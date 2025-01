Kto odkúpi TikTok v USA ? Trump má jasných favoritov

Prezident Donald Trump vyjadril podporu tomu, aby TikTok odkúpil Elon Musk alebo Larry Ellison, a predstavil svoju víziu dohody, ktorá by mohla zachrániť americké operácie tejto sociálnej siete.

„Ak by to chcel kúpiť, bol by som za,“ povedal Trump na adresu Muska, majiteľa platformy X, keď sa ho novinár v Bielom dome opýtal na takúto možnosť. „Rovnako by som chcel, aby to kúpil aj Larry,“ dodal Trump na tlačovej konferencii, kde bol prítomný Larry Ellison, predseda Oracle.

Trump naznačil, že dohoda by mohla zahŕňať „povolenie“ zo strany USA výmenou za polovicu TikToku. „Mám právo uzavrieť dohodu,“ vyhlásil. „Moja predstava je, že niekto to kúpi, polovicu odovzdá Spojeným štátom, my im dáme povolenie a získajú skvelého partnera.“

Podľa odborníkov by však spoločný podnik, kde by USA vlastnili polovicu, pravdepodobne nestačil na splnenie zákonných požiadaviek, ktoré vyžadujú, aby čínska materská spoločnosť ByteDance prerušila všetky väzby na TikTok. Zákon zakazuje aplikáciu, pokiaľ sa neuskutoční „kvalifikovaný odpredaj,“ ktorý odstráni kontrolu zahraničného vlastníka.

Elon Musk na sociálnej sieti X vyjadril dlhodobý nesúhlas so zákazom TikToku, keďže podľa neho obmedzuje slobodu prejavu. Zároveň upozornil na nerovnováhu, keď TikTok môže pôsobiť v USA, ale X v Číne nie.

Právnici očakávajú, že ak by došlo k dohode o 50-50 partnerstve medzi USA a ByteDance, mohlo by to viesť k právnym výzvam. Zákon totiž vyžaduje, aby spoločnosť bola plne odpredaná americkému vlastníkovi kvôli obavám o národnú bezpečnosť.

Trump medzitým podpísal výkonné nariadenie, ktoré pozastavuje zákaz TikToku na 75 dní, aby získal čas na nájdenie kupca. Experti sa však domnievajú, že toto nariadenie môže byť napadnuté na súde, pretože ide nad rámec zákona.