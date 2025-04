Meta ruší zmluvu, Telus prepúšťa 2 000 zamestnancov v Barcelone

Spoločnosť Telus International, kanadský technologický dodávateľ služieb, oznámila prepustenie až 2 000 zamestnancov zo svojho centra pre moderáciu obsahu v Barcelone. Dôvodom je ukončenie spolupráce zo strany spoločnosti Meta Platforms, vlastníka Facebooku, ako uviedli miestne odbory CCOO a UGT.

Zamestnanci boli vo štvrtok informovaní e-mailom, že sú s okamžitou platnosťou preradení na tzv. gardening leave – dostávajú plnú mzdu, ale nemajú vykonávať žiadnu prácu. Telus, ktorý v Barcelone pôsobil pod názvom CCC Barcelona Digital Services, uviedol, že sa klient rozhodol presunúť služby na iné miesta, pričom konkrétne meno nespomenul. Odbory však potvrdili, že išlo o Meta.

Podľa bývalých aj súčasných zamestnancov, ktorí si priali zostať v anonymite kvôli podpísaným dohodám o mlčanlivosti, išlo o tím, ktorý sa zameriaval na moderáciu obsahu pre rôzne jazykové trhy – vrátane katalánčiny, francúzštiny, portugalčiny, hebrejčiny, holandčiny a španielčiny.

Meta potvrdila, že služby poskytované z Barcelony boli presunuté do iných lokalít, ale zároveň poprela, že by išlo o obmedzenie kapacít v oblasti kontroly obsahu. Napriek tomu je krok v súlade so širšou zmenou stratégie firmy – v januári Meta oznámila zrušenie amerického programu overovania faktov a ukončenie proaktívneho vyhľadávania nenávistných prejavov, pričom sa naďalej zameriava iba na príspevky, ktoré nahlásia používatelia.

Prepustení pracovníci teraz čakajú na vyjednávanie o odstupnom, pričom prevádzka barcelonskej pobočky bola ukončená vo štvrtok na poludnie. Telus zároveň uviedol, že ponúkne podporu všetkým dotknutým zamestnancom, ktorí často spolupracovali s ďalšími tímami v Bulharsku, Kolumbii alebo Portugalsku.

Táto situácia ukazuje na pokračujúcu reštrukturalizáciu globálnych operácií v oblasti digitálnej moderácie obsahu, kde rastie tlak na náklady, geografickú flexibilitu a politické citlivosti v rámci technologických firiem.

Graf META.US (H4)

Akcie Meta Platforms pokračujú v silnom zostupnom trende, pričom aktuálna cena prudko klesla až k úrovni 513,15 USD, čo je najnižšia hodnota za posledné mesiace a zároveň oblasť technickej podpory, ktorá zatiaľ aspoň dočasne zadržala ďalší výpredaj. Oba kĺzavé priemery, EMA 50 (oranžová) aj SMA 100 (modrá), smerujú nadol a cena sa nachádza hlboko pod nimi, čo potvrdzuje dlhodobo negatívny sentiment na trhu. RSI sa pohybuje pri hranici 27,2, čo značí prepredaný stav a otvára priestor pre možnú krátkodobú konsolidáciu alebo technický odraz. MACD sa nachádza hlboko v záporných hodnotách, čo podporuje pokračujúce medvedie momentum a upozorňuje na zvýšené riziko ďalšieho poklesu. Aktuálna situácia je technicky veľmi napätá a ďalší vývoj bude pravdepodobne závisieť od schopnosti trhu udržať úroveň okolo 510 USD.



Zdroj: xStation5