Ekonomický kalendár: Čaká americký trh práce oživenie❓🇺🇸 (07.01.2026)

Trhy zadržiavajú dych pred sériou plánovaných makroekonomických zverejnení, ktoré ovplyvnia očakávania pred piatkovou správou o zamestnanosti v USA (NFP).
V USA sa pozornosť sústreďuje na zmenu zamestnanosti v súkromnom sektore podľa ADP a na JOLTS voľné pracovné miesta. Investori očakávajú, že údaje naznačia stabilizáciu trhu práce po nedávnych zníženiach sadzieb zo strany Fedu, hoci dopyt po nových pracovníkoch pravdepodobne zostane utlmený. Kalendár obsahuje aj ISM údaje o aktivite v službách a nové objednávky vo výrobe.
V Európe budú okrem nemeckých maloobchodných tržieb zverejnené aj údaje o zamestnanosti v Nemecku, britský stavebný PMI a predbežná inflácia v eurozóne za december. Početné zverejnenia by mohli rozvíriť inak utlmenú volatilitu na devízových trhoch a miestnych indexoch.
Ekonomický kalendár na dnes:
08:00, Nemecko – Maloobchodné tržby za november:
– Medziročne: skutočnosť 1,1 %; predchádzajúce 2,1 %
– Medzimesačne: skutočnosť -0,6 %; očakávanie 0,2 %; predchádzajúce 0,3 %
09:55, Nemecko – Údaje o zamestnanosti za december:
– Zmena nezamestnanosti: očakávanie 5 tis.; predchádzajúce 1 tis.
– Miera nezamestnanosti: očakávanie 6,3 %; predchádzajúce 6,3 %
– Počet nezamestnaných: predchádzajúce 2,973 mil.
– Nezamestnanosť n.s.a.: predchádzajúce 2,885 mil.
10:30, Spojené kráľovstvo – PMI za december:
– S&P Global Construction PMI: očakávanie 42,4; predchádzajúce 39,4
10:30, Spojené kráľovstvo – Údaje o čerpaní kapitálu z bývania:
– Očakávanie -8,7 mld. GBP q/q; predchádzajúce -16,1 mld. GBP q/q
11:00, Eurozóna – Inflácia za december:
– CPI m/m: predchádzajúce -0,3 %
– CPI r/r: očakávanie 2,0 %; predchádzajúce 2,1 %
– HICP bez energií a potravín m/m: predchádzajúce -0,4 %
– HICP bez energií a potravín r/r: očakávanie 2,4 %; predchádzajúce 2,4 %
– Jadro CPI r/r: očakávanie 2,4 %; predchádzajúce 2,4 %
– Jadro CPI m/m: predchádzajúce -0,5 %
11:30, Nemecko – Aukcia 10-ročných dlhopisov (Bund):
– Predchádzajúci výnos: 2,670 %
14:15, USA – Zamestnanosť za december (ADP):
– Zmena ADP zamestnanosti mimo poľnohosp. sektora: očakávanie 49 tis.; predchádzajúce -32 tis.
16:00, Kanada – PMI za december:
– Ivey PMI: očakávanie 49,5; predchádzajúce 48,4
16:00, USA – ISM údaje za december:
– Ceny v sektore služieb: predchádzajúce 65,4
– ISM PMI služieb: očakávanie 52,2; predchádzajúce 52,6
– Nové objednávky v službách: predchádzajúce 52,9
– Zamestnanosť v službách: predchádzajúce 48,9
– Obchodná aktivita: predchádzajúce 54,5
16:00, USA – Trvácne tovary za október:
– Objednávky bez dopravy: predchádzajúce 0,2 % m/m
– Celkové objednávky: očakávanie -1,1 % m/m; predchádzajúce 0,2 % m/m
– Trvácne tovary bez dopravy: predchádzajúce 0,2 % m/m
– Bez obranných výdavkov: očakávanie -1,5 % m/m; predchádzajúce -1,5 % m/m
16:00, Kanada – Ivey PMI n.s.a.:
– Predchádzajúce: 44,5
16:00, USA – JOLTS voľné pracovné miesta za november:
– Očakávanie 7,610 mil.; predchádzajúce 7,670 mil.
16:30, USA – EIA údaje (ropa):
– Týždenné zásoby destilátov: predchádzajúce 4,977 mil. barelov
– Využitie rafinérií: predchádzajúce +0,1 % t/t
– Zásoby vykurovacieho oleja: predchádzajúce 0,134 mil.
– Produkcia benzínu: predchádzajúce -0,352 mil.
– Produkcia destilátov: predchádzajúce -0,076 mil.
– Dovoz ropy: predchádzajúce -0,957 mil.
– Rafinérske spracovanie: predchádzajúce +0,071 mil. t/t
– Zásoby ropy: očakávanie -1,200 mil.; predchádzajúce -1,934 mil.
– Zásoby benzínu: predchádzajúce 5,845 mil.
– Zásoby ropy v Cushingu: predchádzajúce 0,543 mil.
22:10, USA – Prejav člena FOMC Bowmana
01:30 (nasledujúci deň), Austrália – Obchodná bilancia za november:
– Dovoz: predchádzajúce +2,0 % m/m
– Vývoz: predchádzajúce +3,4 % m/m
– Obchodná bilancia: očakávanie 5,550 mld. AUD; predchádzajúce 4,385 mld. AUD
EURUSD pokračuje v poklese napriek solídnym údajom o maloobchodných tržbách v eurozóne 📉
DE40: DAX vyčkáva na americkú správu NFP 📌 Rheinmetall a Porsche vedú zisky
Graf dňa: Oživenie striebra čelí predajnému tlaku zo strany BCOM 🚨
Meď opäť v kurze: Rely na kovy pokračuje štvrtý týždeň po sebe
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.