad schvaľovaním, správou a vzťahmi so zákazníkmi.
-
Dohoda zahŕňa výhody v oblasti kapitálovej efektivity, no nesie so sebou riziká spojené s kvalitou úverov a reguláciou.
-
Úspech závisí od schopnosti konvertovať rast do zisku pri zachovaní prísneho dohľadu nad kreditným rizikom.
Švédska fintech spoločnosť Klarna Bank AB uzavrela významnú dohodu s fondmi spravovanými Elliott Investment Management, v rámci ktorej počas dvoch rokov odpredá novo poskytnuté úvery v hodnote až 6,5 miliardy amerických dolárov. Cieľom je akcelerovať rast Klarny v Spojených štátoch a rozšíriť jej splátkový produkt „Fair Financing“.
Strategický rámec a dôvody
Dohoda umožňuje Klarne rozšíriť svoje pôsobenie bez nutnosti zaťažovať vlastnú súvahu. Prostredníctvom forward flow mechanizmu budú novo poskytnuté úvery postupne predávané fondom spravovaným Elliottem – po splatení starých úverov môžu byť pridané nové, až do celkového objemu 6,5 miliardy USD. Klarna si ponecháva rozhodujúcu úlohu v procese schvaľovania úverov, ich správe a zákazníckej komunikácii. V USA Klarna dosiahla s produktom „Fair Financing“ medziročný rast GMV o 244 %, čo výrazne prekonáva globálny rast 139 %.
Partnerstvo prichádza v čase rastúcej konkurencie na BNPL trhu a zvýšeného regulačného dohľadu. Klarna chce expandovať rýchlo, ale zároveň udržať efektívne riadenie rizík.
Dôsledky a riziká
-
Expanzia v USA – Klarna môže prostredníctvom externého financovania zvýšiť objem pôžičiek a konkurovať etablovaným hráčom.
-
Prenos rizika mimo súvahu – Predaj pohľadávok znižuje finančné zaťaženie, ale zároveň vystavuje portfólio hodnoteniu investorov.
-
Regulácie a konkurencia – Sektor BNPL v USA čelí prísnejšiemu dohľadu – Klarna bude musieť dôsledne dodržiavať pravidlá zodpovedného požičiavania.
-
Makroekonomické výzvy – Zvýšené úrokové sadzby či pokles spotreby môžu viesť k rastu nesplácaných úverov.
Výhľad
Dohoda má potenciál výrazne posilniť postavenie Klarny na americkom trhu bez nutnosti viazať vlastný kapitál. Výsledky však budú závisieť od kvality úverového portfólia, rastu obchodných partnerstiev, zisku a zvládania regulačných výziev. Každé zaváhanie v oblasti rizikového manažmentu alebo compliance môže mať značné následky vzhľadom na objem a rozsah transakcie.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
MicroStrategy v problémoch? Akcie klesli o 67 % z maxima ✂
Eli Lilly sa stáva prvou farmaceutickou firmou s trhovou hodnotou cez 1 bilión USD
Netflix, Comcast a Paramount predložili ponuky na kúpu Warner Bros. Discovery
Nokia investuje 4 miliardy dolárov do AI‑infraštruktúry v USA
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.