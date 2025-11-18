Akcie Home Depot klesajú o 4 % po znížení výhľadu z dôvodu oslabujúcej spotreby 📉

Akcie Home Depot (HD.US) klesajú takmer o 4 % po zverejnení výsledkov za 3. štvrťrok so ziskom 3,74 USD na akciu, čo je mierne pod konsenzom analytikov Bloombergu vo výške 3,84 USD, a nižšie ako 3,78 USD pred rokom. Spoločnosť sklamala už aj v druhom štvrťroku. Za posledné štyri kvartály prekonala konsenzus EPS iba raz.
- Vedúca americká spoločnosť v oblasti nábytku a domácich potrieb vykázala tržby vo výške 41,35 miliardy USD, len mierne nad odhadom trhu (41 miliárd USD). Od začiatku roka akcie oslabili o 10 % a od historického maxima klesli takmer o 25 %.
- Ešte dôležitejšie je, že firma znížila svoj celoročný výhľad. Uviedla, že americkí spotrebitelia odkladajú projekty v oblasti renovácie domov pre historicky vysoké ceny tovarov a služieb a narastajúcu neistotu ohľadom ekonomiky a zamestnanosti.
- Americký trh s bývaním zostáva slabý a Home Depot teraz očakáva, že tržby na porovnateľných predajniach za celý rok budú „mierne pozitívne“, pričom predtým počítala s nárastom o 1 % v roku 2025. Celoročný zisk má tiež klesnúť výraznejšie – upravený zisk na akciu by mal klesnúť o 5 %, namiesto letne očakávaného poklesu o 2 % po Q2.
Tržby na porovnateľných predajniach vzrástli celkovo o 0,2 % a v USA len o 0,1 %. Trh očakával nárast bližší 1,3 %, takže výsledok je výrazne slabší. Pre širší akciový trh sú tieto výsledky signálom, že stav americkej ekonomiky je momentálne skôr zmiešaný – už nie „silný“ ani „robustný“ – keďže historicky vysoké ceny a stále „drahé“ úvery tlmia dopyt, aj napriek medziročnému rastu miezd.
Zdroj: xStation5
