Makro kalendár: Záver intenzívneho týždňa (12.06.2026)

Za nami sú dni plné udalostí, ktoré boli z trhového pohľadu významné nielen na Blízkom východe. V stredu boli zverejnené májové inflačné dáta zo Spojených štátov, ktoré boli príjemným prekvapením pre predstaviteľov Fedu. Vo štvrtok vystúpila prezidentka Lagardová. Svojimi komentármi nečakane zvolila jastrabí tón.
Dnes sa makroekonomická pozornosť zamerala na vývoj britského HDP. Tu nedošlo k žiadnemu výraznému prekvapeniu. Ekonomika medzimesačne klesla o 0,1 %.
Pozornosť investorov je však inde – pri dnešnom IPO SpaceX.
Makroekonomické dáta
Štvrtok
- Európska centrálna banka zvýšila úrokové sadzby o 25 bb.
- Rozhodnutie sprevádzala pomerne jastrabia rétorika prezidentky Lagardovej, ktorá zdôraznila, že ekonomický rast v eurozóne nie je ani neprítomný, ani výrazne ohrozený.
- Opatrne sa vyjadrovala aj k inflácii. Ako zaznelo: „Naše rozhodnutie je opodstatnené pri akejkoľvek z inflačných projekcií – pri scenári výraznej eskalácie, základnom scenári aj scenári deeskalácie.“
- Týždenné žiadosti o podporu v nezamestnanosti v USA vzrástli na 229 tis., čo je najvyššia úroveň od februára.
- Napriek tomu zatiaľ nie je výrazný dôvod na obavy o trh práce, najmä preto, že trh stále ťaží z mimoriadne silného údaja NFP.
Piatok
- Britská ekonomika v apríli medzimesačne klesla o 0,1 %.
- Pokles bol v súlade s očakávaniami a nadväzuje na dva mesiace výrazného rastu (0,4 % a 0,3 %), čo obmedzuje jeho negatívne vyznenie.
Makroekonomický kalendár
Piatok
Kalendár tržieb
USA
- Bitcoin Depot Inc. (BTM.US) – BMO (pred otvorením trhu)
- Replimune (REPL.US) – BMO (pred otvorením trhu)
- CURRENC Group (CURR.US) – BMO (pred otvorením trhu)
- Jiayin Group (JFIN.US) – BMO (pred otvorením trhu)
- Children’s Place (PLCE.US) – AMC (po zatvorení trhu)
- The Children's Place (PLCE.US) – AMC (po zatvorení trhu)
- Fathom Holdings (FTHM.US) – AMC (po zatvorení trhu)
3 trhy na sledovanie
Nasdaq 100 (US100)
- SpaceX sa dnes pridáva do indexu. Záujem o spoločnosť je masívny, ale cena akcií je veľmi vysoká. To však nič nemení na tom, že pôjde o najväčšie IPO v histórii.
Americký dolár (USD)
- Nevyrovnaná komunikácia prezidenta Trumpa vedie k zvýšenej volatilite na menovom trhu. Investori zároveň čakajú na zasadnutie FOMC v budúcom týždni.
Apple (AAPL.US)
- Spoločnosť pred niekoľkými mesiacmi podpísala kontrakt v hodnote 2,5 miliardy USD na televízne vysielacie práva pre MLS. Komerčný úspech tohtoročných majstrovstiev sveta, ktoré môžu popularizovať futbal v USA, preto pre ňu nie je bez významu.
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