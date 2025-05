Microsoft v 3. štvrťroku 2025 prekonal očakávania, keďže cloud a umelá inteligencia sú motorom rastu

Spoločnosť Microsoft oznámila svoje finančné výsledky za tretí štvrťrok fiškálneho roka 2025, ktoré výrazne prekonali očakávania analytikov a podčiarkli silnú pozíciu spoločnosti v oblasti cloudu a umelej inteligencie. Akcie technologického giganta vzrástli v priebehu obchodovania po skončení obchodovania až o 7 %.

Kľúčové údaje zo správy:

Výnosy: 70,1 miliardy USD (medziročný nárast o 13 % oproti očakávaným 68,4 miliardám USD)

Čistý zisk: 25,8 miliardy USD (medziročný nárast o 18 %)

Zisk na akciu (EPS): 3,46 USD (oproti očakávaným 3,21 USD)

Výnosy z cloudu: 42,4 miliardy USD (medziročný nárast o 20 %)

Výnosy z inteligentného cloudu: 26,8 miliardy USD (medziročný nárast o 21 %)

Výnosy z produktivity a obchodných procesov: 29,9 miliardy USD (medziročný nárast o 10 %)

Výnosy z osobných počítačov: 13,4 miliardy USD (medziročný nárast o 6 %)

Rast výnosov z Azure a iných cloudových služieb (konštantná mena): +33 % (oproti očakávaným +31 %)

Príspevok umelej inteligencie k rastu Azure: 16 percentuálnych bodov (oproti očakávaným 15,6 %)

Kľúčové faktory rastu:

Cloud a umelá inteligencia: Hlavným motorom rastu spoločnosti Microsoft zostáva segment cloudu. Príjmy z cloudu dosiahli 42,4 miliardy USD, pričom expanziu Azure podporilo rastúce zavádzanie riešení umelej inteligencie u podnikových klientov.

Produktivita a podnikanie: Príjmy z ponúk, ako sú Office 365, Dynamics a LinkedIn, tiež zaznamenali rast, čo svedčí o širokej diverzifikácii zdrojov príjmov.

Osobná výpočtová technika: Segment zahŕňajúci Windows, Xbox a reklamu vo vyhľadávaní zaznamenal mierny rast, pričom došlo k výraznému oživeniu príjmov z reklamy a obsahu a služieb Xbox.

Komentár vedenia:

Satya Nadella, výkonný riaditeľ spoločnosti Microsoft, zdôraznil, že „Microsoft Cloud a umelá inteligencia umožňujú organizáciám v každom odvetví zvýšiť produktivitu, zefektívniť náklady a urýchliť rast. Naďalej sme odhodlaní posúvať hranice možností AI a prinášať inovácie naprieč celým naším zásobníkom - od infraštruktúry až po aplikácie - s cieľom poskytovať zákazníkom diferencovanú hodnotu.“

Amy Hood, finančná riaditeľka, vyzdvihla silný dopyt po cloudových ponukách spoločnosti a jej prevádzkovú efektívnosť, ktorá sa prejavila v robustnom raste zisku a prevádzkovej marže.

Reakcia trhu:

Po skončení obchodovania sa cena akcií spoločnosti Microsoft zvýšila o 7 %. Ak by akcie otvorili na úrovni okolo 420 USD za akciu, predstavovalo by to najvyššiu úroveň zaznamenanú od 31. januára.