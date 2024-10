Komoditné zhrnutie - Ropa, plyn, zlato, kakao (24.09.2024)

Ropa:

Výrazné zníženie úrokových sadzieb v USA a stimuly Čínskej ľudovej banky vedú k oživeniu na trhu s ropou.

Ak uvoľnená hotovosť v čínskych bankách povedie k zvýšeniu dovozu ropy, mohlo by to znamenať, že deficit vo 4. štvrťroku tohto roka bude väčší, ako predpokladá EIA, a to 1 mil. barelov denne.

Na základe prognóz, ktoré naznačujú pretrvávajúci deficit na trhu s ropou do konca tohto roka, UBS očakáva cenu nad 80 USD za barel do konca tohto roka.

Nedostatočná eskalácia na Blízkom východe vedie k obmedzenému rastu cien. Nemožno však vylúčiť, že volatilita na trhu s ropou zostane na zvýšenej úrovni.

Čína je z hľadiska dopytu stále veľkou neznámou. Za zmienku však stojí, že augustové údaje ukázali jasné oživenie dovozu na 49 mil. ton, čo je nad 5-ročným priemerom za toto obdobie, hoci mierne pod maximálnou úrovňou za august za posledných 5 rokov.

Augustový dovoz bol najväčší v tomto roku a dosiahol 11,56 mil. barelov denne. V júli dovoz dosiahol 42,34 mil. ton, zatiaľ čo v auguste minulého roka to bolo 52,8 mil. ton.

Ruská ropa v súčasnosti predstavuje 25 % dodávok do Číny. Druhým najväčším dodávateľom ropy do Číny je Malajzia, do ktorej sa dováža väčšie množstvo ropy z Iránu a Venezuely.

Zásoby ropy v USA v poslednom období mierne klesli a nachádzajú sa blízko svojho sezónneho minima. Napriek tomu globálny deficit naznačuje, že zásoby v najbližších týždňoch klesnú alebo sa prinajmenšom nezmenia.

Zásoby ropy v USA sú blízko 5-ročného minima. Napriek tomu sú ceny ropy WTI stále relatívne nízke. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Rozpätie cien pri cracku sa v USA opäť znížilo, čo naznačuje ďalšie problémy s dopytom. Ceny sa medzitým odrazili od úrovne približne 66 až 72 USD za barel. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Dovoz ropy do Číny sa v auguste odrazil od dna. Ak bude oživenie pokračovať, potom by sa ceny ropy mohli do konca roka vrátiť na vyššie úrovne. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Zemný plyn:

Ceny plynu jednoznačne rastú v reakcii na pretrvávajúcu vysokú spotrebu plynu a hrozbu ťažby v Mexickom zálive.

V súčasnosti je spotreba až o 10 % vyššia ako pred rokom.

Ceny z rolovania futures kontraktov už vzrástli o viac ako 10 %.

Sezónnosť súvisiaca s vykurovacou sezónou však naznačuje, že cenové maximá sa zvyčajne dosahujú v priebehu novembra a neskôr ceny klesajú.

Krivka futures naznačuje, že najvyššie ceny by sa mali vyskytnúť v decembri (januárový kontrakt).

Spotreba plynu v súčasnosti zostáva na zvýšenej úrovni. Október je zvyčajne začiatkom vykurovacej sezóny. Moment, keď dopyt prevyšuje ponuku a plyn sa čerpá zo zásob, však zvyčajne pripadá na prvý novembrový týždeň. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Sezónnosť naznačuje, že cenový vrchol by mal byť stanovený na november. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

V minulom roku sa ceny plynu po septembrovom preklopení zvýšili približne o 0,6 USD za kontrakt. Ak by sa situácia zopakovala, išlo by o vyrovnanie cien z vrcholu v júni tohto roka nad úrovňou 3,1 USD/MMBTU. V súčasnosti sa januárový kontrakt kótoval na úrovni 3,6 USD/MMBTU. Zdroj: xStation5

Zlato:

Zlato dosahuje ďalšie historické maximum v očakávaní ďalšieho zníženia úrokových sadzieb v USA.

V tejto chvíli sa pravdepodobnosť zníženia sadzieb o 50 bázických bodov v novembri zvýšila už na 50 %.

Goolsbee z USA sa domnieva, že vzhľadom na stále reštriktívnu úroveň úrokových sadzieb existuje šanca na ďalší takýto krok. Kashkaari poukazuje na potrebu podporiť trh práce výraznejším znížením v tomto roku.

ETF naďalej nakupujú zlato. V tejto chvíli zaznamenávame už 3. mesiac po sebe rast zlata.

Medziročný nárast cien zlata už prekročil 25 %, čo sa v histórii stáva mimoriadne zriedkavo. Napriek tomu sa zlato vymaňuje z 5- a 10-ročnej sezónnosti a nasleduje dlhodobú sezónnosť.

Dlhodobá sezónnosť naznačuje vrchol teraz, potom začiatkom novembra a koncom decembra. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

ETF naďalej nakupujú zlato, ktoré v čistom stave trvá už 3. mesiac po sebe. Zdroj: xStation5

Kakao:

Európska asociácia pre kakao uviedla, že smernica Európskej komisie o odlesňovaní, ktorá má vstúpiť do platnosti v decembri, by mohla zablokovať značný objem kakaa a ďalších poľnohospodárskych tovarov do Európy.

Smernica o odlesňovaní bude od obchodníkov s komoditami, ako je kakao, káva, sója atď. vyžadovať, aby preukázali, že ich tovar po roku 2020 nepochádza z pôdy, ktorá bola odlesnená.

Teoreticky by to mohlo viesť k prudkému nárastu cien v Európe a k zvýšeniu rozdielov medzi európskymi a americkými trhmi.

Zásoby kakaa naďalej klesajú, a to tesne pred sezónou zberu, ktorá sa zvyčajne začína v októbri.

Vysoké ceny kakaa od roku 2023 viedli k zvýšeniu počtu plantáží na celom svete, ale vplyv na ponuku sa môže prejaviť až o 4 roky.

Zásoby kakaa sú najnižšie od roku 2008. Cena však zostáva pod dôležitou rezistenciou 8 000 USD za tonu tesne pred začiatkom vlastnej sezóny. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Cena zostáva pod dôležitou rezistenciou 8 000 USD za tonu a pod retracementom 50,0 celej rastovej vlny z tohto roka. Teoreticky by mal byť začiatok novej sezóny pre ceny negatívny, všetko však bude závisieť od počiatočných dodávok kakaa. Okrem toho má od decembra platiť európska smernica, ktorá po roku 2020 zakazuje používanie poľnohospodárskych produktov z odlesnených oblastí. To môže obmedziť dostupné dodávky pre Európu a zvýšiť ceny najkvalitnejšieho kakaa. Zdroj: xStation5