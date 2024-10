Komoditné zhrnutie- ropa WTI, zemný plyn, zlato, káva (17.09.2024)

Ropa

Ropa sa jednoznačne odráža od dna. V prípade ropy WTI ide o odraz z minima 65 USD za barel na úroveň 70 USD za barel. Ďalšia dôležitá úroveň odporu sa nachádza okolo 71,5 USD za barel, čo sú lokálne minimá zo začiatku a konca augusta

Agentúra EIA znižuje svoju prognózu pre ropu WTI na rok 2024 na úroveň 78,8, čo je o 1,41 USD menej ako v predchádzajúcej prognóze. Na rok 2025 naopak EIA poukazuje na cenu 79,53 USD za barel, čo je oproti jej prognóze zníženie o 1,58 USD.

EIA očakáva, že v treťom štvrťroku tohto roka sa zásoby znížia v priemere o 0,9 mil. barelov denne a vo štvrtom štvrťroku o 1,0 mil. barelov denne. EIA očakávala zníženie zásob ešte pred rozhodnutím OPEC+ odložiť zvýšenie produkcie

Podľa odhadov EIA sa produkcia Líbye znížila na približne 0,4 mil. brk denne z priemernej úrovne 1,1 mil. brk denne v prvom polroku tohto roka

EIA uvádza, že produkcia ropy do konca roka dosiahne 13,3 mil. brk denne a v budúcom roku sa zvýši na 13,7 mil. brk denne

EIA tiež zvyšuje svoju prognózu dopytu na tento rok o 180 kbd na 103,08 mil. brk denne, zatiaľ čo na budúci rok ju zvyšuje o 100 kbd na 104,6 mil. brk denne

Čisté špekulatívne pozície na futures kontraktoch na ropu Brent klesli do záporných hodnôt prvýkrát od zverejnenia údajov v roku 2011

Zásoby ropy v podstate prestali klesať, čo je v súlade so sezónnosťou. To by teraz mohlo vyvolať potenciálne signály slabosti, ak by zásoby rástli výraznejšie ako v minulom roku alebo v porovnaní s 5-ročnou sezónnosťou

Stojí za zmienku, že pri rope sme zaznamenali krátkodobý signál prepredanosti, ktorý súvisel s poklesom ceny pod 2-násobok štandardnej odchýlky 1-ročného priemeru. Naopak, v súčasnosti je cena ropy v súlade s 5-ročným priemerom. V poslednom období sa nevyskytli žiadne signály, ale v rokoch 2011 - 2013 došlo k viacerým odrazom

Opäť sme svedkami jasného nárastu backwardácie, ktorá v prípade WTI už prekročila 1 USD. V prípade ropy Brent nevidíme taký výrazný nárast backwardácie

Crack spread v prípade ropy WTI naďalej klesá, zatiaľ čo ropa WTI sa odráža od dna. Ak budú zásoby ropy naďalej klesať, crack spread by sa mal odraziť. Na druhej strane by to mohlo signalizovať predčasné oživenie ropy WTI. Takýto veľký crack spread súvisí aj s rolovaním, ktoré sa uskutoční po dnešnej seanse.

Pozície na rope Brent sa prvýkrát od roku 2011 dostali do záporných hodnôt. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Zásoby ropy sú v súčasnosti na 5-ročnom minime. Dôležité bude súčasné správanie sa v porovnaní s priemernými hodnotami a úrovňami spred roka. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB V prípade ropy sme mali krátkodobý signál prepredanosti na základe odchýlky od 1-ročného priemeru. Takéto signály máme aj pri pohľade na 5-ročný priemer a správanie cien z rokov 2011 - 2013. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

V prípade ropy WTI vidíme jasný nárast backwardácie, čo opäť môže naznačovať krátkodobý prekúpený stav. Zároveň však treba pripomenúť, že k tomu došlo tesne pred rolovaním kontraktov. Napriek tomu zostáva krivka futures do januára v extrémnej backwardácii. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Crack spread neopodstatňuje oživenie cien ropy WTI. Napriek tomu správanie zásob ropy môže viesť aj k samotnému odrazu crack spreadu. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

V prípade ropy WTI a ropy Brent vidíme veľa zmiešaných signálov. Napriek tomu môže súčasné správanie ceny ropy WTI naznačovať pokus o odraz k úrovni 71,5 USD za barel. Nárast nad túto úroveň by naznačoval možné vymanenie sa z klesajúceho trendu. Zdroj: xStation5

NATGAS

Naplnenosť zásobníkov v Európe je nad úrovňou 93 %. To naznačuje vysokú úroveň bezpečnosti pred vykurovacou sezónou

Zásoby v USA sú približne 10 % nad 5-ročným priemerom, ale už sú pod 5-ročným maximom.

Relatívne nízky rast zásob plynu v posledných týždňoch znamená, že pred začiatkom vykurovacej sezóny bude možné dosiahnuť 5-ročný priemer.

Zásoby v súčasnosti dosahujú 3387 mld. kubických metrov, zatiaľ čo 5-ročné sezónne maximum je približne 3700 mld. kubických metrov.

