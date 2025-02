Kríza na trhu s nehnuteľnosťami v Číne sa zhoršuje uprostred neistoty na trhu

Kríza na trhu s nehnuteľnosťami v Číne sa prehĺbila a prinútila úrady zasiahnuť do tohto sektora bezprecedentným zásahom. Koncom januára úradníci pristúpili k stabilizácii spoločnosti China Vanke Co., jedného z posledných veľkých developerov v krajine, po tom, čo ceny jej dlhopisov prudko klesli a spoločnosť vykázala očakávanú rekordnú stratu vo výške 6,2 mld. Úrady v Šen-čene prevzali prevádzkovú kontrolu a pracujú na návrhu, ktorý má spoločnosti Vanke pomôcť preklenúť nedostatok finančných prostriedkov vo výške približne 6,8 miliardy USD v tomto roku.

Zásah síce dočasne upokojil trhy, ale zároveň podčiarkuje pochmúrnu realitu: Pretrvávajúca kríza v oblasti nehnuteľností v Číne, ktorá je zodpovedná za problémový dlh vo výške takmer 160 miliárd dolárov, sa stupňuje. Krátke oživenie predaja domov sa vytratilo napriek viacerým stimulačným snahám administratívy prezidenta Si Ťin-pchinga. Veľké banky do veľkej miery zastavili poskytovanie úverov na realitné projekty mimo veľkých miest, zatiaľ čo medzinárodní veritelia sú čoraz netrpezlivejší, pretože reštrukturalizačné dohody zlyhávajú a počet žiadostí o likvidáciu rastie.

Kríza sa prenáša aj do Hongkongu, kde realitný sektor tohto finančného centra pociťuje napätie. New World Development Co., hlavný hongkonský developer, sa zbavuje majetku a zastavuje nehnuteľnosti, pretože straty narastajú. Klesajúci dopyt zo strany čínskych kupujúcich a pokles cestovného ruchu zintenzívnili finančný tlak.

Peking doteraz uprednostňoval dokončenie nedokončených projektov bývania pred priamou pomocou developerom. Štátom podporovaným firmám nariadil, aby získali nepredané domy a pozemky, znížil sadzby hypoték a uvoľnil obmedzenia pri nákupe. Tieto opatrenia však zatiaľ nedokázali významne obnoviť dôveru trhu. Pokles v oblasti nehnuteľností zlikvidoval majetok domácností v odhadovanej hodnote 18 biliónov USD, pričom ceny domov klesli približne o 30 % v porovnaní s ich maximom v roku 2021.

Čínske regulačné orgány teraz dokončujú plán na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov spoločnosti Vanke vrátane 20 miliárd jüanov v špeciálnych dlhopisoch miestnych samospráv určených na nákup nepredaných nehnuteľností a pozemkov. Developer pod vedením štátom podporovanej spoločnosti Shenzhen Metro Group sa zaviazal splniť svoje dlhové záväzky a skúma možnosti predaja aktív a nového financovania.

Napriek tomuto úsiliu pretrvávajú obavy, že kríza by mohla ďalej oslabiť čínsku ekonomiku, zhoršiť už aj tak pomalé spotrebiteľské výdavky a skomplikovať obchodné rokovania s USA. Ekonómovia varujú, že bez agresívnejších politických opatrení môže zostupná špirála v sektore nehnuteľností pretrvávať a predstavovať dlhodobý problém pre hospodárske ambície Pekingu.