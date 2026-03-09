Euro čelí najväčšej skepse od roku 2022. Trh sa obáva vlečúcej sa vojny aj drahej energie 💶

- Sentiment voči euru je najhorší od roku 2022.
- Európsku menu tlačí nadol najmä drahá ropa a obavy o ekonomiku eurozóny.
- Euro oslabilo až na 1,1507 USD, najnižšie za takmer štyri mesiace.
- Trh po novom počíta s dvoma zvýšeniami sadzieb ECB, no ani to zatiaľ euro nepodporuje.
Nálada voči euru sa na opčnom trhu prudko zhoršila a dostala sa na najviac medvediu úroveň od roku 2022, keď Rusko napadlo Ukrajinu. Investori reagujú na pokračujúci konflikt na Blízkom východe, ktorý ženie nahor ceny energií a zvyšuje obavy o ďalší vývoj európskej ekonomiky. Euro dnes oslabilo až na 1,1507 USD, teda na najslabšiu úroveň voči doláru za takmer štyri mesiace.
Kľúčovým problémom pre európsku menu zostáva citlivosť regiónu na drahé energie. Ak cena ropy zostáva nad 100 USD za barel, zhoršuje sa obchodná bilancia eurozóny a tlak na euro silnie. Práve táto štrukturálna slabina sa opäť dostáva do popredia a na trhu sa objavujú otázky, či by sa euro v krajnom prípade nemohlo znovu priblížiť až k parite s dolárom, podobne ako v roku 2022.
Negatívne signály prichádzajú aj z dlhších horizontov. Ročné opčné ukazovatele sa prvýkrát od apríla preklopili do medvedieho nastavenia a rýchlo vymazali predchádzajúci optimizmus, ktorý podporilo rozhodnutie Nemecka zvýšiť výdavky na obranu a infraštruktúru. Aj dáta ukazujú, že špekulatívne fondy začínajú na euro staviť výrazne opatrnejšie.
Obchodná aktivita na trhu zároveň výrazne vzrástla. Objem opcií na euro dosahoval približne 3,5-násobok bežného priemeru pre túto časť dňa a približne 71 % opčných obchodov stavilo na silnejší americký dolár. To potvrdzuje, že investori vo zvýšenej miere hľadajú bezpečnejší menový prístav.
Zaujímavé pritom je, že euro slabne napriek tomu, že trh súčasne zvyšuje stávky na ďalší rast sadzieb zo strany ECB. Swapové kontrakty teraz naznačujú do konca roka dve plné zvýšenia sadzieb o 25 bázických bodov, zatiaľ čo ešte v piatok trh počítal len s jedným. Investori sa tak zjavne obávajú nepríjemnej kombinácie vyššej inflácie spôsobenej drahou energiou a zároveň slabšieho ekonomického rastu.
Graf EUR/USD (D1)
Menový pár EUR/USD pokračuje vo výraznom oslabovaní a dostáva sa do blízkosti dôležitej supportnej zóny. Aktuálna cena okolo 1,15534 ukazuje na silný tlak zo strany predajcov, pričom kurz už klesol pod oba kľúčové kĺzavé priemery, teda EMA 50 (1,17408) aj SMA 100 (1,17147). Tým sa technický obraz trhu zreteľne zhoršil a euro sa dostáva do fázy, keď bude rozhodovať reakcia na pásmo podpory medzi 1,1505 a 1,1460. Williams %R sa pohybuje hlboko v prepredanej oblasti, čo ukazuje na veľmi silný krátkodobý výpredaj. Trh síce môže byť pripravený na technický odraz, no zatiaľ chýba jasný signál, že by sa klesajúci trend mal otáčať.
Z technického pohľadu bude teraz najdôležitejšie sledovať, či sa kurzu podarí udržať vyššie spomenutú oblasť podpory. Ak by pásmo 1,1505–1,1460 vydržalo, mohol by prísť aspoň krátkodobý rastový odraz smerom k 1,1572, prípadne vyššie. Výraznejšia rezistencia sa však nachádza až v oblasti okolo 1,1710–1,1740, kde ležia oba kĺzavé priemery a kde by sa zrejme opäť aktivovali predajcovia. Naopak, jasný prieraz pod 1,1460 by technický výhľad ďalej zhoršil a otvoril priestor na pokračovanie poklesu.
Zdroj: xStation5