Porovnanie zásob naznačuje, že ceny plynu by teraz mali byť vyššie. Bude to však závisieť aj od samotnej časovej štruktúry plynu. Ceny plynu v januári by mali byť na úrovni 3,3 USD/MMBTU na základe aktuálnej spotovej ceny

V súčasnosti zostáva spotreba plynu nadštandardná. Na druhej strane, ťažba plynu je jednoznačne pod lokálnymi maximami z tohto roka, čo má za následok nižší nárast zásob, ako je štandard



Spotreba plynu je vyššia ako štandard. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Zásoby plynu rastú o niečo pomalšie ako priemer, a to v dôsledku vyššej spotreby a nižšej produkcie. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Nárast zásob plynu bol v posledných týždňoch výrazne nižší, ako by naznačovala sezónnosť. To naznačuje, že tlak na rast cien plynu by mal pokračovať. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Contango z pohľadu októbrových a januárových kontraktov sa na mesačnej báze znížilo o 13 %. Dnes po skončení zasadnutia nás čaká preklopenie z októbrového kontraktu do novembrového. Tento rollover bude predstavovať približne 10 % a povedie k cene blízko 2,65 USD/MMBTU. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Plyn v súčasnosti testuje 100-periodický priemer. Samozrejme, treba mať na pamäti rollover, ktorý sa uskutoční dnes po skončení zasadnutia a bude predstavovať približne 10 %. Spike pravdepodobne povedie k otestovaniu rozsahu formácie oRGR. Ďalšia vec, ktorá stojí za zmienku, je masívny gap. V minulom roku bol septembrový gap uzavretý až v decembri, zatiaľ čo októbrový gap bol uzavretý až v novembri. Zdroj: xStation5

Zlato

Zlato odoláva sezónnosti a tesne pred rozhodnutím Fedu o úrokových sadzbách výrazne rastie; drahý kov testuje okolie 2585 USD za uncu

Maximálna dynamika zlata za posledných 5 rokov naznačuje konsolidáciu v nasledujúcich 2 mesiacoch. Priemerné správanie naznačuje, že potenciálne dno môže byť blízko

Na druhej strane sa zlato správa skôr ako dlhodobá sezónnosť namiesto 5 či 10-ročnej sezónnosti. Stojí za zmienku, že za posledných 5 až 10 rokov sme mali len jeden cyklus znižovania úrokových sadzieb

Správanie zlata po prvom znížení v niekoľkých nasledujúcich seansách je ťažko čitateľné, ale z dlhodobejšieho hľadiska zlato po prvom znížení zvyčajne získava

Stojí však za zmienku, že v poslednom období sa zlato nesprávalo vždy štandardným spôsobom

Podľa 5-ročnej sezónnosti sa zlato nachádza blízko potenciálneho priemerného dna, zatiaľ čo maximálne správanie za posledných 5 rokov naznačuje konsolidáciu. Zdroj: xStation5

Päťročná priemerná sezónnosť naznačuje dno v najbližšom období. Desaťročná sezónnosť naznačuje, že dno môže nastať až o 4-6 týždňov. Naopak, súčasné správanie zlata sa viac podobá priemernému správaniu za posledných niekoľko desaťročí (od uvoľnenia cien zlata). Ak by sa zlato správalo podobne, potom by lokálny vrchol nastal začiatkom novembra. To sa zhoduje s termínom prezidentských volieb v USA. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Zlato v súčasnosti testuje dôležité miesto v podobe hornej hranice rastového trendového kanála. Ak by bol tento test začiatkom korekcie, dôležitým miestom podpory by mohla byť oblasť okolo 2535 USD za uncu. Zdroj: xStation5

Káva

Nedávne zvýšenie cien kávy je opäť spôsobené obavami z počasia

Cena kávy Robusta dosiahla najvyššiu úroveň od roku 2008, keď sa s kontraktmi na kávu začalo obchodovať. Na druhej strane cena kávy Arabica dosiahla 260 centov za libru, čím prekonala nedávne miestne maximá a zaznamenala najvyššie ceny od roku 2011.

Cena Robusty sa tento rok zvýšila o viac ako 90 %, čo sa pripisuje veľkému nedostatku tejto kávy. Rast cien Arabiky predstavoval tento rok približne 40 %.

Brazília v súčasnosti zažíva jedno z najhorších období sucha za posledné roky, čo vytvára značnú neistotu, pokiaľ ide o budúcoročnú úrodu kávy

Zlé podmienky produkcie sa vyskytujú najmä v regióne Minas Gerais, ktorý je zodpovedný za produkciu kávy Arabica

Ani očakávané dažde v októbri nemusia stačiť na to, aby sa zvýšila úroda kávových plodov

Vo Vietname tajfún Yagi spôsobil zničenie mnohých kávovníkov a viedol k záplavám tesne pred zberom. Vietnam je najväčším producentom kávy Robusta

La Nina, ktorá sa v súčasnosti vyskytuje, prináša značné sucho v Brazílii a nadmerné dažde vo Vietname. Obe tieto situácie nie sú priaznivé pre pestovanie kávy

Zásoby kávy ICE od júna mierne rastú, ale neprekonali miestne maximá zo začiatku roka 2023. Zásoby zostávajú približne o 35 % nižšie ako v roku 2011 (vtedy bolo miestne minimum zásob) a približne o 85 % nižšie ako maximum z roku 2004.



Káva po silnej seanse na začiatku tohto týždňa obmedzila zisky, ale pretrvávajúce problémy s počasím v Brazílii a Vietname by mohli viesť k revízii prognóz úrody na sezónu 2024/2025. Môže sa stať, že prognóza značného prebytku sa úplne zníži. Zdroj: xStation5

V súčasnosti sa očakáva, že v sezóne 2024/2025 budeme mať značný prebytok ponuky v dôsledku očakávania výrazného oživenia produkcie v Brazílii. Na druhej strane existuje veľká pravdepodobnosť revízie týchto prognóz a tiež zníženia výhľadu produkcie vo Vietname. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB