Kľúčové poznatky pred summitom Trump–Putin na Aljaške

13:52 15. augusta 2025

Summit Trump–Putin sa uskutoční dnes o 21:00 na vojenskej základni na Aljaške, pričom hlavným cieľom je rokovanie o prímerí vo vojne na Ukrajine. Volodymyr Zelenskyj nebol pozvaný a obáva sa „zmrazenia“ konfliktu spolu s neformálnym uznaním ruskej kontroly nad jednou pätinou ukrajinského územia.

  • Trump v komentároch pre médiá uviedol, že bude „vyvíjať tlak“ na Putina, aby dosiahol uspokojivý výsledok dnešných rokovaní, pričom pravdepodobnosť ich zlyhania odhaduje len na 25 %. V dôsledku toho dnes klesajú akcie európskych obranných spoločností, keďže trh započítava reálnu šancu na prímerie na Ukrajine.
  • Trump sa snaží posilniť svoj obraz globálneho mierotvorcu a získať Nobelovu cenu za mier; vojnu dlhodobo označuje za „krvavý kúpeľ“ s rizikom eskalácie. Putin týmto získava určitý imageový posun – ukazuje, že snahy o izoláciu Ruska zlyhali a Moskva sa vrátila do vrcholovej diplomacie.
  • Zdroj hovorí, že Kremeľ môže byť v dôsledku ekonomických problémov a nákladov na pokračovanie vojny otvorený kompromisu. Potenciálna dohoda by mohla zahŕňať zmrazenie frontovej línie v súčasnej podobe, záruky neporušenia východných hraníc NATO a čiastočné zrušenie sankcií voči Rusku.
  • Trump uviedol, že ak rozhovory s Putinom dopadnú dobre, rád by zorganizoval trojstranný summit na Aljaške za účasti Zelenského a európskych spojencov USA.
  • Rusko dúfa, že sa vyhne ďalším sankciám a hrozbe ciel na vývoz ropy, čo by zasiahlo jeho hlavných odberateľov – Čínu a Indiu.
  • Pred summitom Putin naznačil možnosť novej dohody o kontrole jadrových zbraní, ktorá by nahradila posledný platný pakt končiaci vo februári 2026.
  • Zelenskyj požaduje bezpečnostné záruky pre Ukrajinu a odmieta formálne odovzdanie územia Rusku.
  • Ruské podmienky prímeria z roku 2024 zahŕňali okrem iného stiahnutie ukrajinských síl z častí Doneckej, Záporožskej a Chersonskej oblasti a vzdanie sa ambícií vstúpiť do NATO. Ukrajina tieto podmienky vníma ako porážku a v podstate kapituláciu.
  • Na druhej strane think tank Institute for the Study of War uviedol, že ukrajinské jednotky zaznamenali postup, vrátane smeru na Lyman, a zatiaľ čo ruská armáda postupuje na viacerých úsekoch frontu, inde stráca územie. Zostáva nejasné, či by Ukrajina za týchto okolností súhlasila so stratou výraznej časti svojho územia

 

