Kopírujú Spojené štáty Čínu? Vláda získava podiely v Inteli, MP Materials a ďalších firmách.

- Historický politický obrat: administratíva Donalda Trumpa premieňa dotácie na kapitálové podiely v strategických firmách ako Intel, MP Materials, Lithium Americas a Trilogy Metals.
- Cieľ: zabezpečiť priemyselnú a technologickú suverenitu USA kontrolou kľúčových sektorov – polovodiče, vzácne zeminy, lítium a oceľ.
- Mechanizmy: od 10 % podielu v Inteli po investície s warrantmi a tzv. „zlatými akciami“, ktoré vláde poskytujú veto práva alebo čiastočné vlastníctvo.
- Riziko a výzva: nájsť rovnováhu medzi národnou bezpečnosťou, ekonomickou efektívnosťou a dôverou investorov bez narušenia amerického inovačného modelu.
V posledných mesiacoch Spojené štáty investovali do viacerých firiem, ktoré sú považované za strategicky najdôležitejšie v krajine, aby zabezpečili, že budú schopné samostatne vyrábať polovodiče, ťažiť vzácne zeminy a produkovať oceľ, bez závislosti od iných.
To, čo urobila administratíva Donalda Trumpa, je premena grantových a úverových programov na iniciatívy, v rámci ktorých vláda získava kapitálový podiel ako súčasť balíčka pomoci. V minulosti sa USA uchýlili k podobnému kroku počas finančných záchranných balíkov, avšak vždy deklarovali, že cieľom je držať tieto podiely čo najkratší čas.
Politický obrat
Trumpova politika predstavuje zásadný odklon od doterajšieho prístupu regiónu, pretože začne ovplyvňovať zisky firiem a rozhodovanie—čo vyvoláva otázky o dôvere trhu v krajinu, kľúčovom pilieri globálnej dôvery investorov. Kritici tvrdia, že USA teraz napodobňujú finančné systémy, ktoré predtým kritizovali, ako Čína, kde je 71 % z 500 najväčších firiem vo vlastníctve štátu, alebo Japonsko, kde je centrálna banka najväčším akcionárom všetkých kótovaných firiem. Sú tu však rozdiely. V Číne väčšina investícií a podpory pre firmy prebieha na provinčnej úrovni, hoci centrálna vláda taktiež poskytuje dotácie a výskumno-vývojové programy. Každá provincia podporuje iné spoločnosti, najmä v oblastiach ako elektromobily, čo podporuje vysokú konkurencieschopnosť.
Zástancovia týchto politík tvrdia, že ide o spôsob, ako ochrániť budúcnosť krajiny a zabezpečiť, že kľúčové odvetvia ako polovodiče, energetika a oceľ zostanú pod kontrolou USA—čo je dôležité v prostredí, kde Čína dominuje kľúčovým materiálom ako sú vzácne zeminy.
Existujú však aj riziká. Jedným z nich je rastúca štátna kontrola nad súkromným sektorom, ktorá môže viesť k presmerovaniu zdrojov na politicky preferované, ale neefektívne firmy, čím sa oslabí konkurencia a dlhodobé inovácie. Navyše, ako akcionár sa vláda môže dostať do politických konfliktov alebo byť tlačená na zásahy do riadenia. Na globálnej úrovni tento obrat môže oslabiť dôveru medzinárodných investorov v americký model voľného trhu, ktorý bol desiatky rokov vzorom globálneho kapitalizmu.
Do ktorých firiem USA investovali?
Investície USA za posledné mesiace smerovali do rôznych sektorov, vrátane technológií a ťažby.
Intel (10 %)
USA investovali 8,9 miliardy USD do spoločnosti Intel za 10 % podiel. Cieľom je obnoviť domácu výrobu pokročilých polovodičov a zabezpečiť technologickú suverenitu. Financované z grantov CHIPS Act a zamerané na závody v Arizone, Ohiu, Novom Mexiku a Oregone.
MP Materials (15 %)
V júli 2025 ministerstvo obrany investovalo 400 miliónov USD do konvertibilných prednostných akcií MP Materials, s potenciálom získať 15 % podiel. Firma prevádzkuje jedinú veľkokapacitnú baňu na vzácne zeminy v Severnej Amerike a stavia závod na spracovanie magnetov v Texase.
Lithium Americas (10 %)
Projekt Thacker Pass v Nevade dostal podporu cez štátnu záruku na pôžičku a warranty, ktoré poskytujú 5 % podiel v Lithium Americas a 5 % ekonomický podiel v spoločnom podniku s General Motors.
Trilogy Metals (10 %)
Vláda investovala 17,8 milióna USD do spoločnosti Trilogy Metals na rozvoj projektu Ambler Access na Aljaške, zameraného na meď, zinok a kobalt. Cieľom je dosiahnuť 10 % podiel + 7,5 % cez warranty.
Nippon Steel („zlatá akcia“)
Japonská spoločnosť Nippon Steel navrhla prevziať U.S. Steel. USA schválili transakciu za podmienky vytvorenia „zlatej akcie“, ktorá nedáva ekonomické práva, ale poskytuje vláde právo veta nad rozhodnutiami s dopadom na národnú bezpečnosť.
Nová éra strategického kapitalizmu
Krajina, ktorá desaťročia verila v silu trhu, sa teraz rozhodla posilniť svoj priemyselný základ aktívnejšou úlohou štátu. Podiely vo firmách ako Intel alebo MP Materials sú označované za strategickú nevyhnutnosť. Výzvou bude udržať rovnováhu medzi národnou bezpečnosťou, ekonomickou efektivitou a dôverou investorov, bez straty toho, čo robilo americkú ekonomiku symbolom inovácií a dôvery.
