Ranné zhrnutie (07.01.2026)

- Futures na americké indexy sa obchodujú prevažne bez zmeny, čo odráža opatrnosť investorov pred dnešnými makroúdajmi – JOLTS voľné pracovné miesta a ISM index nákupných manažérov v službách. Najväčšie pohyby zaznamenávajú Russell 2000, ktorý sa vrátil nad psychologickú úroveň 2 600 bodov (US2000: +0,15 %), a Nasdaq 100, ktorý oslabuje o 0,2 %.
- Donald Trump na sociálnych sieťach uviedol, že prechodné venezuelské úrady prevedú 30–50 miliónov barelov sankcionovanej ropy do USA, kde bude predaná za trhové ceny. Americký prezident nariadil ministrovi energetiky Chrisovi Wrightovi, aby plán okamžite realizoval. Ropa klesá druhý deň po sebe (Brent: -0,8 %, WTI: -1,2 %).
- Ázijsko-pacifické trhy korigujú po rekordnom začiatku roka, ktorý bol ťahaný akciami z oblasti umelej inteligencie a technológií. Najväčšie poklesy zaznamenali Čína (CHN.cash: -1,25 %) a Hongkong (HK.cash: -1 %), zatiaľ čo Japonsko (JP225: -0,3 %) a Austrália (AU200.cash: -0,3 %) zaznamenali miernejšie straty.
- Inflácia v Austrálii (CPI) v novembri dosiahla 3,4 %, oproti 3,8 % v októbri. Inflačné tlaky poľavili naprieč tovarmi a službami, najmä v dôsledku pomalšieho rastu cien energií a cestovania. Najväčší podiel mali náklady na bývanie, potraviny a dopravu. AUDUSD (+0,17 %) pokračuje v raste, napriek slabším údajom o CPI, podporený pretrvávajúcou jadrovou infláciou a hodnotami nad cieľom RBA.
- Aktivita v japonskom sektore služieb v decembri vzrástla, no tempo expanzie bolo najslabšie od mája. Služby PMI klesli na 51,6 z 53,2 v novembri (odhad: 52,5). Rast nových objednávok spomalil napriek vyššiemu zahraničnému dopytu. Zamestnanosť rástla najrýchlejšie od polovice roka 2023, náklady aj ceny prudko vzrástli. Podnikateľský sentiment zostal historicky silný, čo zvyšuje tlak na Bank of Japan a podporuje jen (USDJPY: -0,2 %).
- Dolárový index klesol pod svoju 30-dňovú exponenciálnu kĺzavú priemerku (USDIDX: -0,07 %), pričom volatilita na devízovom trhu zostáva nízka. AUD a JPY dnes prekonávajú ostatné meny G10, zatiaľ čo novozélandský dolár je najslabší (NZDUSD: -0,1 %, NZDJPY: -0,25 %, AUDNZD: +0,25 %). EURUSD sa po včerajšom poklese mierne zotavuje (+0,05 %).
- Drahé kovy prechádzajú výraznou korekciou po predchádzajúcom raste. PLATINA klesá najviac (-7,40 %), ZLATO oslabuje o 1,05 % na 4 446 USD za uncu a STRIEBRO klesá o 3,5 % na 78,34 USD za uncu.
- Kryptomeny vykazujú mierny pesimizmus – Bitcoin oslabuje o 0,7 % na 92 750 USD, Ethereum klesá o 0,85 % na 3 252 USD.
EURUSD pokračuje v poklese napriek solídnym údajom o maloobchodných tržbách v eurozóne 📉
DE40: DAX vyčkáva na americkú správu NFP 📌 Rheinmetall a Porsche vedú zisky
Rio Tinto a Glencore otriasajú ťažobným trhom 🚨 Giganti rokujú o fúzii 🤝
Graf dňa: Oživenie striebra čelí predajnému tlaku zo strany BCOM 🚨
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.