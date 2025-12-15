Krypto správy: Bitcoin opäť klesol pod hranicu 90 000 USD🚩Kryptomeny pod tlakom

Minulý týždeň bol napriek holubičím signálom Federálneho rezervného systému, ktorý inicioval technické kvantitatívne uvoľňovanie (QE) a znížil úrokové sadzby, sklamaním pre index Nasdaq 100 aj pre Bitcoin. Najväčší americký technologický akciový index klesol za posledných päť obchodných dní o viac ako 2 %, zatiaľ čo Bitcoin klesol po rozhodnutí Fedu z úrovne nad 94,5 tis. USD na približne 87 tis. USD cez víkend. V pondelok ráno sa cena najväčšej kryptomeny pohybuje blízko úrovne 89,5 tis. USD.
- Objemy spotového obchodovania s bitcoinom klesajú. Zároveň slabne aktivita na derivátových trhoch, vrátane futures a najmä opcií (otvorený záujem). Altcoiny sa stále nedokážu zotaviť z pádu 10. októbra, zatiaľ čo objemy obchodovania v menších projektoch poukazujú na pretrvávajúce medvedie podmienky na trhu. Bitcoin sa stále obchoduje približne o 30 % pod svojím októbrovým vrcholom blízko 126 000 USD a naďalej sa snaží získať späť vzostupný moment.
- On-chain údaje naznačujú zvýšené riziko poklesu. Po niekoľkých týždňoch historicky nízkej volatility, odrážajúcej dlhodobú konsolidáciu okolo úrovne 90 000 USD, pravdepodobne nasleduje silnejší pohyb ceny. Indikátor IFP (Inter-Exchange Flow Pulse), ktorý meria on-chain aktivitu bitcoinu medzi burzami, neustále klesá – tento trend predchádzal aj medvedím trhom v rokoch 2018 a 2022. Zároveň sú prílevy bitcoinu na Binance na najnižšej úrovni od roku 2018, čo naznačuje všeobecnú neochotu investorov predávať BTC za súčasné ceny.
Bitcoin a Ethereum grafy (H1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Zdroj: CryptoQuant
Toky ETF
Bez jasného zlepšenia nálady na akciových trhoch a výrazného oživenia obchodnej aktivity na kryptotrhoch zostávajú riziká poklesu napriek solídnym fundamentom na nadchádzajúci rok naďalej vysoké. Medzi ne patrí očakávaná silná sezóna ziskov v USA, vyhliadka na zníženie úrokových sadzieb v roku 2026 a potenciálne široký, holubičia zmena politiky Federálneho rezervného systému. V poslednom období zaznamenali ETF fondy len mierny prílev prostriedkov počas rastu cien, zatiaľ čo počas poklesu trhu došlo k výraznému odlevu prostriedkov.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P
Napriek pokusom o oživenie aktivity celková nálada v rámci ETF fondov naznačuje opatrnosť a výrazne znížený záujem o investície do bitcoinu a etherea. To pripomína stav „únavy“ trhu a vyčerpania dopytu po rokoch silných ziskov. Pozitívnym aspektom je, že ETF fondy zamerané na bitcoin, ethereum a dokonca aj solanu (SOL) zaznamenali minulý týždeň pozitívne čisté prílevy.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P
